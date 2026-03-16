O Κώστας Σαββόπουλος στο MAD Forum 2026: «Η rap κατάφερε να εκφράσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της νεολαίας»

Στο MAD Forum 2026, ο διδάκτωρ πολιτικών επιστημών Κώστας Σαββόπουλος εξηγεί πώς ο συνδυασμός ψηφιακής κουλτούρας και κοινωνικής ανάγκης μετέτρεψε τη rap στην κυρίαρχη γλώσσα της νεολαία
Μαρία Χατζηγιάννη

Στη συζήτηση με τίτλο «Το Φαινόμενο της Ελληνικής Urban & Underground Rap» στο πλαίσιο του MAD Forum 2026, ο Κώστας Σαββόπουλος, διδάκτωρ πολιτικών επιστημών και ερευνητής της hip hop κουλτούρας, προσέφερε μια βαθιά ανάλυση για τη μετάλλαξη του είδους. Η τοποθέτησή του επικεντρώθηκε στο πώς ένα κλειστό σύστημα κανόνων και «φερσίματος» κατάφερε να σπάσει τα όρια της υποκουλτούρας και να γίνει η απόλυτη mainstream δύναμη.

Ο κ. Σαββόπουλος επισήμανε ότι τα τελευταία 15 με 20 χρόνια παρατηρούμε έναν τεράστιο κύκλο εξέλιξης. Όπως εξήγησε, η ψηφιακή κουλτούρα λειτούργησε ως ο μεγάλος καταλύτης σε αυτή την πορεία: «Πάρα πολύ μεγάλη ώθηση σε αυτό έδωσε η ψηφιακή κουλτούρα, είτε τα social media, είτε το YouTube, είτε η φάση με τις πλατφόρμες και τους streamers». Η προσβασιμότητα που προσφέρει το κινητό τηλέφωνο άλλαξε τους όρους του παιχνιδιού, επιτρέποντας στη μουσική να φτάνει παντού, ανά πάσα στιγμή.

Κώστας Σαββόπουλος, Διδάκτορας πολιτικών επιστημών από το ΑΠΘ και ερευνητής της χιπ χοπ κουλτούρας

Ωστόσο, ο ερευνητής διευκρίνισε ότι η επιτυχία δεν είναι μόνο ζήτημα τεχνολογίας, αλλά και κοινωνικής ουσίας. Χαρακτήρισε ως κομβικό το σημείο όπου η rap κατάφερε να εκφράσει «περιεχομενικά και αισθητικά» ένα τεράστιο κομμάτι της νεολαίας. Δεν πρόκειται μόνο για τον ήχο ή την παραγωγή, αλλά για μια συνολική αισθητική πρόταση που ταυτίστηκε με τις ανησυχίες και την ταυτότητα του μεγαλύτερου καταναλωτή μουσικής σήμερα.

Η παρέμβασή του στο MAD Forum ανέδειξε ότι η rap κουλτούρα δημιούργησε έναν νέο διάλογο στη δημόσια σφαίρα, δίνοντας φωνή σε ομάδες και κοινότητες που παλαιότερα δεν είχαν την ίδια ορατότητα. Για τον Κώστα Σαββόπουλο, η rap είναι πλέον ένα «παγκόσμιο και ελληνικό φαινόμενο» που ισορροπεί ανάμεσα στην ψηφιακή καινοτομία και την ωμή κοινωνική αλήθεια.

Κεντρική Εικόνα: Akim Tsatsoulis

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

