Εμμανουήλ Καραλής: Εμφανίστηκε με το «Ferto» του Akyla στο διεθνές μίτινγκ στίβου Mondo Classic

Ο Έλληνας πρωταθλητής έκλεψε τις εντυπώσεις ήδη από την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Σημαντική παρουσία είχε ο Εμμανουήλ Καραλής στο διεθνές μίτινγκ στίβου Mondo Classic που πραγματοποιήθηκε στην Ουψάλα της Σουηδία το βράδυ της Πέμπτης 12 Μαρτίου. Η διοργάνωση είχε ως οικοδεσπότη τον κορυφαίο άλτη του επί κοντώ στον κόσμο, Armand Duplantis, ο οποίος αγωνίστηκε μπροστά στο κοινό της πατρίδας του.

Ο Έλληνας πρωταθλητής έκλεψε τις εντυπώσεις ήδη από την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο. Η παρουσίασή του συνοδεύτηκε από το τραγούδι Ferto του Akyla, το οποίο έχει επιλεγεί για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026. Η επιλογή της μουσικής προκάλεσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς συνδύασε τον αθλητισμό με τη μουσική διοργάνωση που κάθε χρόνο συγκεντρώνει εκατομμύρια θεατές.

Η είσοδος του Καραλή συνοδεύτηκε από θερμό χειροκρότημα από τους φιλάθλους που βρέθηκαν στο στάδιο. Το κοινό περίμενε με μεγάλο ενδιαφέρον την αναμέτρηση του Έλληνα άλτη με τον «δικό του» αθλητή, τον Armand Duplantis, σε έναν αγώνα που προμήνυε έντονο ανταγωνισμό στο αγώνισμα του επί κοντώ.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο Εμμανουήλ Καραλής πραγματοποίησε αξιόλογη προσπάθεια και ολοκλήρωσε τη συμμετοχή του με καλύτερο άλμα στα 5,80 μέτρα. Η επίδοση αυτή τον έφερε στην 7η θέση της τελικής κατάταξης σε ένα ιδιαίτερα δυνατό μίτινγκ, όπου συμμετείχαν μερικοί από τους κορυφαίους άλτες του κόσμου.

Την παράσταση όμως έκλεψε για ακόμη μία φορά ο Armand Duplantis. Ο Σουηδός πρωταθλητής κατάφερε να ξεπεράσει τα 6,31 μέτρα με την πρώτη του προσπάθεια, καταρρίπτοντας ξανά το παγκόσμιο ρεκόρ στο επί κοντώ και επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του στο αγώνισμα. Το εντυπωσιακό αυτό άλμα προκάλεσε ενθουσιασμό στο στάδιο, με τους φιλάθλους να αποθεώνουν τον Duplantis για το νέο ιστορικό του επίτευγμα. Ο ίδιος συνεχίζει να γράφει ιστορία στον παγκόσμιο στίβο, βελτιώνοντας διαρκώς το δικό του ρεκόρ και ανεβάζοντας τον πήχη του αγωνίσματος σε νέα επίπεδα.

