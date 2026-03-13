O Δημήτρης Αντωνίου στο MAD Forum 2026: «Πρέπει να εμπιστευτούμε τους νέους και ξεκάθαρα να είναι κομμάτι της λύσης»

Στο MAD Forum 2026, ο Δημήτρης Αντωνίου τόνισε την ανάγκη να εμπιστευτούμε τους νέους και να τους εντάξουμε ενεργά στη διαμόρφωση λύσεων για κοινωνικά ζητήματα
Μαρία Χατζηγιάννη

Στο πλαίσιο της ενότητας «Νέοι και Απαγορεύσεις: Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα», η συζήτηση στο MAD Forum 2026 επεκτάθηκε πέρα από τις τυπικές απαγορεύσεις, αγγίζοντας το κρίσιμο ζήτημα της κοινωνικής ευθύνης και της πρόληψης. Ο Δημήτρης Αντωνίου, συγγραφέας, ακτιβιστής και μέλος της ομάδας της Hellas Direct, έδωσε μια διαφορετική διάσταση στο πώς οι επιχειρήσεις μπορούν να επενδύσουν στον θετικό κοινωνικό αντίκτυπο.

Παρουσιάζοντας πρωτοβουλίες όπως το κόμικ «Λέμε STOP στην οδική ανασφάλεια», ο κ. Αντωνίου υπογράμμισε τη σημασία της επικοινωνίας με τους νέους στη δική τους γλώσσα. Η εμπειρία του από την επαφή με τη μαθητική κοινότητα ανέδειξε μια εντυπωσιακή διαπίστωση: τα παιδιά διαθέτουν συχνά πιο οξυμένη αντίληψη για την ασφάλεια από ό,τι το ρυθμιστικό πλαίσιο των ενηλίκων.

Δημήτρης Αντωνίου, Συγγραφέας, ακτιβιστής, μέλος της ομάδας της Hellas Direct/ΦΩΤΟ: Akim Tsatsoulis

Διάβασε επίσης: Η Ευγενία Μπόζου στο MAD Forum 2026: «Οι νέοι ζητούν καθοδήγηση από ενήλικες με έλλειμμα τεχνολογικής εκπαίδευσης»

«Έχω ρωτήσει 4.000 μαθητές τι λέει ο ΚΟΚ στην Ελλάδα για τη χρήση κινητού τηλεφώνου την ώρα της οδήγησης», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Κανένα παιδί δεν μπόρεσε να απαντήσει, γιατί δεν μπορεί να καταλάβει πώς ο ΚΟΚ επιτρέπει να μιλάς στο κινητό όταν είναι στη βάση. Στο παιδί είναι αυτονόητο ότι αυτό προκαλεί απόσπαση». Σύμφωνα με τον κ. Αντωνίου, οι νέοι έχουν αντιληφθεί ότι η απόσπαση προκύπτει από την ίδια τη σύνδεση και την επικοινωνία, και όχι μόνο από το αν το τηλέφωνο βρίσκεται στο χέρι.

Καταλήγοντας, ο κ. Αντωνίου απηύθυνε μια έκκληση προς την Πολιτεία και τους ειδικούς να σταματήσουν να αντιμετωπίζουν τους νέους παθητικά. «Τα παιδιά έχουν καταλάβει κάτι που δεν έχουν καταλάβει η Κυβέρνηση, οι ειδικοί, οι γονείς. Πρέπει να εμπιστευτούμε τους νέους και να είναι ξεκάθαρα κομμάτι της λύσης», τόνισε, αναδεικνύοντας τη συνεργασία των εταιρειών με τα σχολεία ως το κλειδί για τη διαμόρφωση μιας νέας κουλτούρας υπευθυνότητας.

Κεντρική Εικόνα: Akim Tsatsoulis

Διάβασε επίσης: Ο Βασίλης Κουτσούμπας στο MAD Forum 2026: «Tα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν μια σειρά από θετικά για νέους ανθρώπους»

mad forum Mad Forum 2026 Δημήτρης Αντωνίου Τεχνολογία
Η Χαρά Κοντοχρήστου στο MAD Forum 2026: «Το να θεωρούμε ότι πλατφόρμες όπως το TikTok είναι ασόβαρες, υποτιμάμε πολύ το κοινό»

Αυστραλία: Παρά το μπλόκο οι έφηβοι κάνουν χρήση των social media

H Αντιγόνη Γιαννοπούλου στο MAD Forum 2026: «Δεν υπάρχει εκπαίδευση για την καθοδήγηση γονέων στα παιδιά για τα social media»

Ο Βασίλης Πανάγου στο MAD Forum 2026: «Η Gen Z εμφανίζεται ολοένα και λιγότερο κοντά στην πολιτική επικοινωνία»

Η Κατερίνα Χρυσανθοπούλου στο MAD Forum 2026: «Οι δεξιότητες που αποκτά ένα παιδί με την ψηφιακή τεχνολογία από πολύ μικρή ηλικία είναι πολύτιμες»

Η Σοφία Παπαρσένη στο MAD Forum 2026: «Δεν έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στο αν θα δουλέψει μια απαγόρευση στο τεχνολογικό κομμάτι»

Η Ευγενία Μπόζου στο MAD Forum 2026: «Οι νέοι ζητούν καθοδήγηση από ενήλικες με έλλειμμα τεχνολογικής εκπαίδευσης»

Ο Βασίλης Κουτσούμπας στο MAD Forum 2026: «Tα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν μια σειρά από θετικά για νέους ανθρώπους»

Η Dr. Νάνση Βέρρα στο MAD Forum 2026: «Το τυχερό παίγνιο μπορεί να γίνει βλαβερό όταν δεν υπάρχει μια αυστηρή ρύθμιση»

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Φάκελοι περιφερειακές άδειες: Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν

Alter Ego media και ΑΝΤΕΝΝΑ ανταγωνίζονται στο live entertainment

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ή ΕΡΤ2 Culture;

Η παράταση του πολέμου ίσως οδηγήσει σε σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας

Η στρατηγική της εξάντλησης: Όταν η αλαζονεία του πολυεθνικού κολοσσού ξεπερνά κάθε όριο ηθικής

Εκπέμπουν «SOS» οι τουριστικοί προορισμοί

