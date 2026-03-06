Τέλος από τον «Άγιο Έρωτα» – Ο ηθοποιός που εισβάλλει στους «Αθώους» του MEGA

Η μετάβασή του σε έναν νέο, ιδιαίτερο ρόλο στη δραματική παραγωγή του MEGA αναμένεται να προσθέσει νέα διάσταση στις ήδη συναρπαστικές εξελίξεις της σειράς

Ο τηλεοπτικός κόσμος βρίσκεται σε αναβρασμό, καθώς ένας αγαπημένος ηθοποιός, ο Κώστας Κονταράτος, γνωστός από τον ρόλο του Λάμπρου στην επιτυχημένη σειρά «Άγιος Έρωτας» του Alpha, ετοιμάζεται να εισβάλλει στους «Αθώους» του MEGA. Η μετάβασή του σε έναν νέο, ιδιαίτερο ρόλο στη δραματική παραγωγή του MEGA αναμένεται να προσθέσει νέα διάσταση στις ήδη συναρπαστικές εξελίξεις της σειράς, που μεταφέρει τους τηλεθεατές στις αρχές του 20ού αιώνα.

Στο επεισόδιο των «Αθώων» που θα προβληθεί την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026, ο Γιάννος θα βρεθεί αντιμέτωπος με μια ακόμη τραυματική απόρριψη, καθώς η ελπίδα του συγκρούεται με τις σκιές του παρελθόντος. Μέσα σε αυτό το κλίμα έντασης και μοναξιάς, ο Κώστας Κονταράτος κάνει την εμφάνισή του, αναλαμβάνοντας έναν ρόλο που αναμένεται να επηρεάσει καθοριστικά την πλοκή. Η παρουσία του, μετά την επιτυχημένη του πορεία στον «Άγιο Έρωτα», φέρνει μαζί της την προσδοκία για μια δυναμική ερμηνεία που θα καθηλώσει το κοινό.

Ο Γιάννος, ο κεντρικός ήρωας της σειράς, βιώνει τη συντριβή μετά τον γάμο της Μαργαρίτας και τον θάνατο της μητέρας του. Βυθισμένος στην απογοήτευση, εγκαταλείπει την Κέρκυρα και καταφεύγει στο ποτό και τους καυγάδες, γεγονός που τον φέρνει και πάλι στο περιθώριο μιας κλειστής κοινωνίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η άφιξη του Κώστα Κονταράτου θα σηματοδοτήσει πιθανώς μια νέα τροπή για τον Γιάννο, καθώς η μοίρα του μπλέκεται με νέους χαρακτήρες και προκλήσεις.

Στα ορεινά της Ηπείρου, όπου ο Γιάννος αναζητά καταφύγιο, η Γιούλη Τσαγκαράκη ενσαρκώνει τη Λέγκω, μια Βλάχα γυναίκα που παρά τις κοινωνικές προκαταλήψεις, αποφασίζει να τον φιλοξενήσει στο σπίτι της. Η Λέγκω, μαζί με την κόρη της Ρήνα, ζει σε ένα ταπεινό σπίτι και σύντομα παρατηρεί τα συναισθήματα που αναπτύσσει ο Γιάννος για τη Ρήνα. Η ελπίδα της να τους παντρέψει όμως, προσκρούει στην άρνηση της Ρήνας να δεχτεί έναν άνδρα σαν τον Γιάννο. Περισσότερες λεπτομέρειες για την είσοδο της Γιούλης Τσαγκαράκη στη σειρά μπορείτε να βρείτε εδώ.

Να σημειώσουμε πως η σειρά «Οι Αθώοι» του MEGA, βασισμένη στο αριστούργημα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη, είναι μια συγκινητική ιστορία που μεταφέρει τους τηλεθεατές στις αρχές του 20ού αιώνα. Τοποθετημένη σε ένα χωριό στα βόρεια της Κέρκυρας και στα άγρια βουνά της Ηπείρου, η σειρά εξερευνά τα ανθρώπινα πάθη, την ηθική, την τιμή και τις κοινωνικές προκαταλήψεις. Η πρεμιέρα της σειράς πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, καθηλώνοντας το κοινό με την ατμόσφαιρά της και τους δυνατούς χαρακτήρες της.

Στο πρώτο επεισόδιο, που προβλήθηκε στις 5 Φεβρουαρίου, οι τηλεθεατές μεταφέρθηκαν στο 1886, στην Ήπειρο, όπου η Αρετή, μια φτωχή Αρβανίτισσα, πέφτει θύμα βιασμού. Από αυτή την τραγωδία γεννιέται ο Γιάννος. Διωγμένη και απελπισμένη, η Αρετή δραπετεύει διά θαλάσσης προς την Κέρκυρα, όπου βρίσκει καταφύγιο στο σπίτι των φτωχών μικροκτηματιών Αχάτηδων. Ο μικρός Γιάννος μεγαλώνει σημαδεμένος από την καταγωγή του, παλεύοντας να βρει τη θέση του σε έναν κόσμο που τον αντιμετωπίζει με καταφρόνια. Τα βαθιά του αισθήματα για τη Μαργαρίτα τον οδηγούν σε μια εσωτερική μάχη ανάμεσα στη δικαιοσύνη και τη μοίρα, αναζητώντας λύτρωση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρεμιέρα και την πλοκή, μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

