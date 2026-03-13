TV 13.03.2026

Your Face Sounds Familiar: Ο παρουσιαστής και η τελική 10άδα του show μεταμφιέσεων του ΑΝΤ1

Η νέα σεζόν του φαντασμαγορικού show προβλέπεται γεμάτη λάμψη, μουσική και γέλιο
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο κόσμος της λάμψης και των ψυχαγωγικών σόου ετοιμάζεται να επιστρέψει δυναμικά στον ΑΝΤ1, με το δημοφιλές «Your Face Sounds Familiar» να κάνει και πάλι την εμφάνισή του. Το παιχνίδι μεταμφιέσεων, που στο παρελθόν έχει σημειώσει τεράστια επιτυχία, επανέρχεται και αναμένεται να κεντρίσει το ενδιαφέρον του κοινού, με τους τηλεθεατές να περιμένουν με ανυπομονησία την επόμενη σεζόν. Οι άνθρωποι του καναλιού γνωρίζουν καλά πώς να συνδυάζουν μουσική, διασκέδαση και εντυπωσιακά σόου, και όλα δείχνουν ότι ο νέος κύκλος θα αφήσει το στίγμα του.

Η παρουσία του Σάκη Ρουβά στην παρουσίαση παραμένει εγγύηση για θεαματικά αποτελέσματα. Ο κορυφαίος καλλιτέχνης, εφόσον ολοκληρωθούν οι τελευταίες υπογραφές, θα επιστρέψει με το χαρακτηριστικό του χαμόγελο στο τιμόνι του φορμάτ, δίνοντας τον δικό του λαμπερό τόνο στο πρόγραμμα.

Την ίδια στιγμή, η προσοχή στρέφεται στους 10 διαγωνιζόμενους που έχουν επιβεβαιωθεί για τη νέα σεζόν. Σύμφωνα με πληροφορίες, η τραγουδίστρια Μαριάντα Πιερίδη, ο ηθοποιός Κωνσταντίνος Μαγκλάρας, ο Μέμος Μπεγνής, η τραγουδίστρια Αφροδίτη Χατζημηνά και η καλλιτέχνης Idra Kayne θα πάρουν μέρος στο show, υπόσχοντας δυνατές ερμηνείες και εκπλήξεις.


Τη δεκάδα συμπληρώνουν ο τραγουδιστής Παναγιώτης Ραφαηλίδης, ο ηθοποιός Αλέξανδρος Μπουρδούμης, η Δωροθέα Μερκούρη, η Μαριλού Κατσαφάδου και ο Κρίστοφερ Ηλία, δημιουργώντας ένα πολυσυλλεκτικό και ενδιαφέρον lineup. Μαζί, οι συμμετέχοντες αναμένεται να προσφέρουν αμέτρητες στιγμές ψυχαγωγίας, μιμούμενοι αγαπημένους καλλιτέχνες και μεταμορφώνοντας τη σκηνή σε ένα πραγματικό σόου εκπλήξεων.

https://www.instagram.com/sakisrouvas/

Με τη δυναμική επιστροφή του «Your Face Sounds Familiar» στον ΑΝΤ1 και τη συμμετοχή αυτών των αγαπημένων καλλιτεχνών, η νέα σεζόν προβλέπεται γεμάτη λάμψη, μουσική και γέλιο, προσελκύοντας τους τηλεθεατές που αναζητούν ψυχαγωγία υψηλού επιπέδου και εντυπωσιακά show moments.

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ANT1 YFSF Your Face Sounds Familiar
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Δες επίσης

