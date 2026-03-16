Screen News 16.03.2026

Θρίαμβος για το One Battle After Another στα Όσκαρ 2026 με 6 βραβεία

Η ταινία του Paul Thomas Anderson κυριάρχησε στην 98η τελετή των Βραβείων της Ακαδημίας ενώ το Sinners ακολούθησε με 4 διακρίσεις
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η ταινία «One Battle After Another» κυριάρχησε στην 98η τελετή των Βραβείων Όσκαρ την Κυριακή, κατακτώντας συνολικά 6 βραβεία, ανάμεσά τους και το Όσκαρ καλύτερης ταινίας. Ο Paul Thomas Anderson, δημιουργός και σκηνοθέτης της ταινίας, τιμήθηκε με το Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας και απέσπασε επίσης το βραβείο καλύτερου διασκευασμένου σεναρίου.

Παραλαμβάνοντας το βραβείο του, ο Paul Thomas Anderson δήλωσε «Έγραψα αυτή την ταινία για τα παιδιά μου, ως μια συγγνώμη για το χάος που αφήσαμε πίσω μας σε αυτόν τον κόσμο που τους παραδίδουμε, αλλά και με την ελπίδα ότι θα είναι η γενιά που θα μας φέρει ξανά λίγη κοινή λογική και αξιοπρέπεια».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αμέσως μετά στην κατάταξη των βραβείων βρέθηκε η ταινία «Sinners», η οποία απέσπασε 4 διακρίσεις, μεταξύ των οποίων το Όσκαρ πρωτότυπου σεναρίου για τον Ryan Coogler και το Όσκαρ Α΄ ανδρικού ρόλου για τον Michael B. Jordan. Και οι δύο ταινίες κυκλοφόρησαν από τη Warner Bros., ολοκληρώνοντας μια ιδιαίτερα επιτυχημένη χρονιά για την εταιρεία το 2025, κατά την οποία κυκλοφόρησαν επίσης μεγάλες εμπορικές επιτυχίες όπως το «Superman», το «A Minecraft Movie» και το «Weapons».

Συγκινημένος, ο Michael B. Jordan δήλωσε «Ο Θεός είναι καλός». Στη συνέχεια ευχαρίστησε τον Ryan Coogler, με τον οποίο έχει συνεργαστεί σε 5 ταινίες. «Μου έδωσες την ευκαιρία και τον χώρο να υπάρξω και να ακουστώ», είπε ο Michael B. Jordan.

Το Όσκαρ Α΄ γυναικείου ρόλου απονεμήθηκε στην Jessie Buckley για την ερμηνεία της στην ταινία «Hamnet», όπου υποδύεται μια μητέρα που προσπαθεί να διαχειριστεί τον θάνατο του μικρού γιου της. Ο Michael B. Jordan τιμήθηκε για την ερμηνεία του ως ένας από τους δίδυμους ιδιοκτήτες ενός μουσικού κέντρου Delta juke joint στην ταινία «Sinners».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Jessie Buckley σημείωσε ότι η βράβευσή της συνέπεσε με τη γιορτή της μητέρας στο Ηνωμένο Βασίλειο. «Θα ήθελα να αφιερώσω αυτό το βραβείο στο όμορφο χάος της καρδιάς μιας μητέρας. Όλοι προερχόμαστε από μια αλυσίδα γυναικών που συνεχίζουν να δημιουργούν παρά τις αντιξοότητες», δήλωσε η Jessie Buckley.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στις κατηγορίες Β΄ ανδρικού και Β΄ γυναικείου ρόλου τιμήθηκαν ο Sean Penn και η Amy Madigan. Ο Sean Penn βραβεύτηκε για την ερμηνεία του ως ένας ρατσιστής στρατιώτης που επιδιώκει να ενταχθεί σε μια μυστική οργάνωση στην ταινία «One Battle After Another». Με τη διάκριση αυτή έγινε ο 4ος άνδρας ηθοποιός στην ιστορία που κατακτά 3 Όσκαρ, μετά τους Daniel Day-Lewis, Jack Nicholson και Walter Brennan. Ο Sean Penn δεν παρευρέθηκε στην τελετή για να παραλάβει το βραβείο του. Ο παρουσιαστής Kieran Culkin σχολίασε με χιούμορ «Δεν μπόρεσε να είναι εδώ απόψε ή ίσως απλώς δεν ήθελε».

Η Amy Madigan τιμήθηκε για την ερμηνεία της ως μάγισσα στην ταινία «Weapons», έναν ρόλο που ξεχώρισε τόσο για την υποκριτική όσο και για το εντυπωσιακό μακιγιάζ. Η ηθοποιός είχε τελευταία φορά προταθεί για Όσκαρ το 1985 για την ταινία «Twice in a Lifetime». Παραλαμβάνοντας το βραβείο της, η Amy Madigan είπε «Πέρασαν 40 χρόνια και ξέρετε ποια είναι η διαφορά αυτή τη φορά. Η διαφορά είναι αυτός ο μικρός χρυσός κύριος».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το Όσκαρ καλύτερου ντοκιμαντέρ απέσπασε το «Mr. Nobody Against Putin», μια ταινία που εξετάζει την καταστολή της ελευθερίας της έκφρασης στη Ρωσία κατά τη διάρκεια του πολέμου Ρωσίας και Ουκρανίας.

Η ταινία «KPop Demon Hunters», η δημοφιλέστερη παραγωγή του Netflix, κέρδισε το Όσκαρ καλύτερης ταινίας κινουμένων σχεδίων καθώς και το Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού για το τραγούδι «Golden».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η συνσκηνοθέτις Maggie Kang, εμφανώς συγκινημένη, δήλωσε «Λυπάμαι που χρειάστηκε τόσος χρόνος για να δούμε τους εαυτούς μας σε μια ταινία σαν αυτή. Όμως τώρα είναι εδώ. Και αυτό σημαίνει ότι οι επόμενες γενιές δεν θα χρειάζεται να περιμένουν. Αυτό το βραβείο είναι για την Κορέα και για τους Κορεάτες σε όλο τον κόσμο».

Η φετινή χρονιά καταγράφηκε επίσης ως χρονιά σημαντικών πρωτιών. Η Cassandra Kulukundis κατέκτησε το πρώτο Όσκαρ στην ιστορία για την κατηγορία του casting για τη δουλειά της στην ταινία «One Battle After Another».

Cassandra Kulukundis. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στην κατηγορία καλύτερης μικρού μήκους ταινίας δράσης σημειώθηκε σπάνια ισοψηφία, με τα «Two People Exchanging Saliva» και «The Singers» να μοιράζονται το βραβείο. Παράλληλα, η Autumn Durald Arkapaw έγινε η πρώτη γυναίκα που τιμήθηκε με το Όσκαρ καλύτερης φωτογραφίας για την ταινία «Sinners».

Την παρουσίαση της τελετής ανέλαβε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο Conan O’Brien. Ο παρουσιαστής άνοιξε τη βραδιά με ένα σατιρικό βίντεο στο οποίο εμφανιζόταν να καταδιώκεται από παιδιά μέσα σε σκηνές από υποψήφιες ταινίες όπως το «F1» και το «Sentimental Value», μεταμφιεσμένος ως Aunt Gladys από την ταινία «Weapons».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στον εναρκτήριο μονόλογό του σχολίασε με χιούμορ την απόρριψη της όπερας και του μπαλέτου από τον Timothée Chalamet, την αποτυχημένη προσπάθεια του Netflix να εξαγοράσει τη Warner Bros. Discovery και τους ασυνήθιστους τίτλους ορισμένων υποψήφιων ταινιών. «Πέρυσι όταν παρουσίασα την τελετή το Λος Άντζελες καιγόταν. Φέτος όμως όλα πηγαίνουν περίφημα», είπε σαρκαστικά ο Conan O’Brien.

Σε πιο σοβαρό τόνο πρόσθεσε «Όλοι όσοι μας παρακολουθούν σε όλο τον κόσμο γνωρίζουν ότι ζούμε χαοτικές και τρομακτικές εποχές. Σε τέτοιες στιγμές πιστεύω ότι τα Όσκαρ αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Απόψε εκπροσωπούνται 31 χώρες από 6 ηπείρους. Κάθε ταινία που τιμούμε είναι αποτέλεσμα χιλιάδων ανθρώπων που μιλούν διαφορετικές γλώσσες και συνεργάζονται για να δημιουργήσουν κάτι όμορφο. Απόψε τιμούμε όχι μόνο τον κινηματογράφο αλλά και τις αξίες της παγκόσμιας δημιουργίας, της συνεργασίας, της υπομονής, της ανθεκτικότητας και της αισιοδοξίας. Ας γιορτάσουμε όχι επειδή όλα είναι καλά, αλλά επειδή συνεχίζουμε να εργαζόμαστε και να ελπίζουμε για καλύτερες ημέρες».

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η αναλυτική λίστα με τους νικητές των Oscars 2026

Καλύτερη Ταινία:

  • «Bugonia»
  • «F1»
  • «Frankenstein»
  • «Hamnet»
  • «Marty Supreme»
  • «One Battle After Another» (Νικητής)
  • «The Secret Agent»
  • «Sentimental Value»
  • «Sinners»
  • «Train Dreams»

Α᾽Ανδρικός ρόλος:

  • Timothee Chalamet, «Marty Supreme»
  • Leonardo DiCaprio, «One Battle After Another»
  • Ethan Hawke, «Blue Moon»
  • Michael B. Jordan, «Sinners» (Νικητής)
  • Wagner Moura, «The Secret Agent»

Α´Γυναικείος ρόλος:

  • Jessie Buckley, «Hamnet» (Νικητής)
  • Rose Byrne, «If I Had Legs I’d Kick You»
  • Kate Hudson, «Song Sung Blue»
  • Renate Reinsve, «Sentimental Value»
  • Emma Stone, «Bugonia»

Β᾽ανδρικός ρόλος:

  • Benicio Del Toro, «One Battle After Another»
  • Jacob Elordi, «Frankenstein»
  • Delroy Lindo, «Sinners»
  • Sean Penn, «One Battle After Another» (Νικητής)
  • Stellan Skarsgard, «Sentimental Value»

B’ Γυναικείος Ρόλος:

  • Elle Fanning, «Sentimental Value»
  • Inga Ibsdotter Lilleaas, «Sentimental Value»
  • Amy Madigan, «Weapons» (Νικητής)
  • Wunmi Mosaku, «Sinners»
  • Teyana Taylor, «One Battle After Another»

Σκηνοθεσίας:

  • Chloe Zhao, «Hamnet»
  • Josh Safdie, «Marty Supreme»
  • Paul Thomas Anderson, «One Battle After Another» (Νικητής)
  • Joachim Trier, «Sentimental Value»
  • Ryan Coogler, «Sinners»

Πρωτότυπο σενάριο:

  • «Blue Moon»
  • «It Was Just an Accident»
  • «Marty Supreme»
  • «Sentimental Value»
  • «Sinners» (Νικητής)
Διασκευασμένο Σενάριο:

  • «Bugonia»
  • «Frankenstein»
  • «Hamnet»
  • «One Battle After Another» (Νικητής)
  • «Train Dreams»

Ξενόγλωσση ταινία:

  • «The Secret Agent» (Βραζιλία)
  • «It was just an accident» (Γαλλία)
  • «Sentimental value» (Νορβηγία) (Νικητής)
  • «Sirât» (Ισπανία)
  • «The Voice of Hind Rajab» (Tυνησία)

 

Πρωτότυπη μουσική:

  • «Bugonia»
  • «Frankenstein»
  • «Hamnet»
  • «One Battle After Another»
  • «Sinners» (Νικητής)
Τραγούδι:

  • «Diane Warren: Relentless»
  • «KPop Demon Hunters», Golden (Νικητής)
  • «Sinners»
  • «Viva Verdi!»
  • «Train Drerams»

Μικρού μήκους (Live Action):

  • «Butcher’s Stain»
  • «A Friend of Dorothy»
  • «Jane Austen’s Period Drama»
  • «The Singers» (Νικητής)
  • «Two People Exchanging Saliva» (Νικητής)

Μικρού μήκους κινουμένων σχεδίων:

  • «Butterfly»
  • «Forevergreen»
  • «The Girl Who Cried Pearls» (Νικητής)
  • «Retirement Plan»
  • «The Three Sisters»

Καλύτερο Casting:

  • «Hamnet»
  • «Marty Supreme»
  • «One Battle After Another» (Νικητής)
  • «The Secret Agent»
  • «Sinners»

Κοστούμια:

  • «Avatar: Fire and Ash»
  • «Frankenstein» (Νικητής)
  • «Hamnet»
  • «Marty Supreme»
  • «Sinners»

Ντοκιμαντέρ:

  • «The Alabama Solution»
  • «Come See Me In the Good Light»
  • «Cutting Through Rocks»
  • «Mr Nobody Against Putin» (Νικητής)
  • «The Perfect Neighbor»

Ντοκιμαντέρ μικρού μήκους:

  • «All the Empty Rooms» (Νικητής)
  • «Armed Only with a Camera»
  • «Children No More»
  • «The Devil is Busy»
  • «Perfectly a Strangeness»
Κινουμένων Σχεδίων:

  • «Arco»
  • «Elio»
  • «KPop Demon Hunters» (Νικητής)
  • «Little Amelie»
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοντάζ:

  • «F1»
  • «Marty Supreme»
  • «One Battle After Another» (Νικητής)
  • «Sentimental Value»
  • «Sinners»

 

Σκηνικά:

  • «Frankenstein» (Νικητής)
  • «Hamnet»
  • «Marty Supreme»
  • «One Battle After Another»
  • «Sinners»

Ήχος:

  • «F1» (Νικητής)
  • «Frankenstein»
  • «One Battle After Another»
  • «Sinners»
  • «Sirât»

Οπτικά Εφέ:

  • «Avatar: Fire and Ash» (Νικητής)
  • «F1»
  • «Jurassic World: Rebirth»
  • «The Lost Bus»
  • «Sinners»

 

Φωτογραφία:

  • «Frankenstein» (Νικητής)
  • «Marty Supreme»
  • «One Battle After Another»
  • «Sinners»
  • «Train Dreams»
Μακιγιάζ και κομμώσεις:

  • «Frankenstein» (Νικητής)
  • «Kokuho»
  • «Sinners»
  • «The Smashing Machine»
  • «The Ugly Stepsister»

