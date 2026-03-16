Μουσικά Νέα 16.03.2026

Οι Oasis κυκλοφορούν single για φιλανθρωπικό σκοπό

Η ζωντανή εκτέλεση του «Acquiesce» εντάσσεται στο άλμπουμ της War Child και αποτελεί την πρώτη κυκλοφορία από την ιστορική περιοδεία επανένωσης του 2025
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Οι Oasis θα συμμετάσχουν στο νέο φιλανθρωπικό άλμπουμ «Help(2)», το οποίο δημιουργήθηκε για την ενίσχυση της διεθνούς οργάνωσης War Child, κυκλοφορώντας μια ζωντανή εκτέλεση του τραγουδιού «Acquiesce».Η ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε στο Wembley στο Λονδίνο κατά τη διάρκεια της πολυσυζητημένης περιοδείας επανένωσης του συγκροτήματος το καλοκαίρι του 2025. Το κομμάτι κυκλοφορεί με τον τίτλο «Acquiesce (Live from Wembley Stadium, 28 September 25)» και αποτελεί την πρώτη κυκλοφορία ζωντανής ηχογράφησης από την ιστορική επιστροφή των Oasis στη σκηνή.

Το τραγούδι θα κυκλοφορήσει ως αποκλειστικό single 7 ιντσών στη βινυλιακή έκδοση του δίσκου, ενώ θα περιλαμβάνεται και ως «κρυφό» κομμάτι στη διπλή έκδοση CD. Παράλληλα, θα γίνει διαθέσιμο και σε streaming από τις 6 Μαρτίου. Το τραγούδι θα είναι ταυτόχρονα διαθέσιμο και στις πλατφόρμες streaming από τις 6 Μαρτίου, την ίδια ημέρα με την κυκλοφορία του άλμπουμ.

Το «Help(2)» δημιουργήθηκε με στόχο τη συγκέντρωση οικονομικών πόρων αλλά και την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης για τα παιδιά που επηρεάζονται από πολέμους και ένοπλες συγκρούσεις σε όλο τον κόσμο. Η συμμετοχή των Oasis έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς σχεδόν 30 χρόνια πριν το συγκρότημα είχε λάβει μέρος και στο αρχικό φιλανθρωπικό project «Help» που κυκλοφόρησε το 1995.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Εκείνος ο δίσκος είχε ανοίξει με το τραγούδι «Fade Away» των Oasis και είχε μείνει στην ιστορία της βρετανικής μουσικής σκηνής. Ήταν η πρώτη και μοναδική φορά που οι Oasis και οι Blur εμφανίστηκαν στον ίδιο δίσκο, την εποχή που τα δύο συγκροτήματα βρίσκονταν στο αποκορύφωμα της έντονης «μάχης των charts». Στο ίδιο άλμπουμ συμμετείχαν επίσης σημαντικά ονόματα της βρετανικής μουσικής, μεταξύ των οποίων οι Paul McCartney, Paul Weller και Noel Gallagher, οι οποίοι ηχογράφησαν μια διασκευή του τραγουδιού «Come Together» των The Beatles με το συγκρότημα The Smokin’ Mojo Filters.

Η νέα έκδοση «Help(2)» συνεχίζει αυτή την παράδοση φιλανθρωπικής συνεργασίας της μουσικής βιομηχανίας. Στο άλμπουμ συμμετέχουν επίσης οι Arctic Monkeys με το τραγούδι «Opening Night» και οι Pulp με το κομμάτι «Begging For Change», επιβεβαιώνοντας τον συλλογικό χαρακτήρα της πρωτοβουλίας.

Η κυκλοφορία της ζωντανής εκτέλεσης του «Acquiesce» σηματοδοτεί ένα ακόμη κεφάλαιο στην επιστροφή των Oasis, μετά την επανένωση των αδελφών Liam Gallagher και Noel Gallagher, που αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα μουσικά γεγονότα του 2025.

