Celeb News 05.03.2026

Η μητέρα της Zendaya σχολιάζει τις φήμες για κρυφό γάμο της κόρης με τον Tom Holland

Οι δηλώσεις του Law Roach στα Actor Awards πυροδότησαν σενάρια για μυστικό γάμο του ζευγαριού, ενώ η μητέρα της Zendaya απάντησε με μια αινιγματική ανάρτηση
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Claire Stoermer, μητέρα της ηθοποιού Zendaya, παρενέβη στη δημόσια συζήτηση που έχει προκληθεί γύρω από τις φήμες για έναν κρυφό γάμο της κόρης της με τον ηθοποιό Tom Holland. Οι φήμες άρχισαν να κυκλοφορούν μετά από δηλώσεις του στυλίστα Law Roach κατά τη διάρκεια των Actor Awards, όταν ο ίδιος υποστήριξε ότι ο πολυσυζητημένος γάμος του ζευγαριού έχει ήδη πραγματοποιηθεί. Ο Law Roach δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «έχει ήδη γίνει. Το χάσατε», προσθέτοντας με γέλιο ότι «το χάσατε. Είναι απολύτως αληθινό». Η δήλωση αυτή προκάλεσε έντονη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Λίγο αργότερα η Claire Stoermer αναδημοσίευσε το βίντεο με τη δήλωση του Law Roach, συνοδεύοντάς το με το σχόλιο «το γέλιο…», προσθέτοντας ένα γελαστό σύμβολο. Η ανάρτηση αυτή ερμηνεύθηκε από πολλούς ως έμμεση αντίδραση στις φήμες που κυκλοφορούν γύρω από τον υποτιθέμενο μυστικό γάμο της Zendaya και του Tom Holland.

Διάβασε επίσης: Κυκλοφόρησε το trailer του The Drama με τη Zendaya και τον Robert Pattinson (Video)

Οι φήμες για γάμο ενισχύθηκαν επίσης όταν η Zendaya εμφανίστηκε πρόσφατα να φορά μια χρυσή βέρα, γεγονός που οδήγησε πολλούς θαυμαστές να υποθέσουν ότι το ζευγάρι έχει ήδη παντρευτεί μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Η Zendaya και ο Tom Holland είχαν ανακοινώσει τον αρραβώνα τους τον Ιανουάριο κατά τη διάρκεια των Golden Globes, όταν η Zendaya εμφανίστηκε για πρώτη φορά φορώντας το διαμαντένιο δαχτυλίδι αρραβώνων της.

Παρά τον ενθουσιασμό των θαυμαστών για μια ενδεχόμενη δημόσια τελετή, ο Law Roach είχε προειδοποιήσει ήδη ότι η Zendaya σκοπεύει να διατηρήσει την τελετή του γάμου της μακριά από τη δημοσιότητα. Όπως είχε δηλώσει, «πιθανότατα θα είναι ένα νυφικό που δεν θα δει ποτέ κανείς».

Παρότι το ζευγάρι δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα τις φήμες περί γάμου, το ενδιαφέρον του κοινού παραμένει έντονο. Οι δύο ηθοποιοί έχουν εξελιχθεί σε ένα από τα πιο δημοφιλή ζευγάρια του Χόλιγουντ τα τελευταία χρόνια, μετά τη συνεργασία τους στις ταινίες του κινηματογραφικού σύμπαντος της Marvel. Μέχρι να υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση από την Zendaya ή τον Tom Holland, το ενδεχόμενο ενός μυστικού γάμου παραμένει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα στον χώρο της διεθνούς showbiz.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Η Zendaya και ο Tom Holland παντρεύτηκαν κρυφά

Δες κι αυτό…

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Claire Stoermer Tom Holland Zendaya ΓΑΜΟΣ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Δες επίσης

Britney Spears: Συνελήφθη στην Καλιφόρνια για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Αίσιο τέλος στην περιπέτεια Καπουτζίδη και Καρύδη – Επέστρεψαν με πτήση επαναπατρισμού στην Ελλάδα

Rosalía: Η απρόσμενη απάντησή της για το τι ψάχνει σε έναν άνδρα

Χριστίνα Μπόμπα: Η αποκάλυψη για τις αποτυχίες που έχει κάνει στην επαγγελματική ζωή της

Σμαράγδα Καρύδη και Γιώργος Καπουτζίδης εγκλωβίστηκαν στη Σρι Λάνκα

Brooklyn Beckham: Η ρομαντική έκπληξη γενεθλίων από τη Nicola Peltz εν μέσω οικογενειακής έντασης

Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε τα κιλά που έχει πάρει στον 9ο μήνα της εγκυμοσύνης της

Άννα Διαμαντοπούλου: Η συγκινητική εξομολόγηση για τον σύζυγό της – «Του χρωστάω πάρα πολλά»

David και Victoria Beckham: Μηνύματα αγάπης στον Brooklyn για τα γενέθλιά του

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Σαρώνει η Cosmote TV σε συνδρομητές παρά τον αθέμιτο ανταγωνισμό

Σαρώνει η Cosmote TV σε συνδρομητές παρά τον αθέμιτο ανταγωνισμό

Λουκέτο πρώην Mega- Πληρώθηκαν οι τράπεζες από την Τηλέτυπος ΑΕ

Λουκέτο πρώην Mega- Πληρώθηκαν οι τράπεζες από την Τηλέτυπος ΑΕ

Διαφήμιση: Η Ζέτα Μακρυπούλια πρόσωπο της Nivea Cellular Epigenetics

Διαφήμιση: Η Ζέτα Μακρυπούλια πρόσωπο της Nivea Cellular Epigenetics

Monitor Paron.gr: Το εργαλείο που φέρνει την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο

Monitor Paron.gr: Το εργαλείο που φέρνει την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο

Ακραία σενάρια σχετικά με τον ανασχηματισμό

Ακραία σενάρια σχετικά με τον ανασχηματισμό

Όλη η αλήθεια για τα κόστη του «Predator»

Όλη η αλήθεια για τα κόστη του «Predator»