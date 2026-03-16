Οι 13 πιο καλοντυμένες σταρ στο κόκκινο χαλί των 98ων Όσκαρ

Η τελετή των 98ων Βραβείων Όσκαρ ήταν, όπως κάθε χρόνο, μια λαμπερή παρέλαση από εντυπωσιακές τουαλέτες και εκθαμβωτικά κοσμήματα, καθώς πλήθος διάσημων προσωπικοτήτων περπάτησαν στο κόκκινο χαλί. Από βετεράνους του κινηματογράφου μέχρι ανερχόμενα αστέρια, η φετινή διοργάνωση είδε τις Jessie Buckley, Rose Byrne, Renate Reinsve, Emma Stone και Kate Hudson να είναι υποψήφιες για το βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου, ενώ για το βραβείο Β’ Γυναικείου Ρόλου διαγωνίστηκαν οι Elle Fanning, Inga Ibsdotter Lilleaas, Amy Madigan, Teyana Taylor και Wunmi Mosaku.

Πέρα από τα βραβεία, η βραδιά περιλάμβανε επίσης τιμητικά αφιερώματα στους Robert Redford και Rob Reiner, καθώς και μια εμφάνιση της Anna Wintour, η οποία παρουσίασε ένα βραβείο μαζί με την Anne Hathaway.

Από την Emma Stone με μια αστραφτερή ανοιχτή στην πλάτη δημιουργία Louis Vuitton μέχρι την Teyana Taylor με μια εντυπωσιακή φτερωτή τουαλέτα Chanel, αυτές είναι οι 14 πιο καλοντυμένες εμφανίσεις των φετινών Όσκαρ.

Jessie Buckley με custom Chanel

Η νικήτρια του Α’ Γυναικείου Ρόλου Jessie Buckley φόρεσε μια δίχρωμη τουαλέτα Chanel με σούρες και έξω τους ώμους. Το σχέδιο ήταν εμπνευσμένο από το φόρεμα που φόρεσε η Grace Kelly στα Όσκαρ του 1956, δημιουργία της Edith Head.

Teyana Taylor με custom Chanel και κοσμήματα Tiffany & Co.

Τα φτερά αποτέλεσαν μια μικρή τάση στο κόκκινο χαλί των Όσκαρ και η Teyana Taylor ήταν από τις πιο εντυπωσιακές παρουσίες με τη custom δημιουργία Chanel. Κατά τη φετινή σεζόν των βραβείων, η Taylor έχει ξεχωρίσει με επιλογές από οίκους όπως Schiaparelli, Thom Browne και Burberry. Το σχέδιο του Matthieu Blazy ήταν το ιδανικό φινάλε για τη λαμπερή της πορεία στο κόκκινο χαλί.

Emma Stone με custom Louis Vuitton και κοσμήματα Repossi

Η πρωταγωνίστρια του Bugonia, Emma Stone, έμοιαζε αιθέρια με μια λαμπερή ανοιχτή στην πλάτη τουαλέτα Louis Vuitton με τετράγωνο ντεκολτέ και μικρά μανίκια. Το φόρεμα χρειάστηκε 600 ώρες για να κατασκευαστεί, ενώ η ηθοποιός το συνδύασε με κοσμήματα Repossi και ένα απλό καρέ χτένισμα.

Rose Byrne με Dior

Η Rose Byrne, υποψήφια για Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου για την ταινία If I Had Legs I’d Kick You, φόρεσε μια στράπλες, αρχιτεκτονική τουαλέτα Dior με στροβιλιζόμενα λουλουδάτα κεντήματα. Το look ολοκληρώθηκε με ένα κίτρινο διαμαντένιο κολιέ από τον οίκο Taffin by James de Givenchy.

Wunmi Mosaku με Louis Vuitton

Η Wunmi Mosaku, έγκυος στο δεύτερο παιδί της, εντυπωσίασε με μια λαμπερή πράσινη τουαλέτα Louis Vuitton με άνοιγμα στους ώμους. Η ηθοποιός του Sinners έχει ξεχωρίσει σε όλη τη διάρκεια της σεζόν των βραβείων με κομψές επιλογές από σχεδιαστές όπως Ahluwalia και Matthew Reisman.

Nicole Kidman με Chanel

Η Nicole Kidman επανενώθηκε με τον Ewan McGregor για την 25η επέτειο του Moulin Rouge, παρουσιάζοντας ένα βραβείο στα φετινά Όσκαρ. Για την περίσταση επέλεξε μια τουαλέτα Chanel με peplum και κεντήματα από κρύσταλλα, επίσης σχεδιασμένη από τον Matthieu Blazy. Ήταν μία από τις πολλές δημιουργίες με φτερά που εμφανίστηκαν στο κόκκινο χαλί.

Renate Reinsve με Louis Vuitton

Η Renate Reinsve, σε συνεργασία με τη στιλίστριά της Karla Welch, έχει παρουσιάσει εξαιρετικές εμφανίσεις αυτή τη σεζόν. Στα Όσκαρ, όπου ήταν υποψήφια για τον ρόλο της στο Sentimental Value, επέλεξε μια μίνιμαλ κόκκινη τουαλέτα Louis Vuitton με ασύμμετρο τελείωμα.

Zoe Saldaña με Saint Laurent

Η Zoe Saldaña επέλεξε μια απλή αλλά εντυπωσιακή μαύρη τουαλέτα Saint Laurent. Το φόρεμα είχε δαντελένιο μπούστο εμπνευσμένο από lingerie αισθητική και συνδυάστηκε με κοσμήματα Cartier.

Chase Infiniti με Louis Vuitton

Η πρωταγωνίστρια του One Battle After Another, Chase Infiniti, φόρεσε μια λιλά custom τουαλέτα Louis Vuitton με καταρρακτώδη φούστα από βολάν, συνδυασμένη με κοσμήματα De Beers.

Elle Fanning με Givenchy by Sarah Burton

Η Elle Fanning υιοθέτησε το glamour του παλιού Χόλιγουντ με μια στράπλες λευκή τουαλέτα Givenchy σχεδιασμένη από τη Sarah Burton. Το φόρεμα είχε περίτεχνα κεντήματα εμπνευσμένα από μια πέργκολα με γλυσίνια στο σπίτι των παιδικών της χρόνων και συνδυάστηκε με κοσμήματα Cartier.

Kate Hudson με custom Giorgio Armani Privé

Η υποψήφια για Όσκαρ Kate Hudson επέλεξε μια νεφρίτη πράσινη τουαλέτα Armani Privé με sweetheart ντεκολτέ και peplum στη μέση. Η δημιουργία ήταν πλούσια διακοσμημένη με πέτρες και κρυστάλλινα κεντήματα από τη συλλογή άνοιξη/καλοκαίρι 2026.

Anne Hathaway με Valentino

Για να παρουσιάσει ένα βραβείο μαζί με την Anna Wintour, σε μια αναφορά στη συνέχεια της ταινίας The Devil Wears Prada, η Anne Hathaway φόρεσε μια στράπλες τουαλέτα Valentino από τη συλλογή Haute Couture άνοιξη 2026 με λουλουδάτα κεντήματα. Τη συνδύασε με μαύρη ζώνη, μακριά μαύρα γάντια και διαμάντια Bulgari.

Gwyneth Paltrow με Giorgio Armani Privé

Υιοθετώντας τον μινιμαλισμό της δεκαετίας του ’90 για τον οποίο είναι γνωστή, η Gwyneth Paltrow εμφανίστηκε με μια κομψή custom τουαλέτα Giorgio Armani Privé με δραματικά σκισίματα στο πλάι. Το look ολοκληρώθηκε με κοσμήματα Tiffany & Co. και γόβες Christian Louboutin.

