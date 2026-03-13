O Δημήτρης Αντωνίου στο MAD Forum 2026: «Πρέπει να εμπιστευτούμε τους νέους και ξεκάθαρα να είναι κομμάτι της λύσης»

Στο πλαίσιο της ενότητας «Νέοι και Απαγορεύσεις: Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα», η συζήτηση στο MAD Forum 2026 επεκτάθηκε πέρα από τις τυπικές απαγορεύσεις, αγγίζοντας το κρίσιμο ζήτημα της κοινωνικής ευθύνης και της πρόληψης. Ο Δημήτρης Αντωνίου, συγγραφέας, ακτιβιστής και μέλος της ομάδας της Hellas Direct, έδωσε μια διαφορετική διάσταση στο πώς οι επιχειρήσεις μπορούν να επενδύσουν στον θετικό κοινωνικό αντίκτυπο.

Παρουσιάζοντας πρωτοβουλίες όπως το κόμικ «Λέμε STOP στην οδική ανασφάλεια», ο κ. Αντωνίου υπογράμμισε τη σημασία της επικοινωνίας με τους νέους στη δική τους γλώσσα. Η εμπειρία του από την επαφή με τη μαθητική κοινότητα ανέδειξε μια εντυπωσιακή διαπίστωση: τα παιδιά διαθέτουν συχνά πιο οξυμένη αντίληψη για την ασφάλεια από ό,τι το ρυθμιστικό πλαίσιο των ενηλίκων.

«Έχω ρωτήσει 4.000 μαθητές τι λέει ο ΚΟΚ στην Ελλάδα για τη χρήση κινητού τηλεφώνου την ώρα της οδήγησης», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Κανένα παιδί δεν μπόρεσε να απαντήσει, γιατί δεν μπορεί να καταλάβει πώς ο ΚΟΚ επιτρέπει να μιλάς στο κινητό όταν είναι στη βάση. Στο παιδί είναι αυτονόητο ότι αυτό προκαλεί απόσπαση». Σύμφωνα με τον κ. Αντωνίου, οι νέοι έχουν αντιληφθεί ότι η απόσπαση προκύπτει από την ίδια τη σύνδεση και την επικοινωνία, και όχι μόνο από το αν το τηλέφωνο βρίσκεται στο χέρι.

Καταλήγοντας, ο κ. Αντωνίου απηύθυνε μια έκκληση προς την Πολιτεία και τους ειδικούς να σταματήσουν να αντιμετωπίζουν τους νέους παθητικά. «Τα παιδιά έχουν καταλάβει κάτι που δεν έχουν καταλάβει η Κυβέρνηση, οι ειδικοί, οι γονείς. Πρέπει να εμπιστευτούμε τους νέους και να είναι ξεκάθαρα κομμάτι της λύσης», τόνισε, αναδεικνύοντας τη συνεργασία των εταιρειών με τα σχολεία ως το κλειδί για τη διαμόρφωση μιας νέας κουλτούρας υπευθυνότητας.

Κεντρική Εικόνα: Akim Tsatsoulis

