Ο Γιώργος Ζυγούρης θα γίνει για πρώτη φορά πατέρας – Το video με την εγκυμονούσα σύντροφό του

Σέρρες
Σε λίγο καιρό, ο Γιώργος Ζυγούρης και η σύντροφός του, Σήλια, θα κρατήσουν στην αγκαλιά τους τον καρπό του έρωτά τους
Μία ιδιαίτερα όμορφη και ξεχωριστή περίοδο φαίνεται πως βιώνει αυτή την εποχή ο Γιώργος Ζυγούρης, καθώς σε λίγο καιρό πρόκειται να γίνει πατέρας για πρώτη φορά. Ο γνωστός ηθοποιός ετοιμάζεται να υποδεχτεί το πρώτο του παιδί, γεγονός που τον γεμίζει χαρά και συγκίνηση.

Ο ταλαντούχος καλλιτέχνης έγινε ιδιαίτερα γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του στην επιτυχημένη σειρά Σέρρες, δημιουργία του Γιώργου Καπουτζίδη, όπου υποδύθηκε τον χαρακτήρα του «Οδυσσέα». Μετά την επιτυχία της σειράς, το όνομά του συζητήθηκε πολύ, ενώ ο ίδιος συνεχίζει να απασχολεί το κοινό και με όμορφα νέα από την προσωπική του ζωή.

Σε λίγο καιρό, ο Γιώργος Ζυγούρης και η σύντροφός του, Σήλια, θα κρατήσουν στην αγκαλιά τους τον καρπό του έρωτά τους. Ο ηθοποιός φαίνεται να ανυπομονεί για τον ερχομό του παιδιού τους και να ζει στιγμές μεγάλης ευτυχίας δίπλα στην αγαπημένη του.

Την ευχάριστη είδηση μοιράστηκε ο ίδιος με τους διαδικτυακούς του φίλους μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Συγκεκριμένα, δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται η σύντροφός του σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, αποκαλύπτοντας έτσι ότι το ζευγάρι ετοιμάζεται να μεγαλώσει την οικογένειά του. Από τα πλάνα του βίντεο γίνεται μάλιστα αντιληπτό ότι βρίσκονται σε κάποιο ιατρείο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Γιώργος Ζυγούρης προτιμά να κρατά χαμηλούς τόνους όσον αφορά την προσωπική του ζωή και σπάνια μιλά δημόσια για αυτή. Σε παλαιότερη συνέντευξή του, όταν είχε ερωτηθεί σχετικά, είχε απαντήσει με χιούμορ και διακριτικότητα: «Ο Γιώργος έχει βρει τον έρωτα, ναι».

Γιώργος Ζυγούρης
