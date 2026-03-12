Μουσικά Νέα 12.03.2026

Οι Ejae, Audrey Nuna και Rei Ami ανακηρύχθηκαν Γυναίκες της Χρονιάς 2026 από το Billboard

Οι φωνές του συγκροτήματος HUNTR/X από το «KPop Demon Hunters» τιμώνται στην τελετή «Billboard Women in Music 2026» μετά τη σαρωτική επιτυχία του τραγουδιού «Golden»
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Μια χρονιά γεμάτη επιτυχίες κορυφώνεται με μια ακόμη σημαντική διάκριση για τις τραγουδίστριες Ejae, Audrey Nuna και Rei Ami, καθώς το περιοδικό Billboard ανακοίνωσε ότι οι τρεις καλλιτέχνιδες είναι οι Γυναίκες της Χρονιάς για το 2026 στο πλαίσιο του θεσμού «Billboard Women in Music». Οι Ejae, Audrey Nuna και Rei Ami είναι οι φωνές του συγκροτήματος HUNTR/X που εμφανίζεται στην ταινία «KPop Demon Hunters». Το τραγούδι «Golden» του συγκροτήματος γνώρισε τεράστια επιτυχία, παραμένοντας στην κορυφή του chart Billboard Hot 100 για 8 εβδομάδες.

Η επίσημη βράβευση θα πραγματοποιηθεί στις 29 Απριλίου στο ιστορικό Hollywood Palladium στο Λος Άντζελες, στο πλαίσιο της ετήσιας τελετής «Billboard Women in Music 2026». Στην ίδια εκδήλωση θα τιμηθούν επίσης οι Teyana Taylor, Tate McRae, Ella Langley, Kehlani, Laufey, Mariah the Scientist, Thalia και Zara Larsson.

Πηγή: Βillboard

Διάβασε επίσης: Οι Taylor Swift, Eminem και KPop Demon Hunters κυριάρχησαν παγκοσμίως το 2025

Την παρουσίαση της βραδιάς θα αναλάβει η Keke Palmer, η οποία θα εμφανιστεί και μουσικά κατά τη διάρκεια της τελετής. Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω της ιστοσελίδας Billboard.com καθώς και από το επίσημο κανάλι του Billboard στο YouTube.

Η Leila Cobo, υποδιευθύντρια περιεχομένου του Billboard, εξήγησε τη σημασία της βράβευσης των τριών καλλιτεχνών, τονίζοντας ότι η επιτυχία τους υπήρξε καθοριστική για τη διεθνή μουσική σκηνή. «Είμαστε απίστευτα περήφανοι που τιμούμε τις Ejae, Audrey Nuna και Rei Ami ως Γυναίκες της Χρονιάς του Billboard. Σε μια χρονιά γεμάτη ρεκόρ, σημαντικά βραβεία και παγκόσμια επιτυχία, δεν κυριάρχησαν μόνο στα charts αλλά επαναπροσδιόρισαν τι σημαίνει να είσαι ισχυρή γυναίκα σε αυτή τη βιομηχανία και στη διεθνή σκηνή».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Leila Cobo πρόσθεσε επίσης ότι «μόνο τον τελευταίο χρόνο, η μουσική των HUNTR/X από το KPop Demon Hunters δημιούργησε παγκόσμιους ύμνους, ενώ η προσωπική καλλιτεχνική ταυτότητα των Ejae, Audrey Nuna και Rei Ami αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για εκατομμύρια νέους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Ανυπομονούμε να γιορτάσουμε τη συλλογική τους επιρροή μαζί με τις υπόλοιπες εξαιρετικές τιμώμενες καλλιτέχνιδες στην ετήσια εκδήλωση Women in Music».

Η διάκριση αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το «KPop Demon Hunters» έχει εξελιχθεί σε παγκόσμιο φαινόμενο. Από την κυκλοφορία της στο Netflix το περασμένο καλοκαίρι, η ταινία σημείωσε εντυπωσιακή απήχηση και έγινε το πιο δημοφιλές πρόγραμμα στην ιστορία της πλατφόρμας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Το Golden «ξεσήκωσε» τα BAFTA μεταδίδοντας τον παλμό του KPop Demon Hunters (Video)

Αντίστοιχη επιτυχία σημείωσε και το soundtrack της ταινίας. Το άλμπουμ κατέκτησε την κορυφή του chart Billboard 200, ενώ το τραγούδι «Golden» σημείωσε ιστορική πορεία στα βραβεία της βιομηχανίας, κερδίζοντας το βραβείο καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού στα Critics Choice Awards και στις Χρυσές Σφαίρες και εξασφαλίζοντας παράλληλα υποψηφιότητα στα βραβεία Όσκαρ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η διάκριση των Ejae, Audrey Nuna και Rei Ami έχει επίσης ιστορικό χαρακτήρα για τον θεσμό «Billboard Women in Music». Είναι η πρώτη φορά που το βραβείο Γυναίκα της Χρονιάς απονέμεται συλλογικά σε ένα μουσικό σχήμα. Στο παρελθόν το ίδιο βραβείο έχουν λάβει κορυφαίες καλλιτέχνιδες όπως οι Doechii, Karol G, SZA, Olivia Rodrigo, Cardi B, Billie Eilish, Ariana Grande, Selena Gomez, Madonna, Lady Gaga και Taylor Swift.

www.imdb.com

Καθώς πλησιάζει η ημερομηνία της τελετής, οι διοργανωτές αναμένεται να ανακοινώσουν και επιπλέον παρουσιαστές και καλλιτέχνες που θα εμφανιστούν στη σκηνή.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πηγή: Βillboard

Διάβασε επίσης: Όσκαρ 2026: Τα μουσικά αφιερώματα που θα κλέψουν την παράσταση

