Πώς να χρησιμοποιήσεις το έλαιο καθαρισμού σωστά στη skincare ρουτίνα σου

Πώς χρησιμοποιείται σωστά ένα cleansing oil και γιατί θεωρείται το ιδανικό πρώτο βήμα για βαθύ αλλά ήπιο καθαρισμό της επιδερμίδας

Τα έλαια καθαρισμού έχουν εξελιχθεί σε ένα από τα πιο δημοφιλή βήματα της σύγχρονης skincare ρουτίνας, ιδιαίτερα χάρη στην επιρροή της κορεατικής φιλοσοφίας ομορφιάς. Πρόκειται για προϊόντα που καθαρίζουν αποτελεσματικά την επιδερμίδα χωρίς να διαταράσσουν τη φυσική της ισορροπία, απομακρύνοντας μακιγιάζ, αντηλιακό, ρύπους και περίσσιο σμήγμα. Παρά τη λιπαρή τους υφή, τα cleansing oils είναι σχεδιασμένα ώστε να διαλύουν τους λιπαρούς ρύπους και να αφήνουν το δέρμα καθαρό, απαλό και πιο λαμπερό.

Η δημοτικότητά τους οφείλεται επίσης στο γεγονός ότι καθαρίζουν σε βάθος χωρίς να προκαλούν την αίσθηση ξηρότητας που συχνά αφήνουν άλλα καθαριστικά προϊόντα. Για τον λόγο αυτό θεωρούνται ιδιαίτερα αποτελεσματικά για την αφαίρεση του έντονου μακιγιάζ ή του ανθεκτικού αντηλιακού, ενώ ταυτόχρονα βοηθούν στη διατήρηση της φυσικής υγρασίας της επιδερμίδας.

Πώς εφαρμόζεται σωστά ένα έλαιο καθαρισμού

Η σωστή χρήση ξεκινά με την εφαρμογή του προϊόντος σε στεγνά χέρια και σε εντελώς στεγνή επιδερμίδα. Με αυτόν τον τρόπο το έλαιο μπορεί να «διαλύσει» πιο αποτελεσματικά τα υπολείμματα μακιγιάζ, τους ρύπους και το σμήγμα που συσσωρεύονται στην επιφάνεια του δέρματος. Ένα απαλό μασάζ με κυκλικές κινήσεις για περίπου μισό λεπτό βοηθά το προϊόν να δράσει σε όλο το πρόσωπο, με ιδιαίτερη έμφαση σε περιοχές όπου συσσωρεύονται περισσότεροι ρύποι, όπως η μύτη και το πηγούνι.

Στη συνέχεια προστίθεται λίγο χλιαρό νερό ώστε το έλαιο να γαλακτωματοποιηθεί. Σε αυτή τη φάση η υφή του μετατρέπεται σε πιο γαλακτώδη, επιτρέποντας στο προϊόν να ξεπλυθεί εύκολα από την επιδερμίδα. Το πρόσωπο ξεβγάζεται καλά με χλιαρό νερό ή καθαρίζεται απαλά με ένα υγρό πανάκι, απομακρύνοντας πλήρως τα υπολείμματα.

Ο ρόλος του στον διπλό καθαρισμό

Πολλοί δερματολόγοι προτείνουν τα έλαια καθαρισμού ως το πρώτο βήμα της τεχνικής του διπλού καθαρισμού, μιας ρουτίνας που ξεκινά με ένα προϊόν με βάση το λάδι και ολοκληρώνεται με ένα καθαριστικό με βάση το νερό, όπως αφρό ή gel. Με αυτόν τον τρόπο απομακρύνονται αρχικά οι λιπαροί ρύποι και στη συνέχεια καθαρίζεται σε βάθος η επιδερμίδα.

Ωστόσο, η μέθοδος αυτή δεν είναι απαραίτητα ιδανική για όλους τους τύπους δέρματος. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να αφαιρέσει περισσότερη υγρασία από όση χρειάζεται η επιδερμίδα, προκαλώντας αίσθηση τραβήγματος. Εάν παρατηρηθεί τέτοια αντίδραση, μια πιο απλή ρουτίνα καθαρισμού μπορεί να είναι πιο κατάλληλη.

Για ποιους τύπους επιδερμίδας είναι ιδανικά

Τα cleansing oils θεωρούνται ιδιαίτερα κατάλληλα για ξηρές και ευαίσθητες επιδερμίδες, καθώς συμβάλλουν στη διατήρηση του φυσικού προστατευτικού φραγμού του δέρματος. Η σωστή σύνθεση μπορεί να καθαρίσει αποτελεσματικά χωρίς να αφαιρεί τα φυσικά λιπίδια που διατηρούν την επιδερμίδα ενυδατωμένη.

Σε περιπτώσεις λιπαρού ή ακνεϊκού δέρματος, η επιλογή της φόρμουλας παίζει σημαντικό ρόλο. Προϊόντα με ελαφριά υφή και μη φαγεσωρογόνες συνθέσεις μπορούν να προσφέρουν αποτελεσματικό καθαρισμό χωρίς να ενισχύουν τη συσσώρευση σμήγματος. Ένα έλαιο καθαρισμού που λειτουργεί σωστά αφήνει το δέρμα καθαρό, απαλό και ισορροπημένο, χωρίς αίσθηση λιπαρότητας ή ξηρότητας.

Κεντρική Εικόνα: Unsplash

