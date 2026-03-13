Η Black Strat του David Gilmour πωλήθηκε για 14,55 εκατ. και έγινε η ακριβότερη κιθάρα στην ιστορία

H ιστορική κιθάρα των Pink Floyd ξεπέρασε το ρεκόρ της κιθάρας του Kurt Cobain που είχε χρησιμοποιηθεί στο «MTV Unplugged» των Nirvana

Η θρυλική ηλεκτρική κιθάρα «Black Strat» του David Gilmour πωλήθηκε για 14,55 εκατ. δολάρια σε δημοπρασία του οίκου Christie’s στη Νέα Υόρκη, καταγράφοντας το υψηλότερο ποσό που έχει δοθεί ποτέ για κιθάρα. Η πώληση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της δημοπρασίας της συλλογής του Jim Irsay και κατέρριψε το προηγούμενο ρεκόρ που κατείχε από το 2020 η ακουστική κιθάρα Martin D-18E του Kurt Cobain. Το όργανο εκείνο είχε πωληθεί για 6 εκατ. δολάρια και είχε χρησιμοποιηθεί από τον Kurt Cobain στην εμβληματική εμφάνιση των Nirvana στο «MTV Unplugged».

Η «Black Strat» του David Gilmour θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα μουσικά όργανα στην ιστορία της rock μουσικής. Ο David Gilmour τη χρησιμοποίησε κατά την ηχογράφηση μερικών από τα πιο ιστορικά άλμπουμ των Pink Floyd, μεταξύ των οποίων τα «The Dark Side of the Moon» του 1973, «Wish You Were Here» του 1975, «Animals» του 1977 και «The Wall» του 1979. Με την ίδια κιθάρα ο David Gilmour ηχογράφησε επίσης ορισμένες από τις πιο εμβληματικές στιγμές της καριέρας του, όπως τα τραγούδια «Money», «Shine On You Crazy Diamond» και το διάσημο σόλο του στο «Comfortably Numb».

Διάβασε επίσης: Η κιθάρα που έκανε τον Eddie Van Halen θρύλο πωλήθηκε σε τιμή που ζαλίζει

Πριν από τη δημοπρασία, η αξία της κιθάρας εκτιμάται ότι θα κυμαινόταν μεταξύ 2 και 4 εκατ. δολαρίων. Η τελική τιμή των 14,55 εκατ. δολαρίων ξεπέρασε κατά πολύ τις αρχικές εκτιμήσεις.

Στην ίδια δημοπρασία, ιδιαίτερα υψηλή τιμή κατέγραψε και η κιθάρα «Tiger» του Jerry Garcia. Το όργανο, που κατασκευάστηκε ειδικά για τον Jerry Garcia από τον luthier Doug Irwin, πωλήθηκε για 10 εκατ. δολάρια. Ο Jerry Garcia χρησιμοποίησε την κιθάρα από το 1979 έως το 1989 και έπαιξε με αυτήν και στην τελευταία του εμφάνιση με τους Grateful Dead στο Soldier Field στο Σικάγο στις 9 Ιουλίου 1995.

Η δημοπρασία εντάσσεται στη σειρά πωλήσεων «The Jim Irsay Collection», η οποία πραγματοποιείται από τις 3 έως τις 17 Μαρτίου στον οίκο Christie’s. Τα συγκεκριμένα αντικείμενα δημοπρατήθηκαν κατά τη διάρκεια της ζωντανής δημοπρασίας με τίτλο «The Jim Irsay Collection: Icons of Popular Culture».

Η συλλογή θεωρείται μία από τις σημαντικότερες συλλογές πολιτιστικών αναμνηστικών που έχουν συγκεντρωθεί ποτέ. Δημιουργήθηκε επί δεκαετίες από τον Jim Irsay, φιλάνθρωπο, παθιασμένο λάτρη της μουσικής και ιδιοκτήτη και διευθύνοντα σύμβουλο της ομάδας Indianapolis Colts. Μέρος των εσόδων από τις πωλήσεις πρόκειται να διατεθεί σε φιλανθρωπικούς σκοπούς που υποστήριζε ο Jim Irsay κατά τη διάρκεια της ζωής του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ίδιος ο Jim Irsay είχε αγοράσει την «Black Strat» σε δημοπρασία του Christie’s τον Ιούνιο του 2019 έναντι περίπου 5,245 εκατ. δολαρίων, ποσό που τότε είχε επίσης αποτελέσει παγκόσμιο ρεκόρ για πώληση κιθάρας.

Κεντρική φωτογραφία: www.christies.com

Διάβασε επίσης: Ο Logan Paul πούλησε ιστορική κάρτα Pokémon για 16,49 εκατ. δολάρια

Δες κι αυτό…