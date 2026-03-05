Μια Μέρα Φτάνει: Κυκλοφόρησε το ντεμπούτο άλμπουμ της Νίκης Κοπίτα

Το πρώτο άλμπουμ της Νίκης Κοπίτα περιλαμβάνει έξι τραγούδια, κάποια ήδη κυκλοφορημένα και κάποια καινούργια. Οι πέντε από τις συνθέσεις είναι της Μαρίας Καμπούρη (συμμετέχει στα φωνητικά του ομότιτλου τραγουδιού) συν ένα παραδοσιακό της Απειράνθου Νάξου. Σχετικά με αυτό στο οποίο ακούγεται και ο σπουδαίος βιολιστής Γιάννης Ζευγόλης, η Νίκη δήλωσε:

“Το δανείζομαι με σεβασμό, δανείζομαι τις ιστορίες ανθρώπων της Απειράνθου, για να τις πω με τη δική μου φωνή. Και έχουμε επιλέξει ακριβώς αυτές ακριβώς τις ιστορίες που για εμάς δένουν θεματικά όλο το δίσκο — λες και τα δικά μου τραγούδια, έψαχναν κι αυτά κάπου να ακουμπήσουν, να κουρδίσουν πάνω σε μια πιο βαθιά μνήμη. Τα κοτσάκια που επιλέξαμε είναι ανέκδοτα — προφορικές ιστορίες που έχουν περάσει από στόμα σε στόμα και ζουν ακόμα μέσα στους ανθρώπους της Απειράνθου”.

Στο πρώτο σύνολο τραγουδιών της, η Νίκη Κοπίτα προσφέρει πνοή και συναίσθημα με την τρυφερή, νοσταλγική και στέρεη ερμηνεία της καθώς το φως και το σκοτάδι, το εσωτερικό και το εξωστρεφές εναλλάσσονται και φιλιώνουν. Ο δίσκος της είναι γεμάτος έρωτες, ματαιώσεις, αστοχίες, μνήμες και χωρισμούς.

Τραγούδια γεμάτα αντιφάσεις, αυτοαναιρέσεις, εσωτερικές συγκρούσεις. Η μουσική κινείται μεταξύ ηλεκτρονικών τοπίων και σχεδόν χειροποίητων, ακουστικών μονοπατιών, περιποιημένη από την ενορχήστρωση και την παραγωγή του έμπειρου διδύμου των Γιώργου Μπουσούνη και Γιώργου Γκίνη. Το εξώφυλλο έχει το βασικό εικαστικό τυπωμένο, αλλά κάθε αντίτυπο είναι μοναδικό: η εικαστικός, Ελένη Κανελλοπούλου παρεμβαίνει με το χέρι, και προσθέτει εικαστικό μέρος ή λεπτομέρεια. Κανένα αντίτυπο δεν είναι ίδιο με κάποιο άλλο — το κάθε βινύλιο θα είναι μία και μοναδική στιγμή.

Ηχογράφηση, μίξη, παραγωγή: Γιώργος Μπουσούνης & Γιώργος Γκίνης στο Morph Flow Sound Labs.

Εικαστικό: Ελένη Κανελλοπούλου

Αγοράστε το Limited Edition LP από το Bandcamp της Νίκης

Ακούστε εδώ το album!

