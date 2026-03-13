Ο Βασίλης Κουτσούμπας στο MAD Forum 2026: «Tα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν μια σειρά από θετικά για νέους ανθρώπους»

Σε μια εποχή όπου η τεχνολογία εξελίσσεται ταχύτερα από ποτέ, το MAD Forum 2026 άνοιξε έναν ουσιαστικό διάλογο για τον τρόπο που η νέα γενιά αλληλεπιδρά με τον ψηφιακό κόσμο. Η ενότητα «Νέοι και Απαγορεύσεις: Προστασία ή Επιτήρηση στην Ψηφιακή Εποχή», υπό τον συντονισμό της Χριστίνας Βίδου, εστίασε στο κρίσιμο ερώτημα: πώς μπορεί να διασφαλιστεί η ασφάλεια των ανηλίκων χωρίς να θυσιαστεί η ελευθερία και η ιδιωτικότητά τους.

Ο Βασίλης Κουτσούμπας, Σύμβουλος Ψηφιακής Πολιτικής και Τεχνητής Νοημοσύνης στο Γραφείο του Πρωθυπουργού, ανέδειξε την πολυπλοκότητα του ζητήματος, σημειώνοντας ότι η λύση δεν είναι μόνο τεχνική αλλά και βαθιά κοινωνική. Αναφερόμενος στις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την επαλήθευση ηλικίας (age verification), εξήγησε ότι οι ρυθμίσεις πρέπει να είναι προσεκτικές: «Το συγκεκριμένο θέμα είναι πολύ σύνθετο ρυθμιστικά, τεχνικά και κοινωνικά. Για να υπάρξει κάποιου είδους ελεγχόμενη πρόσβαση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να υπάρξει μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον διακριτό ρόλο της πολιτείας, ο οποίος δεν μπορεί και δεν πρέπει να υποκαταστήσει την οικογενειακή ευθύνη. «Εμείς σαν πολιτεία πρέπει να σταθμίσουμε ποιος είναι ο δικός μας ρόλος ανάμεσα στην οικογένεια και τις μεγάλες εταιρείες. Στο κέντρο αυτού του τριγώνου είναι τα παιδιά», ανέφερε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας με νόημα: «Δεν έρχεται η πολιτεία μέσα στο σπίτι και ρυθμίζει τη σχέση ανάμεσα σε γονέα και παιδί. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν και οι ίδιοι οι γονείς».

Κλείνοντας, ο κ. Κουτσούμπας υπενθύμισε ότι η προσέγγιση στα social media διαφέρει από εκείνη άλλων απαγορευμένων προϊόντων, καθώς οι ψηφιακές πλατφόρμες φέρουν και σημαντικά οφέλη. «Σε αντίθεση με το τσιγάρο και το αλκοόλ, τα social media έχουν και θετικά που δεν πρέπει να αποκρύψουμε», κατέληξε, υπογραμμίζοντας ότι ο στόχος είναι η δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος που ενθαρρύνει την υγιή ψηφιακή ανάπτυξη.

