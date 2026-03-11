MAD Forum 2026: Η νέα εποχή της ελληνικής Urban και Underground μουσικής

Από τα home studios στα sold-out shows, η αυθεντικότητα και η ψηφιακή σύνδεση με το κοινό καθορίζουν τη νέα εποχή της ελληνικής hip hop

Η συζήτηση με τίτλο «Το Φαινόμενο της Ελληνικής Urban & Underground Rap» βρέθηκε στο επίκεντρο του MAD Forum 2026, εξετάζοντας πώς η ελληνική hip hop και trap κουλτούρα εξελίχθηκε σε κυρίαρχο μουσικό και πολιτιστικό φαινόμενο. Από τα home studios μέχρι τα sold-out στάδια, η ελληνική urban μουσική έχει δημιουργήσει ένα νέο ψηφιακό οικονομικό μοντέλο, βασισμένο στην αυθεντικότητα, τη χρήση τεχνολογίας και την άμεση σύνδεση με το κοινό.

Τη συζήτηση συντόνισε ο Μάνος Δεδεβέσης, A&R, Publisher και Founder της Stay Independent, και συμμετείχαν εκπρόσωποι της βιομηχανίας, καλλιτέχνες και ερευνητές που ανέλυσαν τα δεδομένα, τις τάσεις και τις προκλήσεις του είδους, καθώς και την κοινωνική και πολιτιστική επίδραση της μουσικής αυτής στην Ελλάδα.

Η άνοδος της ελληνικής Urban και Underground Rap

Ο Νίκος Στεφανάκης, Chief Operations Officer της IFPI Greece και του Grammo, παρουσίασε αναλυτικά δεδομένα από το Digital Singles Chart της IFPI, δείχνοντας την εκρηκτική άνοδο της ελληνικής urban μουσικής τα τελευταία χρόνια. Από το 2018 έως το 2025, οι μοναδικοί τίτλοι urban ανέβηκαν από 2% σε 15% του συνόλου, ενώ τα stream points αυξήθηκαν από 2% σε 34%, δείχνοντας ότι η έντονη κατανάλωση και η αφοσίωση του κοινού έχουν καταστήσει το είδος καθοριστικό στον ψηφιακό μουσικό χάρτη της χώρας. Τόνισε ότι μεγάλο ποσοστό των υψηλότερων απονομών αφορά σήμερα την ελληνική urban μουσική, υπογραμμίζοντας την αυξημένη επιρροή και δημοφιλία της.

Η κοινωνική διάσταση της urban μουσικής

Ο Κώστας Σαββόπουλος, διδάκτορας πολιτικών επιστημών και ερευνητής της hip hop κουλτούρας, ανέλυσε την κοινωνική διάσταση της ελληνικής urban μουσικής. Όπως επισήμανε, η κουλτούρα αυτή ξεπερνά τη μουσική, δημιουργώντας ταυτότητα, κοινότητες και έναν νέο διάλογο γύρω από κοινωνικά και πολιτιστικά ζητήματα, δίνοντας φωνή σε ομάδες που μέχρι πρότινος δεν είχαν άμεση πρόσβαση στη δημόσια σφαίρα. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά: «Η Rap άρχισε να ανεβαίνει το 2008, όταν οι νέοι έβλεπαν μέσα στην οικονομική κρίση τον κόσμο τους να καταρρέει. Έτσι και αλλιώς κάθε beat αυτής της μουσικής είναι φτιαγμένο με τέτοιο τρόπο για να παράγει στον οργανισμό περισσότερη ντοπαμίνη».

Η εμπειρία των καλλιτεχνών

Ο Saske, ερμηνευτής και δημιουργός, περιέγραψε πώς η τεχνολογία έχει ευεργετήσει τη γενιά του, τόσο ως ακροατές όσο και ως καλλιτέχνες: «Η τεχνολογία έχει βοηθήσει κατά πολύ τη γενιά μου και σαν ακροατές και σαν καλλιτέχνες. Εγώ μπορούσα πολύ πιο εύκολα να μάθω τι παίζει στην Αμερική και να εμπνευστώ. Κατά κάποιο τρόπο άνοιγαν οι ορίζοντές μας πιο εύκολα». Τόνισε τη σημασία της αυθεντικότητας και της άμεσης επικοινωνίας με το κοινό, στοιχεία που διαμορφώνουν τη σύγχρονη hip hop εμπειρία. Παράλληλα, ο Tiny Jackal, hip hop artist και υπεύθυνος Artist & Event Management, υπογράμμισε τον ρόλο της ψηφιακής παρουσίας και των live shows στην επιτυχία των καλλιτεχνών, σημειώνοντας: «Το YouTube είναι αυτό που έσωσε την underground σκηνή της rap, έγινε κατά κάποιο τρόπο η δισκογραφική μας εταιρεία».

Η συζήτηση ανέδειξε ότι η ελληνική urban και underground rap δεν είναι απλώς ένα μουσικό είδος, αλλά ένα ολοκληρωμένο πολιτιστικό και οικονομικό φαινόμενο που διαμορφώνει νέους κανόνες στην ελληνική μουσική βιομηχανία. Από τα charts μέχρι τα sold-out live, η κουλτούρα αυτή συνδυάζει αυθεντικότητα, τεχνολογία και απευθείας επικοινωνία με το κοινό, δημιουργώντας ένα νέο μοντέλο επιτυχίας στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή.

Κεντρική Εικόνα: Akim Tsatsoulis

