Τα beauty looks που ξεχώρισαν στο κόκκινο χαλί των Όσκαρ 2026

Από λαμπερά eye looks μέχρι κομψά χτενίσματα και εντυπωσιακά nail trends, οι σταρ των Όσκαρ 2026 έδωσαν την απόλυτη έμπνευση

Τα Όσκαρ αποτελούν κάθε χρόνο μία από τις πιο λαμπερές στιγμές της χρονιάς και το κόκκινο χαλί τους είναι πάντα γεμάτο έμπνευση για μαλλιά, μακιγιάζ και νύχια. Οι εμφανίσεις των σταρ δεν αναδεικνύουν μόνο τη μόδα, αλλά και τις μεγαλύτερες τάσεις ομορφιάς, μετατρέποντας τη βραδιά σε ένα πραγματικό beauty moodboard.

Και παρόλο που τέτοιες εμφανίσεις συνδέονται συνήθως με μεγάλες εκδηλώσεις, πολλά από τα beauty looks που βλέπουμε στα Όσκαρ μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν και στην καθημερινότητα. Από λαμπερά βλέμματα και κομψά updos μέχρι ιδιαίτερα nail looks, οι σταρ της βραδιάς πρόσφεραν άφθονη έμπνευση για κάθε στιλ.

Emma Stone

Η Emma Stone εντυπωσίασε με ένα λαμπερό beauty look όπου το βλέμμα ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής. Το shimmering eye shadow σε ασημί τόνους συνδυάστηκε με πλούσιες βλεφαρίδες, ενώ τα ροδακινί χείλη και τα απαλά ροζ μάγουλα ολοκλήρωσαν το φωτεινό αποτέλεσμα. Τα μαλλιά της, με χωρίστρα στο πλάι, είχαν ανάλαφρες καμπύλες και μήκος που κινείται πλέον προς το μακρύ καρέ, δημιουργώντας ένα κομψό αλλά χαλαρό look.

Teyana Taylor

Η Teyana Taylor επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά ότι το έντονο γραμμικό eyeliner είναι η υπογραφή της. Το δραματικό cat-eye με τις έντονες γωνίες στο εσωτερικό και το εξωτερικό του ματιού δημιούργησε ένα από τα πιο εντυπωσιακά βλέμματα της βραδιάς. Τα κοντά της μαλλιά σε pixie κούρεμα παρέμειναν πιστά στο signature στιλ της, ενώ τα νύχια της ήταν πιο διακριτικά από άλλες εμφανίσεις της, σε μια παγωμένη λευκή απόχρωση.

Elle Fanning

Η Elle Fanning επέλεξε μια φρέσκια προσέγγιση με ένα σχεδόν «no-makeup» μακιγιάζ. Ελάχιστη μάσκαρα, απαλή λάμψη στα χείλη και μια διάφανη ροζ πινελιά στα μάγουλα άφησαν την επιδερμίδα της να φαίνεται φυσική, ακόμη και με τις φακίδες της ορατές. Το αποτέλεσμα ήταν μια σύγχρονη εκδοχή του κλασικού princess look.

Rose Byrne

Η Rose Byrne υιοθέτησε την απόλυτη κλασική κομψότητα. Τα μαλλιά της ήταν πιασμένα σε έναν χαμηλό κότσο, ενώ το μακιγιάζ της κινήθηκε σε διαχρονικές αποχρώσεις: έντονο κόκκινο κραγιόν, απαλό γκρι σκιά στα μάτια και ροδακινί ρουζ που χάριζε φρεσκάδα στο πρόσωπο.

Nicole Kidman

Η Nicole Kidman επέλεξε όγκο και κίνηση στα μαλλιά της. Τα μακριά, χαλαρά waves της έδιναν την αίσθηση αέρινης κίνησης, δημιουργώντας ένα glam αλλά φορέσιμο αποτέλεσμα που θυμίζει το τέλειο blow-out.

Chase Infiniti

Η Chase Infiniti κινήθηκε σε παστέλ αποχρώσεις που ταίριαζαν απόλυτα με το σύνολο της εμφάνισής της. Στα βλέφαρα επέλεξε μια λαμπερή απαλή μωβ σκιά, ενώ τα ροζ χείλη και τα μάγουλα χάρισαν φρεσκάδα στο μακιγιάζ. Τα πολύ μακριά μαλλιά της, με μικρές πλεξούδες και χαλαρές άκρες, δημιούργησαν ένα ρομαντικό και σχεδόν «γοργονέ» αποτέλεσμα.

Audrey Nuna

Η Audrey Nuna τράβηξε τα βλέμματα με ένα από τα πιο ιδιαίτερα nail looks της βραδιάς. Τα χρυσά νύχια της είχαν μικρές μεταλλικές μπίλιες τοποθετημένες πάνω και κάτω από κάθε νύχι, δημιουργώντας ένα σχεδόν γλυπτικό αποτέλεσμα. Το μακιγιάζ της ήταν πιο απαλό, με μωβ τόνους σε χείλη και μάγουλα.

Charithra Chandran

Η Charithra Chandran επέλεξε ένα updo που ισορροπούσε ανάμεσα στην επισημότητα και τη χαλαρότητα. Η χωρίστρα στη μέση ήταν απόλυτα sleek, ενώ τα μαλλιά κατέληγαν σε έναν χαμηλό κότσο με χαλαρές άκρες στον αυχένα. Το μακιγιάζ της κινήθηκε σε ζεστές αποχρώσεις μελιού και καφέ, αναδεικνύοντας την επιδερμίδα της.

Barbie Ferreira

Η Barbie Ferreira έφερε την αίσθηση του παλιού Χόλιγουντ με μακριά κύματα και βαθιά χωρίστρα στο πλάι. Το μακιγιάζ της, ωστόσο, είχε πιο σύγχρονη αισθητική: ένα απαλό smoky eye, nude-ροζ χείλη και πολύ φυσικές βλεφαρίδες. Στα νύχια επέλεξε μία από τις μεγαλύτερες τάσεις των τελευταίων χρόνων, το milky beige.

Δες κι αυτό…