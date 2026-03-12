Screen News 12.03.2026

Η Kathryn Hahn θα ενσαρκώσει τη Mother Gothel στη live action ταινία «Μαλλιά Κουβάρια»

Η Kathryn Hahn στον ρόλο της κακιάς Mother Gothel στη νέα κινηματογραφική μεταφορά της Disney, με την Teagan Croft στον ρόλο της Rapunzel και τον Milo Manheim ως Flynn Rider
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Kathryn Hahn επιβεβαίωσε ότι θα υποδυθεί τη Mother Gothel στη live action κινηματογραφική μεταφορά της Disney με τίτλο «Μαλλιά Κουβάρια» (Tangled), ενσαρκώνοντας την εμβληματική κακιά που κρατά τη Rapunzel απομονωμένη από τον κόσμο, εκμεταλλευόμενη τη θεραπευτική δύναμη των μακριών ξανθών μαλλιών της. Η ηθοποιός Kathryn Hahn, γνωστή από τις σειρές «Tiny Beautiful Things» και «The Studio», ανακοίνωσε η ίδια την είδηση μέσα από ανάρτηση στο Instagram, επιβεβαιώνοντας τη συμμετοχή της στο πολυαναμενόμενο πρότζεκτ της Disney.

Η ιστοσελίδα Deadline είχε αποκαλύψει ήδη από τον Ιανουάριο ότι η Kathryn Hahn βρισκόταν σε συζητήσεις για τον ρόλο. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η ανάπτυξη της ταινίας «Tangled» είχε επανεκκινήσει τον Οκτώβριο, όταν η Scarlett Johansson εξεταζόταν για τον ρόλο της Mother Gothel. Η δύο φορές υποψήφια για Όσκαρ Scarlett Johansson τελικά αποχώρησε από τη διαδικασία λόγω των επερχόμενων κινηματογραφικών της υποχρεώσεων στις παραγωγές «Batman II» και στο reboot του «Εξορκιστή».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Οι BLACKPINK συνεργάζονται με Disney και Complex για μια συλλεκτική capsule συλλογή

Στο βίντεο που ανάρτησε στο Instagram, η Kathryn Hahn αποκάλυψε ότι μόλις είχε μάθει πως το ακρωνύμιο OOTD σημαίνει «Outfit of The Day», ενώ παράλληλα παρουσίασε ένα μπλουζάκι με σχέδια της Mother Gothel από την animated εκδοχή της ταινίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τη στιγμή που η Kathryn Hahn δημιούργησε λογαριασμό στο Instagram, χρησιμοποιεί το όνομα χρήστη @motherhahn. Στην ταινία θα πρωταγωνιστήσει επίσης ο Milo Manheim, γνωστός από το κινηματογραφικό franchise «Zombies», ο οποίος θα υποδυθεί τον Flynn Rider, τον γοητευτικό αλλά και πανούργο κλέφτη που συναντά τη Rapunzel κατά τη διάρκεια της περιπέτειάς της.

Τη σκηνοθεσία της ταινίας αναλαμβάνει ο Michael Gracey, δημιουργός της επιτυχίας «The Greatest Showman», βασισμένος σε σενάριο της Jennifer Kaytin Robinson, γνωστής από τις ταινίες «Do Revenge», «Someone Great» και «I Know What You Did Last Summer». Η πρωτότυπη animated ταινία «Μαλλιά Κουβάρια», που κυκλοφόρησε το 2010, σκηνοθετήθηκε από τους Nathan Greno και Byron Howard. Στην αρχική εκδοχή, τη Rapunzel είχε υποδυθεί φωνητικά η Mandy Moore, ενώ τον Flynn Rider είχε ερμηνεύσει ο Zachary Levi. Τη μουσική της ταινίας είχαν δημιουργήσει ο συνθέτης Alan Menken και ο στιχουργός Glenn Slater.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η ιστορία της ταινίας βασίζεται στο κλασικό παραμύθι των αδελφών Grimm για τη Rapunzel. Η animated παραγωγή της Disney σημείωσε μεγάλη εμπορική επιτυχία, συγκεντρώνοντας περισσότερα από 590 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και αποσπώντας υποψηφιότητα για Όσκαρ στην κατηγορία πρωτότυπου τραγουδιού για το «I See The Light».

Η Disney συνεχίζει να μεταφέρει σε live action μορφή δημοφιλείς animated παραγωγές της. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η ταινία «Moana», στην οποία πρωταγωνιστούν ο Dwayne Johnson και η Catherine Laga’aia, με την πρεμιέρα να έχει προγραμματιστεί για τον Ιούλιο.

Διάβασε επίσης: Η Miley Cyrus επιστρέφει ως Hannah Montana για τα 20 χρόνια της εμβληματικής σειράς – Δες το trailer

Δες κι αυτό…

Disney Kathryn Hahn Rapunzel Tangled Μαλλιά Κουβάρια Ραπουνζέλ ΤΑΙΝΙΑ
