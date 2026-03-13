Οι Tears For Fears αποθεώνουν τη διασκευή του Harry Styles στο κλασικό τους τραγούδι (Video)

Ο Harry Styles εντυπωσίασε τους ίδιους τους δημιουργούς ενός από τα πιο εμβληματικά τραγούδια της δεκαετίας του 1980, καθώς η πρόσφατη διασκευή του στο «Everybody Wants to Rule the World» απέσπασε θερμά σχόλια από τους Curt Smith και Roland Orzabal των Tears For Fears. Ο Βρετανός καλλιτέχνης παρουσίασε τη δική του εκδοχή του τραγουδιού κατά τη διάρκεια εμφάνισής του στο BBC Radio 1 Live Lounge αυτή την εβδομάδα. Το κομμάτι, που κυκλοφόρησε αρχικά το 1985 και έφτασε στο No. 1 του Billboard Hot 100, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Tears For Fears.

Οι Curt Smith και Roland Orzabal σχολίασαν δημόσια τη διασκευή μέσω Instagram, δημοσιεύοντας βίντεο από την εμφάνιση του Harry Styles μαζί με το συγκρότημά του. Οι δύο μουσικοί έγραψαν χαρακτηριστικά «μας αρέσει πολύ αυτή η διασκευή», εκφράζοντας τον ενθουσιασμό τους για την ερμηνεία του τραγουδιστή.

Η εμφάνιση του Harry Styles στο στούντιο Maida Vale του BBC εντάσσεται στην προωθητική περιοδεία για το νέο του άλμπουμ «Kiss All The Time. Disco, Occasionally». Στο πλαίσιο της εμφάνισης παρουσίασε ένα σετ 5 τραγουδιών, από τα οποία τα 4 προέρχονται από το νέο άλμπουμ.

Μεταξύ αυτών ήταν τα singles «Aperture» και «American Girls», καθώς και τα τραγούδια «Carla’s Song» και «Dance No More». Όπως συνηθίζεται στις εμφανίσεις του στο BBC Radio 1 Live Lounge, ο Harry Styles συμπεριέλαβε επίσης και μια διασκευή ενός κλασικού τραγουδιού. Η παράδοση αυτή συνεχίζεται εδώ και χρόνια στις εμφανίσεις του τραγουδιστή στην εκπομπή. Το 2022 είχε ερμηνεύσει το «Wet Dream» των Wet Leg, ενώ το 2019 είχε παρουσιάσει τη δική του εκδοχή του «Juice» της Lizzo. Ακόμη νωρίτερα, κατά την προώθηση του πρώτου προσωπικού του άλμπουμ το 2017, είχε ερμηνεύσει το «The Chain» των Fleetwood Mac.

