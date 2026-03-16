Mad Forum 16.03.2026

O Robbert Baruch στο MAD Forum 2026: «Το AI το αγκαλιάζουμε πλήρως αρκεί να πληροί τις προϋποθέσεις»

Στο MAD Forum 2026, ο Robbert Baruch (UMG) ξεκαθαρίζει ότι η AI είναι ευκαιρία, αρκεί να βασίζεται σε άδειες χρήσης και να προστατεύει τους καλλιτέχνες
Μαρία Χατζηγιάννη

Στο πάνελ «Τεχνητή Νοημοσύνη, Μουσική και Δικαιώματα» του MAD Forum 2026, ο Robbert Baruch, Αντιπρόεδρος Δημοσίων Υποθέσεων της Universal Music Group, παρουσίασε τη στρατηγική θέση ενός εκ των κολοσσών της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας. Η προσέγγισή του ήταν ξεκάθαρη και ρεαλιστική: η τεχνητή νοημοσύνη δεν αποτελεί εχθρό, αλλά μια τεράστια ευκαιρία, υπό την προϋπόθεση ότι λειτουργεί μέσα σε ένα «υγιές οικοσύστημα».

Ο κ. Baruch τόνισε ότι η Universal αγκαλιάζει πλήρως την τεχνολογία, σημειώνοντας ότι τόσο οι καλλιτέχνες όσο και η ίδια η εταιρεία την ενσωματώνουν ήδη σε κάθε στάδιο της μουσικής διαδρομής, από την ανακάλυψη ταλέντων και τη δημιουργία μέχρι το marketing και τις πωλήσεις. Ωστόσο, έθεσε ως απαράβατο όρο τον σεβασμό στην πνευματική ιδιοκτησία. Όπως εξήγησε χαρακτηριστικά, κάθε χρήση του ρεπερτορίου των καλλιτεχνών τους από οποιονδήποτε στον κόσμο πρέπει να βασίζεται αυστηρά σε συμφωνίες και άδειες χρήσης.

Robbert Baruch, Αντιπρόεδρος Δημοσίων Υποθέσεων – Ευρώπης και Πολυμερών Σχέσεων στη Universal Music Group (UMG)/ΦΩΤΟ: Akim Tsatsoulis

Σύμφωνα με το στέλεχος της UMG, το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι η ίδια η τεχνολογία, αλλά ο αθέμιτος ανταγωνισμός που προκαλείται από την ανεξέλεγκτη παραγωγή περιεχομένου. Αναφερόμενος στον τεράστιο όγκο δεδομένων χαμηλής ποιότητας που κατακλύζει το διαδίκτυο, χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα μιλώντας για «όλο αυτό το σκουπίδι που ανεβαίνει καθημερινά», το οποίο απειλεί να υποβαθμίσει την πραγματική καλλιτεχνική αξία.

Καταλήγοντας, ο Robbert Baruch επεσήμανε ότι η Universal Music Group επενδύει στην τεχνολογία αλλά ποντάρει στην «εκπληκτική καλλιτεχνική δεινότητα» των δημιουργών της. Το μήνυμά του στο MAD Forum ήταν σαφές: η καινοτομία της AI πρέπει να συμβαδίζει με τη δίκαιη αποζημίωση και την ηθική, διασφαλίζοντας ότι η τεχνολογία θα ενισχύει το ταλέντο αντί να το εκμεταλλεύεται αθέμιτα.

Κεντρική Εικόνα: Akim Tsatsoulis

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

mad forum Mad Forum 2026 Robbert Baruch
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

