Οι BLACKPINK συνεργάζονται με Disney και Complex για μια συλλεκτική capsule συλλογή

Οι παγκοσμίου φήμης BLACKPINK, το κορυφαίο συγκρότημα της K-Pop, συνεχίζουν να διευρύνουν την επιρροή τους πέρα από τη μουσική, κάνοντας ένα δυναμικό άνοιγμα στον κόσμο της μόδας. Σε μια απρόσμενη αλλά συναρπαστική κίνηση, οι JENNIE, JISOO, LISA και ROSÉ ένωσαν τις δυνάμεις τους με την Disney και την πλατφόρμα πολιτισμού και ψυχαγωγίας Complex, για τη δημιουργία μιας περιορισμένης έκδοσης συλλεκτικής συλλογής ένδυσης και αξεσουάρ. Αυτή η συνεργασία επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά την κυριαρχία του συγκροτήματος όχι μόνο στη μουσική βιομηχανία, αλλά και ως σύμβολα του σύγχρονου στιλ και της νεανικής κουλτούρας.

Η ειδική συλλεκτική συλλογή των BLACKPINK, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα Complex.com από την Πέμπτη 5 Μαρτίου, αποτελεί το επιστέγασμα μιας μοναδικής σύμπραξης που συνδυάζει την αισθητική της K-Pop με την διαχρονική μαγεία της Disney. Η συλλογή αυτή, εμπνευσμένη από το punk στιλ του Λονδίνου της δεκαετίας του 1970, προσέφερε στους θαυμαστές έναν ξεχωριστό τρόπο να εκφράσουν την αγάπη τους για το συγκρότημα, μέσα από ρούχα και αξεσουάρ που αποπνέουν επαναστατικότητα και φρεσκάδα.

Διάβασε επίσης: Οι BLACKPINK, ο πρώτος καλλιτέχνης που ξεπέρασε τους 100 εκατομμύρια συνδρομητές στο YouTube

Η σειρά περιλάμβανε μια ποικιλία προϊόντων, όπως μπλουζάκια, φούτερ, crop tops, tank tops, μια τσάντα tote και ένα καπέλο. Κάθε αγορά συνόδευε μια αποκλειστική φωτογραφική κάρτα, η οποία απεικόνιζε ένα από τα τέσσερα μέλη του συγκροτήματος: την JISOO, την JENNIE, την ROSÉ και την LISA, προσθέτοντας ένα επιπλέον στοιχείο συλλεκτικής αξίας για τους φανατικούς υποστηρικτές τους.

https://www.instagram.com/complex/

Πίσω από τα σχέδια αυτής της ιδιαίτερης συλλογής βρίσκεται ο Bobby Kim, ο παγκόσμιος δημιουργικός διευθυντής της Disney. Ο Kim επαναπροσδιόρισε τους κλασικούς χαρακτήρες της Disney, όπως ο Mickey Mouse και η Minnie Mouse, μέσα από ένα επαναστατικό πρίσμα, ενσωματώνοντας το λογότυπο των BLACKPINK σε λευκά, μαύρα και ροζ φόντα. Αυτή η προσέγγιση δημιούργησε μια ενδιαφέρουσα αντίθεση μεταξύ της παιχνιδιάρικης αθωότητας των χαρακτήρων της Disney και της τολμηρής, edgy αισθητικής των BLACKPINK, αποτελώντας ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα των σύγχρονων συνεργασιών που διαγράφονται στον χώρο της μόδας και της ψυχαγωγίας.

H παγκόσμια επιρροή των BLACKPINK

Η συνεργασία με την Disney και την Complex έρχεται να επιβεβαιώσει την τεράστια παγκόσμια επιρροή των BLACKPINK, οι οποίες έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν ένα φαινόμενο που ξεπερνά τα όρια της μουσικής. Η ικανότητά τους να συνδυάζουν εντυπωσιακές εμφανίσεις, δυναμικές χορογραφίες και μοναδικό στιλ, τους έχει καθιερώσει ως παγκόσμια είδωλα. Η παρουσία τους στα μεγαλύτερα μουσικά φεστιβάλ και οι επιτυχημένες κυκλοφορίες τους αποτελούν συχνά θέμα συζήτησης, όπως αναδεικνύεται και σε σχετικά ρεπορτάζ.

Η δυναμική τους παρουσία στη μουσική σκηνή και η ικανότητά τους να κατακτούν τον πλανήτη είναι κάτι που έχουμε δει να συμβαίνει ξανά και ξανά, με τα μέλη του συγκροτήματος να πρωταγωνιστούν σε παγκόσμιες συζητήσεις για την επιτυχία τους, όπως είχαμε αναφέρει και στο παρελθόν στο Mad News.

Διάβασε επίσης: Οι Blackpink επέστρεψαν δυναμικά με το Deadline μετά από 3 χρόνια δισκογραφικής σιωπής (Video)

Δες κι αυτό…