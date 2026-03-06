Κυκλοφόρησε το πολυαναμενόμενο album του Harry Styles

Ο Harry Styles παρουσιάζει το πρώτο του album «Kiss All the Time. Disco, Occasionally» μετά από 4 χρόνια και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο με έντονες disco επιρροές

Ο Harry Styles παρουσιάζει το νέο του άλμπουμ «Kiss All the Time. Disco, Occasionally», σηματοδοτώντας την πρώτη ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά του μετά από 4 χρόνια. Το album κυκλοφόρησε την Παρασκευή 6 Μαρτίου και αποτελεί ένα από τα πιο πολυαναμενόμενα μουσικά γεγονότα της χρονιάς για τους θαυμαστές του Βρετανού καλλιτέχνη. Η κυκλοφορία του δίσκου έρχεται μετά το πρώτο single «Aperture», το οποίο κατέκτησε την κορυφή του Billboard Hot 100 και προετοίμασε το έδαφος για το νέο μουσικό κεφάλαιο του Harry Styles. Το άλμπουμ περιλαμβάνει συνολικά 12 τραγούδια και αποτυπώνει την καλλιτεχνική και προσωπική εξέλιξη του τραγουδιστή κατά την τελευταία τετραετία.

Η προηγούμενη ολοκληρωμένη δουλειά του Harry Styles ήταν το άλμπουμ «Harry’s House» που κυκλοφόρησε το 2022 και έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 του Billboard 200. Με εκείνη την επιτυχία, ο Harry Styles κατέγραψε το τρίτο συνεχόμενο άλμπουμ του που κατέκτησε την κορυφή του συγκεκριμένου chart από τότε που ξεκίνησε την προσωπική του πορεία το 2017.

Στο νέο του άλμπουμ ο Harry Styles εξερευνά βαθύτερα συναισθήματα και προσωπικές εμπειρίες. Ο Harry Styles τραγουδά για εφήμερες σχέσεις που κράτησαν περισσότερο από όσο περίμενε, για ανθρώπους που χάθηκαν και επέστρεψαν στη ζωή του και για εκείνη τη μορφή αληθινής αγάπης που μέχρι τώρα του έχει ξεφύγει.

Στο άλμπουμ περιλαμβάνονται τα τραγούδια «American Girls», «Ready, Steady, Go!», «Are You Listening Yet?», «Taste Back», «The Waiting Game», «Season 2 Weight Loss», «Coming p Roses», «Pop», «Dance No More», «Paint by Numbers» και «Carla’s Song». Συνολικά, τα κομμάτια αποκαλύπτουν μια νέα μουσική κατεύθυνση για τον Harry Styles, με έντονα στοιχεία dance και disco που διαμορφώνουν τον βασικό ήχο του άλμπουμ.

Ο Harry Styles θα παρουσιάσει για πρώτη φορά ζωντανά τη νέα αυτή μουσική κατεύθυνση σε ειδική συναυλία που πραγματοποιείται την ίδια ημέρα της κυκλοφορίας στο Co-op Live. Η συναυλία θα καταγραφεί από κάμερες του Netflix και θα προβληθεί δύο ημέρες αργότερα ως ειδικό μουσικό αφιέρωμα, δίνοντας την ευκαιρία σε θεατές από όλο τον κόσμο να παρακολουθήσουν τη βραδιά.

Μετά την κυκλοφορία του «Kiss All the Time. Disco, Occasionally», ο Harry Styles ετοιμάζεται να ξεκινήσει μια μεγάλη παγκόσμια περιοδεία που θα περιλαμβάνει 7 μικρές residency εμφανίσεις σε μεγάλες πόλεις. Η περιοδεία θα περάσει από το Άμστερνταμ, το Λονδίνο, το Σάο Πάολο, την Πόλη του Μεξικού, τη Νέα Υόρκη, τη Μελβούρνη και το Σίδνεϊ. Στο πλαίσιο της περιοδείας, ο Harry Styles θα πραγματοποιήσει 30 συναυλίες στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, καθώς και 12 εμφανίσεις στο Wembley Stadium του Λονδίνου, καταγράφοντας νέο ρεκόρ εμφανίσεων στο ιστορικό στάδιο.

