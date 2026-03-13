Blurred Nails: Η νέα minimal τάση στα νύχια για τη σεζόν 2026

Τα blurred nails είναι η νέα τάση στο μανικιούρ που κερδίζει έδαφος για το 2026, προσφέροντας ένα απαλό, φυσικό αποτέλεσμα
Αφού είδαμε την τάση του blur να κυριαρχεί στο μακιγιάζ, ειδικά στα blurred lips που δίνουν ένα πιο απαλό και φυσικό αποτέλεσμα, τώρα η ίδια φιλοσοφία περνά και στον κόσμο του μανικιούρ. Τα blurred nails είναι ένα από τα nail trends που αναμένεται να ξεχωρίσουν το 2026 και ήδη κάνουν την εμφάνισή τους σε nail studios και social media.

Τα τελευταία χρόνια τα νύχια χαρακτηρίζονταν από έντονη λάμψη, καθαρές γραμμές και σχεδόν «άψογο» αποτέλεσμα, σαν να είχαν περάσει από φίλτρο υψηλής ευκρίνειας. Η νέα αισθητική όμως στρέφεται σε κάτι πιο χαλαρό και φυσικό. Το blurred μανικιούρ εκφράζει ακριβώς αυτή τη μετατόπιση: ένα διακριτικό, φίνο αποτέλεσμα που δείχνει κομψό χωρίς να φαίνεται υπερβολικά επιμελημένο.

Διάβασε επίσης: Messy smokey eye: Το makeup trend που αγαπούν οι beauty lovers του TikTok

Τι είναι τα blurred nails

Στην ουσία πρόκειται για ένα μανικιούρ που δημιουργεί ένα απαλό, διάχυτο φινίρισμα πάνω στο νύχι. Το αποτέλεσμα θυμίζει ένα soft-focus φίλτρο που εξομαλύνει την επιφάνεια και χαρίζει μια βελούδινη αίσθηση.

Σε αντίθεση με τα κλασικά ματ βερνίκια, τα οποία συχνά έκαναν τα νύχια να δείχνουν επίπεδα ή πολύ «στεγνά», τα blurred nails έχουν μια πιο ζωντανή υφή. Δεν είναι εντελώς ματ αλλά ούτε και glossy. Βρίσκονται κάπου ανάμεσα, δημιουργώντας ένα μίνιμαλ αλλά ιδιαίτερα κομψό αποτέλεσμα. Γι’ αυτό και πολλοί nail artists τα θεωρούν ιδανική επιλογή για όσους αγαπούν το clean και φυσικό μανικιούρ.

Η σημασία της σωστής προετοιμασίας

Όταν το μανικιούρ βασίζεται στη φυσικότητα, η περιποίηση των νυχιών παίζει καθοριστικό ρόλο. Πριν από την εφαρμογή του βερνικιού, είναι σημαντικό τα νύχια να έχουν λεία και ομοιόμορφη επιφάνεια.

Η διαδικασία ξεκινά με το απαλό σπρώξιμο των πετσακιών προς τα πίσω και ένα ελαφρύ buffing για να εξομαλυνθεί το νύχι. Στη συνέχεια η επιφάνεια καθαρίζεται καλά, ώστε το βερνίκι να εφαρμοστεί ομοιόμορφα.

Η ενυδάτωση είναι επίσης απαραίτητη. Ένα έλαιο για τα πετσάκια ή μια πλούσια κρέμα χεριών βοηθούν τα νύχια και την επιδερμίδα να δείχνουν υγιή, κάτι που κάνει το τελικό αποτέλεσμα ακόμη πιο όμορφο.

Πώς δημιουργείται το blurred effect

Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα επιτυγχάνεται κυρίως με πολύ λεπτές στρώσεις βερνικιού. Συνήθως εφαρμόζονται δύο διακριτικά layers από ειδικά blur ή ημιδιάφανα βερνίκια που δημιουργούν αυτό το απαλό φίλτρο στην επιφάνεια του νυχιού.

Η κάλυψη μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με το αποτέλεσμα που θέλουμε: από ένα πολύ διάφανο, φυσικό look μέχρι ένα ελαφρώς πιο έντονο αποτέλεσμα που εξακολουθεί όμως να παραμένει διακριτικό.

Τα blurred nails αποδεικνύουν ότι η ομορφιά του 2026 κινείται προς μια νέα κατεύθυνση: πιο φυσική, πιο ανάλαφρη και λιγότερο «τέλεια» με την παραδοσιακή έννοια.

Διάβασε επίσης: Θες το glass skin της Katy Perry; Αυτές οι 5 μάσκες προσώπου θα σε βοηθήσουν να το πετύχεις

Αυτό είναι το κρυφό ταλέντο που έχει κάθε ζώδιο

Με τη συλλογή Interferenze, ο Alessandro Michele εξερευνά ξανά την αισθητική του οίκου Valentino

Η Σουηδία γίνεται ο πρώτος «συνταγογραφούμενος» ταξιδιωτικός προορισμός

6 τρόποι να κάνεις το σπίτι σου να μυρίζει πάντα φρεσκάδα

Ο Harris Reed αποχωρεί από τον οίκο Nina Ricci

Messy smokey eye: Το makeup trend που αγαπούν οι beauty lovers του TikTok

Η Bella Hadid αναδεικνύει τα capri παντελόνια ως την πιο retro τάση της άνοιξης

Τι μυστικό έχουν; Αυτά τα 3 ζώδια έχουν απίστευτη τύχη στις σχέσεις

3 λόγοι που κάποιοι άνθρωποι πάντα έλκονται από «ακατάλληλους» συντρόφους

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Φάκελοι περιφερειακές άδειες: Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν

Φάκελοι περιφερειακές άδειες: Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν

Alter Ego media και ΑΝΤΕΝΝΑ ανταγωνίζονται στο live entertainment

Alter Ego media και ΑΝΤΕΝΝΑ ανταγωνίζονται στο live entertainment

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ή ΕΡΤ2 Culture;

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ή ΕΡΤ2 Culture;

Η παράταση του πολέμου ίσως οδηγήσει σε σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας

Η παράταση του πολέμου ίσως οδηγήσει σε σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας

Η στρατηγική της εξάντλησης: Όταν η αλαζονεία του πολυεθνικού κολοσσού ξεπερνά κάθε όριο ηθικής

Η στρατηγική της εξάντλησης: Όταν η αλαζονεία του πολυεθνικού κολοσσού ξεπερνά κάθε όριο ηθικής

Εκπέμπουν «SOS» οι τουριστικοί προορισμοί

Εκπέμπουν «SOS» οι τουριστικοί προορισμοί