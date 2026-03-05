Η μητέρα της Zendaya σχολιάζει τις φήμες για κρυφό γάμο της κόρης με τον Tom Holland

Οι δηλώσεις του Law Roach στα Actor Awards πυροδότησαν σενάρια για μυστικό γάμο του ζευγαριού, ενώ η μητέρα της Zendaya απάντησε με μια αινιγματική ανάρτηση

Η Claire Stoermer, μητέρα της ηθοποιού Zendaya, παρενέβη στη δημόσια συζήτηση που έχει προκληθεί γύρω από τις φήμες για έναν κρυφό γάμο της κόρης της με τον ηθοποιό Tom Holland. Οι φήμες άρχισαν να κυκλοφορούν μετά από δηλώσεις του στυλίστα Law Roach κατά τη διάρκεια των Actor Awards, όταν ο ίδιος υποστήριξε ότι ο πολυσυζητημένος γάμος του ζευγαριού έχει ήδη πραγματοποιηθεί. Ο Law Roach δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «έχει ήδη γίνει. Το χάσατε», προσθέτοντας με γέλιο ότι «το χάσατε. Είναι απολύτως αληθινό». Η δήλωση αυτή προκάλεσε έντονη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Λίγο αργότερα η Claire Stoermer αναδημοσίευσε το βίντεο με τη δήλωση του Law Roach, συνοδεύοντάς το με το σχόλιο «το γέλιο…», προσθέτοντας ένα γελαστό σύμβολο. Η ανάρτηση αυτή ερμηνεύθηκε από πολλούς ως έμμεση αντίδραση στις φήμες που κυκλοφορούν γύρω από τον υποτιθέμενο μυστικό γάμο της Zendaya και του Tom Holland.

Οι φήμες για γάμο ενισχύθηκαν επίσης όταν η Zendaya εμφανίστηκε πρόσφατα να φορά μια χρυσή βέρα, γεγονός που οδήγησε πολλούς θαυμαστές να υποθέσουν ότι το ζευγάρι έχει ήδη παντρευτεί μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Η Zendaya και ο Tom Holland είχαν ανακοινώσει τον αρραβώνα τους τον Ιανουάριο κατά τη διάρκεια των Golden Globes, όταν η Zendaya εμφανίστηκε για πρώτη φορά φορώντας το διαμαντένιο δαχτυλίδι αρραβώνων της.

Παρά τον ενθουσιασμό των θαυμαστών για μια ενδεχόμενη δημόσια τελετή, ο Law Roach είχε προειδοποιήσει ήδη ότι η Zendaya σκοπεύει να διατηρήσει την τελετή του γάμου της μακριά από τη δημοσιότητα. Όπως είχε δηλώσει, «πιθανότατα θα είναι ένα νυφικό που δεν θα δει ποτέ κανείς».

Παρότι το ζευγάρι δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα τις φήμες περί γάμου, το ενδιαφέρον του κοινού παραμένει έντονο. Οι δύο ηθοποιοί έχουν εξελιχθεί σε ένα από τα πιο δημοφιλή ζευγάρια του Χόλιγουντ τα τελευταία χρόνια, μετά τη συνεργασία τους στις ταινίες του κινηματογραφικού σύμπαντος της Marvel. Μέχρι να υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση από την Zendaya ή τον Tom Holland, το ενδεχόμενο ενός μυστικού γάμου παραμένει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα στον χώρο της διεθνούς showbiz.

