Fashion 06.03.2026

Max Alexander: O 10χρονος σχεδιαστής που έκανε το επίσημο ντεμπούτο του στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού

Ο Max Alexander γίνεται ο νεότερος σχεδιαστής στην ιστορία της Paris Fashion Week, παρουσιάζοντας μια άκρως βιώσιμη συλλογή
Μαρία Χατζηγιάννη

Σε ηλικία μόλις 10 ετών, ο Max Alexander έχει ήδη αφήσει ανεξίτηλο σημάδι στον κόσμο της μόδας. Με τη δική του ετικέτα ρούχων, εργαζόμενους, εκατομμύρια followers στα social media και συλλογές επικεντρωμένες στη βιωσιμότητα, τώρα προσθέτει ακόμα ένα σημαντικό επίτευγμα στη λίστα του, καθώς έγινε ο νεότερος σχεδιαστής που παρουσιάζει δικό του show στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού.

Η φήμη του Max δεν είναι τυχαία. Tο 2023 έγινε κάτοχος ρεκόρ Guinness ως ο νεότερος σχεδιαστής που παρουσίασε συλλογή στην πασαρέλα, ενώ σήμερα είναι ο νεότερος που διαθέτει δικό του show στο μεγαλύτερο event  μόδας.

Στο ιστορικό Παλέ Γκαρνιέ της γαλλικής πρωτεύουσας, στις 3 Μαρτίου 2026, ο Max παρουσίασε τη συλλογή Ready-to-Wear Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026-2027, μια σειρά 15 φορεμάτων φτιαγμένων κατά 90% από ανακυκλώσιμα, βιοδιασπώμενα και leftover υλικά, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος. «Το dead stock είναι υλικό που δεν χρησιμοποιήθηκε από εταιρείες. Θα κατέληγε στα σκουπίδια αν δεν το έσωζα», εξήγησε ο μικρός σχεδιαστής.

Η δημιουργικότητα του Max δεν περιορίζεται στα ρούχα. Tο τελευταίο του σχέδιο τσάντας εξαντλήθηκε σε μόλις 24 ώρες, όπως και τα πρόσφατα charms που κυκλοφόρησε. Μέσα από όλα του τα σχέδια, επικεντρώνεται στη βιωσιμότητα και αφήνει τη δημιουργικότητα να αναδειχθεί σε κάθε ραφή. «Προσπαθώ να σώσω το περιβάλλον, με πολύπλοκο τρόπο», είπε με το χαρακτηριστικό παιδικό χιούμορ.

Ο Max άρχισε να σχεδιάζει σε ηλικία μόλις 4 ετών, εμπνεόμενος αρχικά από τη μικρότερη αδελφή του Samantha, και αργότερα από τους οραματικούς κόσμους που ονειρευόταν. Δεν σχεδιάζει σε χαρτί, αλλά drapes, σχηματίζει απευθείας τα υφάσματα πάνω σε μανεκέν, όπως μια μικρή γλυπτική, αφήνοντας τη ροή και την κίνηση να καθορίσουν την τελική μορφή.

Με τη βοήθεια της οικογένειάς του και της τεράστιας κοινότητας υποστηρικτών του στα social media, σχεδόν 6 εκατομμύρια άνθρωποι παρακολουθούν τη δουλειά του, ο Max Alexander επιβεβαιώνει ότι η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός, ενώ το ταλέντο, η φαντασία και η αφοσίωση μπορούν να κάνουν θαύματα ακόμα και σε μια παιδική ηλικία.

Κεντρική εικόνα: @unotv_

