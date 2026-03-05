Νύχτα εκτός ρυθμού: Η Καίτη Γαρμπή έκανε το καλύτερο ποδαρικό στο νέο project του ΡΥΘΜΟΥ 94.9

Η πρώτη «Νύχτα εκτός ρυθμού» με την Καίτη Γαρμπή ολοκληρώθηκε με επιτυχία κι έδωσε το στίγμα ενός project που ήρθε να δημιουργήσει στιγμές γεμάτες μουσική και ΡΥΘΜΟ»

Ένα μαγικό πρώτο Exclusive Live Event έζησαν την Τρίτη οι καλεσμένοι του «Νύχτα εκτός ρυθμού» με τη Νο1 λαϊκή ντίβα, Καίτη Γαρμπή, να κάνει το καλύτερο ποδαρικό στο νέο project του ΡΥΘΜΟΥ 94.9!

Το απόγευμα της Τρίτης 3 Μαρτίου, ο αγαπημένος performer και ραδιοφωνικός παραγωγός του ΡΥΘΜΟΥ 94.9, Θοδωρής Μαραντίνης, μπήκε σε ρόλο οικοδεσπότη καλωσορίζοντας τους ακροατές του σταθμού στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» και στο 1ο live του «Νύχτα εκτός ρυθμού». Η αίθουσα γέμισε με χειροκρότημα όταν στη σκηνή εμφανίστηκε η Καίτη Γαρμπή. Η διαχρονική τραγουδίστρια έκανε ποδαρικό στον νέο μουσικό κύκλο του ΡΥΘΜΟΥ 94.9 με μεγάλες της επιτυχίες όπως τα «Θα Μελαγχολήσω», «Ιεροσυλία», «Χαμένα» κορυφώνοντας τη βραδιά με μια διαφορετική εκδοχή του αγαπημένου τραγουδιού «Εσένα Μόνο».

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ο stand up comedian με το ανατρεπτικό χιούμορ, Θωμάς Ζάμπρας, παρουσίασε τον εαυτό του στο κοινό και στη συνέχεια βρέθηκε με τον Θοδωρή Μαραντίνη για ένα παιχνίδι παντομίμας. Σημείο που ξεχώρισε ήταν η συνάντηση των δυο με την Καίτη Γαρμπή χαρίζοντας στιγμές γέλιου στο κοινό με ένα ξεχωριστό challenge ιστοριών.

Η πρώτη «Νύχτα εκτός ρυθμού» με την Καίτη Γαρμπή ολοκληρώθηκε με επιτυχία κι έδωσε το στίγμα ενός project που ήρθε να δημιουργήσει στιγμές γεμάτες μουσική και ΡΥΘΜΟ».

