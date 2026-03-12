Screen News 12.03.2026

Η Kate Winslet σε συζητήσεις για πρωταγωνιστικό ρόλο στο The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum

Η Kate Winslet ενδέχεται να επιστρέψει στη συνεργασία με τον Peter Jackson, ενώ ο Andy Serkis αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία και επαναφέρει τον εμβληματικό ρόλο του Gollum
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Kate Winslet βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για να συμμετάσχει στη νέα ταινία του σύμπαντος του «The Lord of the Rings» με τίτλο «The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum». Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, η οποία εμφανίστηκε πρόσφατα στην ταινία «Avatar: Fire and Ash» του James Cameron, ενδέχεται να ενταχθεί στο καστ της νέας παραγωγής που εξερευνά ξανά τον κόσμο της Μέσης Γης που δημιούργησε ο συγγραφέας J. R. R. Tolkien.

Τη σκηνοθεσία της ταινίας έχει αναλάβει ο ηθοποιός Andy Serkis, ο οποίος θα επιστρέψει επίσης στον ρόλο του Gollum που τον καθιέρωσε παγκοσμίως στις αρχικές ταινίες της τριλογίας «The Lord of the Rings». Το στούντιο Warner Bros. δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει επίσημα τα μέλη του καστ, ωστόσο φήμες αναφέρουν ότι οι ηθοποιοί Elijah Wood και Ian McKellen ενδέχεται να επιστρέψουν στους εμβληματικούς ρόλους των Frodo Baggins και Gandalf.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Την παραγωγή της ταινίας αναλαμβάνει ο σκηνοθέτης Peter Jackson, ο οποίος είχε μεταφέρει για πρώτη φορά τα μυθιστορήματα του J. R. R. Tolkien στον κινηματογράφο με την επιτυχημένη κινηματογραφική τριλογία «The Lord of the Rings». Ο Peter Jackson συνεργάζεται και πάλι με τους στενούς συνεργάτες του Fran Walsh και Philippa Boyens, οι οποίοι συμμετέχουν δημιουργικά σε κάθε στάδιο της παραγωγής. Η πιθανή συμμετοχή της Kate Winslet σηματοδοτεί και μια επανένωση με τον Peter Jackson, καθώς ο σκηνοθέτης την είχε καθοδηγήσει το 1994 στην ταινία «Heavenly Creatures», μία από τις πρώτες σημαντικές εμφανίσεις της στην κινηματογραφική της καριέρα.

www.imdb.com

Η ταινία «The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum» προγραμματίζεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 17 Δεκεμβρίου 2027. Παρότι οι λεπτομέρειες της πλοκής δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί επίσημα, η ιστορία τοποθετείται χρονικά ανάμεσα στα γεγονότα των ταινιών «The Hobbit» και «The Fellowship of the Ring».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Την ίδια στιγμή, η Warner Bros. βρίσκεται σε διαδικασία πώλησης προς την εταιρεία Paramount Skydance, μια εξέλιξη που θα μπορούσε να επηρεάσει τον σχεδιασμό μελλοντικών κινηματογραφικών παραγωγών του στούντιο. Ωστόσο, το ενδεχόμενο συγχώνευσης είναι απίθανο να επηρεάσει την παραγωγή της ταινίας, καθώς το franchise του «The Lord of the Rings» θεωρείται μία από τις σημαντικότερες κινηματογραφικές ιδιοκτησίες της εταιρείας.

Οι δύο τριλογίες «The Lord of the Rings» και «The Hobbit» σημείωσαν τεράστια εμπορική επιτυχία παγκοσμίως, συγκεντρώνοντας περίπου 2,8 δισεκατομμύρια δολάρια η καθεμία στο παγκόσμιο box office και καθιερώνοντας το σύμπαν της Μέσης Γης ως ένα από τα πιο επιτυχημένα κινηματογραφικά franchise στην ιστορία του κινηματογράφου.

Andy Serkis Gollum Kate Winslet Peter Jackson The Lord of the Rings
