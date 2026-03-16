O Μάνος Δεδεβέσης στο MAD Forum 2026: «H rap είναι soundtrack μιας ολόκληρης γενιάς»

Στη συζήτηση με τίτλο «Το Φαινόμενο της Ελληνικής Urban & Underground Rap» που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του MAD Forum 2026, ο Μάνος Δεδεβέσης, A&R, Publisher και Founder της Stay Independent, έθεσε το πλαίσιο μιας από τις σημαντικότερες μουσικές μεταμορφώσεις των τελευταίων ετών. Η τοποθέτησή του δεν περιορίστηκε στους αριθμούς και τα streams, αλλά εστίασε στη βαθύτερη κοινωνική και πολιτιστική επίδραση του είδους.

Ο κ. Δεδεβέσης χαρακτήρισε τη ραπ ως το «soundtrack μιας ολόκληρης γενιάς», σημειώνοντας ότι η επιτυχία της δεν είναι τυχαία, αλλά αποτέλεσμα μιας οργανικής διαδρομής. Όπως εξήγησε, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το πώς μια κουλτούρα που γεννήθηκε μέσα από αυτοοργανωμένα lives, το YouTube και μικρά home studios, κατάφερε σε σύντομο χρονικό διάστημα να μετατραπεί στην πιο ισχυρή πολιτιστική δύναμη στη μουσική των νέων σήμερα.

Το κλειδί αυτής της ανόδου, σύμφωνα με τον ιδρυτή της Stay Independent, βρίσκεται στην ανατροπή των κατεστημένων. «Αυτή η σκηνή δεν ακολούθησε τους παραδοσιακούς κανόνες της βιομηχανίας, αλλά δημιούργησε τους δικούς της», τόνισε χαρακτηριστικά, αναδεικνύοντας την ανεξαρτησία και την αυθεντικότητα ως τα βασικά συστατικά που επέτρεψαν στην urban μουσική να κυριαρχήσει.

Η παρέμβασή του στο MAD Forum ανέδειξε ότι η rap και η trap δεν είναι απλώς περαστικές τάσεις, αλλά ένα νέο ψηφιακό και οικονομικό μοντέλο. Μέσα από την άμεση σύνδεση με το κοινό και τη χρήση της τεχνολογίας, η ελληνική urban σκηνή πέτυχε να επιβάλει τους δικούς της όρους, επαναπροσδιορίζοντας τι σημαίνει επιτυχία στη σύγχρονη μουσική βιομηχανία.

Κεντρική Εικόνα: Akim Tsatsoulis

