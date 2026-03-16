O Κώστας Σαββόπουλος στο MAD Forum 2026: «Η rap κατάφερε να εκφράσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της νεολαίας»

Στη συζήτηση με τίτλο «Το Φαινόμενο της Ελληνικής Urban & Underground Rap» στο πλαίσιο του MAD Forum 2026, ο Κώστας Σαββόπουλος, διδάκτωρ πολιτικών επιστημών και ερευνητής της hip hop κουλτούρας, προσέφερε μια βαθιά ανάλυση για τη μετάλλαξη του είδους. Η τοποθέτησή του επικεντρώθηκε στο πώς ένα κλειστό σύστημα κανόνων και «φερσίματος» κατάφερε να σπάσει τα όρια της υποκουλτούρας και να γίνει η απόλυτη mainstream δύναμη.

Ο κ. Σαββόπουλος επισήμανε ότι τα τελευταία 15 με 20 χρόνια παρατηρούμε έναν τεράστιο κύκλο εξέλιξης. Όπως εξήγησε, η ψηφιακή κουλτούρα λειτούργησε ως ο μεγάλος καταλύτης σε αυτή την πορεία: «Πάρα πολύ μεγάλη ώθηση σε αυτό έδωσε η ψηφιακή κουλτούρα, είτε τα social media, είτε το YouTube, είτε η φάση με τις πλατφόρμες και τους streamers». Η προσβασιμότητα που προσφέρει το κινητό τηλέφωνο άλλαξε τους όρους του παιχνιδιού, επιτρέποντας στη μουσική να φτάνει παντού, ανά πάσα στιγμή.

Ωστόσο, ο ερευνητής διευκρίνισε ότι η επιτυχία δεν είναι μόνο ζήτημα τεχνολογίας, αλλά και κοινωνικής ουσίας. Χαρακτήρισε ως κομβικό το σημείο όπου η rap κατάφερε να εκφράσει «περιεχομενικά και αισθητικά» ένα τεράστιο κομμάτι της νεολαίας. Δεν πρόκειται μόνο για τον ήχο ή την παραγωγή, αλλά για μια συνολική αισθητική πρόταση που ταυτίστηκε με τις ανησυχίες και την ταυτότητα του μεγαλύτερου καταναλωτή μουσικής σήμερα.

Η παρέμβασή του στο MAD Forum ανέδειξε ότι η rap κουλτούρα δημιούργησε έναν νέο διάλογο στη δημόσια σφαίρα, δίνοντας φωνή σε ομάδες και κοινότητες που παλαιότερα δεν είχαν την ίδια ορατότητα. Για τον Κώστα Σαββόπουλο, η rap είναι πλέον ένα «παγκόσμιο και ελληνικό φαινόμενο» που ισορροπεί ανάμεσα στην ψηφιακή καινοτομία και την ωμή κοινωνική αλήθεια.

Κεντρική Εικόνα: Akim Tsatsoulis

Δες κι αυτό…