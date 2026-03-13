Μουσικά Νέα 13.03.2026

Οι Tears For Fears αποθεώνουν τη διασκευή του Harry Styles στο κλασικό τους τραγούδι (Video)

Οι Tears For Fears χαρακτήρισαν «υπέροχη» τη νέα εκτέλεση του τραγουδιού «Everybody Wants to Rule the World» από τον Harry Styles στο BBC Radio 1 Live Lounge
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Harry Styles εντυπωσίασε τους ίδιους τους δημιουργούς ενός από τα πιο εμβληματικά τραγούδια της δεκαετίας του 1980, καθώς η πρόσφατη διασκευή του στο «Everybody Wants to Rule the World» απέσπασε θερμά σχόλια από τους Curt Smith και Roland Orzabal των Tears For Fears. Ο Βρετανός καλλιτέχνης παρουσίασε τη δική του εκδοχή του τραγουδιού κατά τη διάρκεια εμφάνισής του στο BBC Radio 1 Live Lounge αυτή την εβδομάδα. Το κομμάτι, που κυκλοφόρησε αρχικά το 1985 και έφτασε στο No. 1 του Billboard Hot 100, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Tears For Fears.

Διάβασε επίσης: Κυκλοφόρησε το πολυαναμενόμενο album του Harry Styles

Οι Curt Smith και Roland Orzabal σχολίασαν δημόσια τη διασκευή μέσω Instagram, δημοσιεύοντας βίντεο από την εμφάνιση του Harry Styles μαζί με το συγκρότημά του. Οι δύο μουσικοί έγραψαν χαρακτηριστικά «μας αρέσει πολύ αυτή η διασκευή», εκφράζοντας τον ενθουσιασμό τους για την ερμηνεία του τραγουδιστή.

Η εμφάνιση του Harry Styles στο στούντιο Maida Vale του BBC εντάσσεται στην προωθητική περιοδεία για το νέο του άλμπουμ «Kiss All The Time. Disco, Occasionally». Στο πλαίσιο της εμφάνισης παρουσίασε ένα σετ 5 τραγουδιών, από τα οποία τα 4 προέρχονται από το νέο άλμπουμ.

Μεταξύ αυτών ήταν τα singles «Aperture» και «American Girls», καθώς και τα τραγούδια «Carla’s Song» και «Dance No More». Όπως συνηθίζεται στις εμφανίσεις του στο BBC Radio 1 Live Lounge, ο Harry Styles συμπεριέλαβε επίσης και μια διασκευή ενός κλασικού τραγουδιού. Η παράδοση αυτή συνεχίζεται εδώ και χρόνια στις εμφανίσεις του τραγουδιστή στην εκπομπή. Το 2022 είχε ερμηνεύσει το «Wet Dream» των Wet Leg, ενώ το 2019 είχε παρουσιάσει τη δική του εκδοχή του «Juice» της Lizzo. Ακόμη νωρίτερα, κατά την προώθηση του πρώτου προσωπικού του άλμπουμ το 2017, είχε ερμηνεύσει το «The Chain» των Fleetwood Mac.

Διάβασε επίσης: Ο Harry Styles μιλά για την απώλεια του Liam Payne και πώς άλλαξε την οπτική του για τη ζωή

Ο Finneas O’Connell υπογράφει τη μουσική της 2ης σεζόν του Beef

Akylas: Το video με την λυπημένη εκδοχή του «Ferto» – Χαμός από likes και σχόλια στα social media

TOQUEL: Ένα ξεχωριστό party με Διαμάντια, νέα μουσική, και μια σημαντική ανακοίνωση

Οι BTS επανέρχονται δυναμικά με νέο look στο Arirang

Η Black Strat του David Gilmour πωλήθηκε για 14,55 εκατ. και έγινε η ακριβότερη κιθάρα στην ιστορία

Οι BLACKPINK σαρώνουν τα charts με το Deadline

Ο Morrissey ακύρωσε συναυλία στη Βαλένθια λόγω… αϋπνίας

Η Lola Young μιλά ανοιχτά για την κατάρρευσή της στη σκηνή

Το απρόσμενο δώρο του Cookie Monster στη Miley Cyrus που έγινε viral

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Φάκελοι περιφερειακές άδειες: Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν

Φάκελοι περιφερειακές άδειες: Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν

Alter Ego media και ΑΝΤΕΝΝΑ ανταγωνίζονται στο live entertainment

Alter Ego media και ΑΝΤΕΝΝΑ ανταγωνίζονται στο live entertainment

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ή ΕΡΤ2 Culture;

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ή ΕΡΤ2 Culture;

Η παράταση του πολέμου ίσως οδηγήσει σε σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας

Η παράταση του πολέμου ίσως οδηγήσει σε σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας

Η στρατηγική της εξάντλησης: Όταν η αλαζονεία του πολυεθνικού κολοσσού ξεπερνά κάθε όριο ηθικής

Η στρατηγική της εξάντλησης: Όταν η αλαζονεία του πολυεθνικού κολοσσού ξεπερνά κάθε όριο ηθικής

Εκπέμπουν «SOS» οι τουριστικοί προορισμοί

Εκπέμπουν «SOS» οι τουριστικοί προορισμοί