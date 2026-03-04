Μουσικά Νέα 04.03.2026

Γιώργος Μαζωνάκης – «Επιπτώσεις»: Κυκλοφορεί το νέο τραγούδι ανήμερα των γενεθλίων του

Οι «Επιπτώσεις», σε μουσική και στίχους του Μιχάλη Κουινέλη και παραγωγή του Κώστα Καλημέρη, θα μεταφερθούν σύντομα και στο YouTube με music video
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο Γιώργος Μαζωνάκης παρουσιάζει τις «Επιπτώσεις», ακόμα ένα τραγούδι – επιτυχία που κυκλοφορεί από την Panik Records ανήμερα των γενεθλίων του.

Οι «Επιπτώσεις» αποκαλύφθηκαν πρώτη φορά λίγα λεπτά πριν την κυκλοφορία τους στις streaming υπηρεσίες, κατά τη διάρκεια του λαμπερού πάρτι γενεθλίων του Γιώργου Μαζωνάκη, ενθουσιάζοντας τους πάντες.

Οι «Επιπτώσεις», σε μουσική και στίχους του Μιχάλη Κουινέλη και παραγωγή του Κώστα Καλημέρη, θα μεταφερθούν σύντομα και στο YouTube με music video.

Δείτε το video reel:

Βρείτε τις «Επιπτώσεις» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/Epiptoseis

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ νέα τραγούδια
