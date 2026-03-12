Θέατρο 12.03.2026

Κατερίνα Βρανά: Αυτό είναι το επόμενο επαγγελματικό της βήμα μετά το Sing For Greece

Η γνωστή stand-up comedian επιστρέφει στη σκηνή με μια νέα εμφάνιση που αναμένεται να χαρίσει άφθονο γέλιο στο κοινό
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Λίγο καιρό μετά την ιδιαίτερα δυνατή παρουσία της στο τηλεοπτικό πρόγραμμα «Sing For Greece» της ΕΡΤ, η Κατερίνα Βρανά ετοιμάζεται για το επόμενο επαγγελματικό της βήμα. Η γνωστή stand-up comedian επιστρέφει στη σκηνή με μια νέα εμφάνιση που αναμένεται να χαρίσει άφθονο γέλιο στο κοινό.

Η Κατερίνα Βρανά θα ανέβει στη σκηνή του VOX για μία και μοναδική παράσταση το Σάββατο 28 Μαρτίου στις 21:00, παρουσιάζοντας το show με τίτλο «Χάρηκα!». Με το χαρακτηριστικό της ύφος, το καυστικό χιούμορ και τον έντονο αυτοσαρκασμό που την έχουν καθιερώσει στον χώρο της κωμωδίας, η δημοφιλής καλλιτέχνιδα συναντά ξανά το κοινό της και μοιράζεται ιστορίες από τη ζωή της. Η παράσταση αποτελεί μια ευκαιρία τόσο για όσους την παρακολουθούν χρόνια όσο και για εκείνους που θέλουν να τη γνωρίσουν για πρώτη φορά από κοντά.

Στο «Χάρηκα!» η Κατερίνα Βρανά αφηγείται στιγμές από την καθημερινότητά της, σκέψεις, απρόοπτα περιστατικά αλλά και μικρά παρασκήνια της ζωής της, δημιουργώντας μια βραδιά γεμάτη χιούμορ και αμεσότητα. Όπως άλλωστε συνηθίζει να λέει και η ίδια με το χαρακτηριστικό της ύφος, το τελευταίο διάστημα έχουν συμβεί «καναδυό πραγματάκια».

Πληροφορίες παράστασης

  • Πού: VOX, Ιερά Οδός 16
  • Τηλέφωνο κρατήσεων: 21 0347 5900
  • Πότε: Σάββατο 28 Μαρτίου 2026
  • Ώρα έναρξης: 21:00
  • Ώρα προσέλευσης: 20:00
  • Τιμές εισιτηρίων: από 15€

