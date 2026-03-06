Rabanne FW26/27: Επανέφερε την punk αισθητική μέσα από μια συλλογή γεμάτη μυστήριο

Η συλλογή του οίκου Rabanne FW26/27 αποκαλύπτει μια θηλυκότητα γεμάτη χαρακτήρα, όπου η punk και τα καινοτόμα υφάσματα συναντούν την καθημερινή κομψότητα

Η μόδα συχνά κινείται με απόλυτη βιομηχανική ακρίβεια, ξεχνώντας ότι πίσω από κάθε δημιουργία κρύβονται άνθρωποι με όραμα και προσωπικότητα. Η φιλοσοφία αυτή καθοδηγεί τον Julien Dossena στη νέα συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026/27 για τον οίκο Rabanne, όπου η ανθρώπινη παρουσία και η προσωπική έκφραση τίθενται στο επίκεντρο.

Στην πασαρέλα, η συλλογή αποτυπώνει μια ατμόσφαιρα που κινείται ανάμεσα στους χρόνους και τα στυλ με άνεση και σκανδαλιάρικη αμεσότητα. Τα μοντέλα που παρελαύνουν, γυναίκες και μερικοί άντρες, εκπέμπουν μυστήριο και αυτοπεποίθηση, ενώ τα ρούχα τους μετακινούνται ελεύθερα ανάμεσα σε διαφορετικές υφές, υλικά και παλέτες χρωμάτων.

Η επιρροή του punk είναι εμφανής, με κίτρινα-μαύρα faux-furs, tea dresses χωρισμένα από καταρράκτες φουντών και chrome mesh, ενώ τσάντες από αλυσίδα αιωρούνται στα χέρια των μοντέλων. Η συλλογή συνδυάζει στοιχεία αρρενωπότητας και θηλυκότητας: διπλοκουμπωτά σακάκια με αναστραμμένες πιέτες συνδυάζονται με αλυσίδες και λεπτομέρειες chainmail, ενώ faux-fur γιακάδες συναντούν trench coats και δερμάτινα παντελόνια υψηλής ποιότητας.

O σχεδιαστής εμπνεύστηκε από ρούχα που βρήκε στο Λονδίνο της δεκαετίας του 1940, τα οποία ζωντανεύουν σε κάθε κλωστή μαζί με σύγχρονα ιδεώδη θηλυκότητας. Παλέτες σε plum, ώχρα, λιλά και ανοιχτό σομόν εναλλάσσονται σε καρό και floral μοτίβα, με layers που συνδέουν διαφορετικές εποχές και αισθητικές. Τα ρούχα μοιάζουν να αφηγούνται ιστορίες, μεταφέροντας παραμύθια στην καθημερινή γκαρνταρόμπα.

Η συλλογή FW26/27 του οίκου Rabanne ορίζει τη μοντέρνα θηλυκότητα μέσα από μια αισθητηριακή και διαισθητική σχέση μεταξύ φορέα και ρούχου. Κάθε κομμάτι ζωντανεύει, δίνει χαρακτήρα και προτεραιότητα στην παρουσία και την πρόθεση, όχι στην απόλυτη τελειότητα. Η μόδα, όπως δείχνει, είναι εκ φύσεως ανυπότακτη, και αυτή τη σεζόν καλεί να την αγκαλιάσουμε στο μέγιστο.

