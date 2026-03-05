Fashion 05.03.2026

Οι BLACKPINK συνεργάζονται με Disney και Complex για μια συλλεκτική capsule συλλογή

blackpink
Η ειδική capsule συλλογή των BLACKPINK συνδυάζει τη μαγεία της Disney με τη νεανική κουλτούρα και το στιλ της K-Pop
Μαρία Χατζηγιάννη

Οι παγκοσμίου φήμης BLACKPINK, το κορυφαίο συγκρότημα της K-Pop, συνεχίζουν να διευρύνουν την επιρροή τους πέρα από τη μουσική, κάνοντας ένα δυναμικό άνοιγμα στον κόσμο της μόδας. Σε μια απρόσμενη αλλά συναρπαστική κίνηση, οι JENNIE, JISOO, LISA και ROSÉ ένωσαν τις δυνάμεις τους με την Disney και την πλατφόρμα πολιτισμού και ψυχαγωγίας Complex, για τη δημιουργία μιας περιορισμένης έκδοσης συλλεκτικής συλλογής ένδυσης και αξεσουάρ. Αυτή η συνεργασία επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά την κυριαρχία του συγκροτήματος όχι μόνο στη μουσική βιομηχανία, αλλά και ως σύμβολα του σύγχρονου στιλ και της νεανικής κουλτούρας.

Η ειδική συλλεκτική συλλογή των BLACKPINK, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα Complex.com από την Πέμπτη 5 Μαρτίου, αποτελεί το επιστέγασμα μιας μοναδικής σύμπραξης που συνδυάζει την αισθητική της K-Pop με την διαχρονική μαγεία της Disney. Η συλλογή αυτή, εμπνευσμένη από το punk στιλ του Λονδίνου της δεκαετίας του 1970, προσέφερε στους θαυμαστές έναν ξεχωριστό τρόπο να εκφράσουν την αγάπη τους για το συγκρότημα, μέσα από ρούχα και αξεσουάρ που αποπνέουν επαναστατικότητα και φρεσκάδα.

complex_blackpink
complex.com

Διάβασε επίσης: Οι BLACKPINK, ο πρώτος καλλιτέχνης που ξεπέρασε τους 100 εκατομμύρια συνδρομητές στο YouTube

Η σειρά περιλάμβανε μια ποικιλία προϊόντων, όπως μπλουζάκια, φούτερ, crop tops, tank tops, μια τσάντα tote και ένα καπέλο. Κάθε αγορά συνόδευε μια αποκλειστική φωτογραφική κάρτα, η οποία απεικόνιζε ένα από τα τέσσερα μέλη του συγκροτήματος: την JISOO, την JENNIE, την ROSÉ και την LISA, προσθέτοντας ένα επιπλέον στοιχείο συλλεκτικής αξίας για τους φανατικούς υποστηρικτές τους.

https://www.instagram.com/complex/

Πίσω από τα σχέδια αυτής της ιδιαίτερης συλλογής βρίσκεται ο Bobby Kim, ο παγκόσμιος δημιουργικός διευθυντής της Disney. Ο Kim επαναπροσδιόρισε τους κλασικούς χαρακτήρες της Disney, όπως ο Mickey Mouse και η Minnie Mouse, μέσα από ένα επαναστατικό πρίσμα, ενσωματώνοντας το λογότυπο των BLACKPINK σε λευκά, μαύρα και ροζ φόντα. Αυτή η προσέγγιση δημιούργησε μια ενδιαφέρουσα αντίθεση μεταξύ της παιχνιδιάρικης αθωότητας των χαρακτήρων της Disney και της τολμηρής, edgy αισθητικής των BLACKPINK, αποτελώντας ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα των σύγχρονων συνεργασιών που διαγράφονται στον χώρο της μόδας και της ψυχαγωγίας.

blackpink
complex.com

H παγκόσμια επιρροή των BLACKPINK

Η συνεργασία με την Disney και την Complex έρχεται να επιβεβαιώσει την τεράστια παγκόσμια επιρροή των BLACKPINK, οι οποίες έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν ένα φαινόμενο που ξεπερνά τα όρια της μουσικής. Η ικανότητά τους να συνδυάζουν εντυπωσιακές εμφανίσεις, δυναμικές χορογραφίες και μοναδικό στιλ, τους έχει καθιερώσει ως παγκόσμια είδωλα. Η παρουσία τους στα μεγαλύτερα μουσικά φεστιβάλ και οι επιτυχημένες κυκλοφορίες τους αποτελούν συχνά θέμα συζήτησης, όπως αναδεικνύεται και σε σχετικά ρεπορτάζ.

Η δυναμική τους παρουσία στη μουσική σκηνή και η ικανότητά τους να κατακτούν τον πλανήτη είναι κάτι που έχουμε δει να συμβαίνει ξανά και ξανά, με τα μέλη του συγκροτήματος να πρωταγωνιστούν σε παγκόσμιες συζητήσεις για την επιτυχία τους, όπως είχαμε αναφέρει και στο παρελθόν στο Mad News.

 

Διάβασε επίσης: Οι Blackpink επέστρεψαν δυναμικά με το Deadline μετά από 3 χρόνια δισκογραφικής σιωπής (Video)

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

blackpink Disney Fashion
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Δες επίσης

Είσαι solo traveller; Τότε πρέπει σίγουρα να κάνεις αυτά τα 4 ταξίδια

O Jake Gyllenhaal γίνεται ο πρώτος άνδρας ambassador του οίκου Bvlgari

Το «αντίο» του Pieter Mulier προς τον οίκο Alaïa στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού

Αυτά είναι τα 3+1 πιο ενοχικά ζώδια – Πρώτο και καλύτερο ο Καρκίνος

Πώς να χρησιμοποιήσεις σωστά το μολύβι φρυδιών για φυσικό αποτέλεσμα

Stella McCartney F/W 26-27: Tailoring, πλεκτά και παγιέτες σε μια συλλογή με 80’s vibes

Balmain F/W 26: Το ντεμπούτο του Antonin Tron στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού είναι ωδή στον μινιμαλισμό

Η πιο trendy αλογοουρά για το 2026 έχει την υπογραφή του οίκου Dior

Θες να ζητήσεις αύξηση; Δες τι πρέπει να φορέσεις εκείνη τη μέρα στο γραφείο

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Σαρώνει η Cosmote TV σε συνδρομητές παρά τον αθέμιτο ανταγωνισμό

Σαρώνει η Cosmote TV σε συνδρομητές παρά τον αθέμιτο ανταγωνισμό

Λουκέτο πρώην Mega- Πληρώθηκαν οι τράπεζες από την Τηλέτυπος ΑΕ

Λουκέτο πρώην Mega- Πληρώθηκαν οι τράπεζες από την Τηλέτυπος ΑΕ

Διαφήμιση: Η Ζέτα Μακρυπούλια πρόσωπο της Nivea Cellular Epigenetics

Διαφήμιση: Η Ζέτα Μακρυπούλια πρόσωπο της Nivea Cellular Epigenetics

Monitor Paron.gr: Το εργαλείο που φέρνει την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο

Monitor Paron.gr: Το εργαλείο που φέρνει την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο

Ακραία σενάρια σχετικά με τον ανασχηματισμό

Ακραία σενάρια σχετικά με τον ανασχηματισμό

Όλη η αλήθεια για τα κόστη του «Predator»

Όλη η αλήθεια για τα κόστη του «Predator»