Screen News 16.03.2026

Όσκαρ 2026: Η Misty Copeland βάζει τον Chalamet στη θέση του με έναν χορό που έγινε viral

Η σπουδαία μπαλαρίνα, Misty Copeland, συμμετείχε σε εντυπωσιακή ζωντανή ερμηνεία του τραγουδιού «I Lied To You» στη σκηνή των Όσκαρ 2026 μαζί με καλλιτέχνες όπως ο Miles Caton, ο Raphael Saadiq και ο Shaboozey
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Με έντονη σάτιρα και αιχμηρό χιούμορ άνοιξε την 98η τελετή απονομής των Βραβείων Όσκαρ ο παρουσιαστής Conan O’Brien, ο οποίος δεν δίστασε να σχολιάσει ορισμένα από τα πιο συζητημένα θέματα της χρονιάς στο Χόλιγουντ.

Κατά τη διάρκεια του εναρκτήριου μονολόγου του, ο Conan O’Brien αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις δηλώσεις που είχε κάνει πρόσφατα ο ηθοποιός Timothée Chalamet για το μπαλέτο και την όπερα, δηλώσεις που είχαν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Conan O’Brien σχολίασε με σαρκαστικό τόνο «Τα μέτρα ασφαλείας είναι πολύ αυστηρά απόψε. Υπάρχουν ανησυχίες για πιθανές επιθέσεις από τις κοινότητες του μπαλέτου και της όπερας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στη συνέχεια απευθύνθηκε στον Timothée Chalamet, ο οποίος βρισκόταν στο κοινό και φαινόταν να γελά, λέγοντας «Είναι απλώς θυμωμένοι επειδή ξέχασες να αναφέρεις την τζαζ».

Η «έπιθεση» δεν άργησε να έρθει. Η διάσημη μπαλαρίνα Misty Copeland επέστρεψε προσωρινά από την καλλιτεχνική της αποχώρηση για να συμμετάσχει σε μια από τις πιο εντυπωσιακές μουσικοχορευτικές στιγμές της 98ης τελετής απονομής των Βραβείων Όσκαρ. Η κορυφαία χορεύτρια εμφανίστηκε στη σκηνή του Dolby Theatre σε μια ειδική ζωντανή παρουσίαση του τραγουδιού «I Lied To You», το οποίο προέρχεται από την ταινία «Sinners» η οποία απέσπασε 4 διακρίσεις, μεταξύ των οποίων το Όσκαρ πρωτότυπου σεναρίου για τον Ryan Coogler και το Όσκαρ Α΄ ανδρικού ρόλου για τον Michael B. Jordan..

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το τραγούδι «I Lied To You» ερμήνευσαν επί σκηνής οι δημιουργοί του Miles Caton και Raphael Saadiq, ενώ στην παράσταση συμμετείχαν επίσης οι Shaboozey, Eric Gales, Buddy Guy, Brittany Howard, Christone “Kingfish” Ingram, Jayme Lawson, Li Jun Li, Bobby Rush και Alice Smith.

Η Misty Copeland είχε ανακοινώσει τον Οκτώβριο του 2025 ότι αποχωρεί από τη θέση της ως principal dancer στο American Ballet Theatre. Παρ’ όλα αυτά ξαναφόρεσε τις πουέντ της προκειμένου να τιμήσει την ταινία τρόμου «Sinners» του σκηνοθέτη Ryan Coogler. Η παραγωγή αυτή σημείωσε φέτος ιστορικό ρεκόρ, καθώς έγινε η ταινία με τις περισσότερες υποψηφιότητες στην ιστορία των Όσκαρ, συγκεντρώνοντας 16 συνολικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κατά τη διάρκεια της μουσικής παρουσίασης, ο Miles Caton ερμήνευε το τραγούδι ενώ στη σκηνή εμφανίζονταν χορευτές από διαφορετικές σχολές και στυλ. Στο θέαμα συνδυάστηκαν παραδοσιακοί αφρικανικοί χοροί Zaouli με σύγχρονες μορφές όπως το hip hop, δημιουργώντας μια πολυσύνθετη σκηνική αναπαράσταση της κεντρικής μουσικής σκηνής της ταινίας.

Η Misty Copeland εμφανίστηκε προς το τέλος της παράστασης φορώντας το εντυπωσιακό κοστούμι Firebird του Dance Theatre of Harlem, το οποίο είχε σχεδιάσει ο Geoffrey Holder. Η παρουσία της Misty Copeland στα Όσκαρ πραγματοποιήθηκε λίγες εβδομάδες μετά από δημόσια συζήτηση που προκάλεσαν δηλώσεις του ηθοποιού Timothée Chalamet. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης «CNN & Variety Town Hall Event» τον Φεβρουάριο του 2026, ο Timothée Chalamet είχε δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να ασχοληθεί επαγγελματικά με το μπαλέτο ή την όπερα.

Ο Timothée Chalamet είχε αναφέρει «Δεν θέλω να δουλεύω στο μπαλέτο ή στην όπερα ή σε πράγματα όπου λες προσπαθήστε να το κρατήσετε ζωντανό ενώ κανείς δεν ενδιαφέρεται πια. Με όλο τον σεβασμό στους ανθρώπους του μπαλέτου και της όπερας».

Η Misty Copeland απάντησε στις δηλώσεις αυτές κατά τη διάρκεια συζήτησης που πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2026 στο πλαίσιο εκδήλωσης της Aveeno. Η ίδια τόνισε ότι θεωρεί παράδοξο το γεγονός πως ο Timothée Chalamet την είχε προσκαλέσει να συμβάλει στην προώθηση της υποψήφιας για Όσκαρ ταινίας «Marty Supreme».

Η Misty Copeland δήλωσε «Πρώτα απ’ όλα πρέπει να πω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι με κάλεσε να συμμετάσχω στην προώθηση της ταινίας “Marty Supreme” με σεβασμό προς τη δική μου τέχνη».

 

Στη συνέχεια πρόσθεσε «Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε πως ναι, πρόκειται για μια μορφή τέχνης που ίσως δεν είναι τόσο δημοφιλής ή τόσο παρούσα στην ποπ κουλτούρα όσο ο κινηματογράφος. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν έχει διαχρονική αξία στον πολιτισμό. Συχνά συγχέουμε τη δημοφιλία με τη σημασία ή την επίδραση».

