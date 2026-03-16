Mad Forum 16.03.2026

O Μάνος Δεδεβέσης στο MAD Forum 2026: «H rap είναι soundtrack μιας ολόκληρης γενιάς»

Στο MAD Forum 2026, ο Μάνος Δεδεβέσης εξηγεί πώς η ελληνική rap κουλτούρα κατέρριψε τους κανόνες της μουσικής βιομηχανίας
Μαρία Χατζηγιάννη

Στη συζήτηση με τίτλο «Το Φαινόμενο της Ελληνικής Urban & Underground Rap» που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του MAD Forum 2026, ο Μάνος Δεδεβέσης, A&R, Publisher και Founder της Stay Independent, έθεσε το πλαίσιο μιας από τις σημαντικότερες μουσικές μεταμορφώσεις των τελευταίων ετών. Η τοποθέτησή του δεν περιορίστηκε στους αριθμούς και τα streams, αλλά εστίασε στη βαθύτερη κοινωνική και πολιτιστική επίδραση του είδους.

Ο κ. Δεδεβέσης χαρακτήρισε τη ραπ ως το «soundtrack μιας ολόκληρης γενιάς», σημειώνοντας ότι η επιτυχία της δεν είναι τυχαία, αλλά αποτέλεσμα μιας οργανικής διαδρομής. Όπως εξήγησε, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το πώς μια κουλτούρα που γεννήθηκε μέσα από αυτοοργανωμένα lives, το YouTube και μικρά home studios, κατάφερε σε σύντομο χρονικό διάστημα να μετατραπεί στην πιο ισχυρή πολιτιστική δύναμη στη μουσική των νέων σήμερα.

Mάνος Δεδεβέσης, A&R, Publisher, Founder Stay Independent/ ΦΩΤΟ: Akim Tsatsoulis

Διάβασε επίσης: MAD Forum 2026: Η νέα εποχή της ελληνικής Urban και Underground μουσικής

Το κλειδί αυτής της ανόδου, σύμφωνα με τον ιδρυτή της Stay Independent, βρίσκεται στην ανατροπή των κατεστημένων. «Αυτή η σκηνή δεν ακολούθησε τους παραδοσιακούς κανόνες της βιομηχανίας, αλλά δημιούργησε τους δικούς της», τόνισε χαρακτηριστικά, αναδεικνύοντας την ανεξαρτησία και την αυθεντικότητα ως τα βασικά συστατικά που επέτρεψαν στην urban μουσική να κυριαρχήσει.

Η παρέμβασή του στο MAD Forum ανέδειξε ότι η rap και η trap δεν είναι απλώς περαστικές τάσεις, αλλά ένα νέο ψηφιακό και οικονομικό μοντέλο. Μέσα από την άμεση σύνδεση με το κοινό και τη χρήση της τεχνολογίας, η ελληνική urban σκηνή πέτυχε να επιβάλει τους δικούς της όρους, επαναπροσδιορίζοντας τι σημαίνει επιτυχία στη σύγχρονη μουσική βιομηχανία.

Κεντρική Εικόνα: Akim Tsatsoulis

Διάβασε επίσης: O Robbert Baruch στο MAD Forum 2026: «Το AI το αγκαλιάζουμε πλήρως αρκεί να πληροί τις προϋποθέσεις»

Ο Harry Styles εντυπωσίασε στο Saturday Night Live

O Κώστας Σαββόπουλος στο MAD Forum 2026: «Η rap κατάφερε να εκφράσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της νεολαίας»

Το Golden έγραψε ιστόρια στα Όσκαρ 2026

H Liza Minnelli μιλά για τη στήριξη της Lady Gaga στη σκηνή των Όσκαρ

O Robbert Baruch στο MAD Forum 2026: «Το AI το αγκαλιάζουμε πλήρως αρκεί να πληροί τις προϋποθέσεις»

Οι Oasis κυκλοφορούν single για φιλανθρωπικό σκοπό

Τι λέει η Mariah Carey για την υποψηφιότητά της στο Rock & Roll Hall of Fame

13 θρυλικά τραγούδια που μίλησαν για την φρίκη του πολέμου

Η Charli XCX σκέφτεται να εγκαταλείψει τη μουσική

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Φάκελοι περιφερειακές άδειες: Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν

Φάκελοι περιφερειακές άδειες: Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν

Alter Ego media και ΑΝΤΕΝΝΑ ανταγωνίζονται στο live entertainment

Alter Ego media και ΑΝΤΕΝΝΑ ανταγωνίζονται στο live entertainment

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ή ΕΡΤ2 Culture;

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ή ΕΡΤ2 Culture;

Διαβάστε στο «Π»: Νέφος σκανδάλων «πνίγει» την κυβέρνηση

Διαβάστε στο «Π»: Νέφος σκανδάλων «πνίγει» την κυβέρνηση

Η στρατηγική της εξάντλησης: Όταν η αλαζονεία του πολυεθνικού κολοσσού ξεπερνά κάθε όριο ηθικής

Η στρατηγική της εξάντλησης: Όταν η αλαζονεία του πολυεθνικού κολοσσού ξεπερνά κάθε όριο ηθικής

Εκπέμπουν «SOS» οι τουριστικοί προορισμοί

Εκπέμπουν «SOS» οι τουριστικοί προορισμοί