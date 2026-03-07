Beauty 07.03.2026

Ceramides: Το μυστικό για ενυδατωμένο και λαμπερό δέρμα

ceramides
Το νέο συστατικό της skincare ρουτίνας που έχει γίνει viral και συνδυάζει ενυδάτωση, προστασία και νεανική όψη του δέρματος
Μαρία Χατζηγιάννη

Στην εποχή των social media, τα skincare trends διαδίδονται με ταχύτητα φωτός, και ένα όνομα έχει κερδίσει την προσοχή των ειδικών αλλά και των απλών χρηστών: τα ceramides. Τα συναντάς σε TikTok, Instagram και beauty blogs, όμως λίγοι γνωρίζουν τι ακριβώς είναι και γιατί έχουν γίνει η νέα εμμονή στα προϊόντα περιποίησης δέρματος.

Τα ceramides είναι λιπίδια που βρίσκονται φυσιολογικά στο ανώτερο στρώμα της επιδερμίδας και λειτουργούν σαν «τσιμέντο» που συγκρατεί τα κύτταρα ενωμένα. Αυτό δημιουργεί έναν ισχυρό φραγμό προστασίας, ο οποίος διατηρεί την υγρασία και θωρακίζει το δέρμα από εξωτερικές επιθέσεις, όπως ρύπανση, ήλιο και σκληρά καθαριστικά. Με την ηλικία ή την καθημερινή έκθεση σε στρεσογόνους παράγοντες, η ποσότητά τους μειώνεται, με αποτέλεσμα ξηρότητα, ερεθισμούς και θαμπή όψη.

skincare_matia
freepik

Τι προσφέρουν τα ceramides στο δέρμα σου

Τα ceramides ενυδατώνουν σε βάθος, ενισχύουν τον φυσικό φραγμό του δέρματος και μειώνουν την ευαισθησία. Το δέρμα αποκτά πιο ομοιόμορφη, ελαστική και φωτεινή όψη, ενώ η τακτική χρήση βοηθά στη διατήρηση της νεανικής εμφάνισης, περιορίζοντας λεπτές γραμμές και πρώιμες ρυτίδες. Είναι ασφαλή για κάθε τύπο δέρματος, ακόμη και για ευαίσθητο ή λιπαρό, και συνεργάζονται άψογα με άλλα δραστικά συστατικά, όπως ρετινόλη, βιταμίνη C ή AHA, χωρίς να προκαλούν ερυθρότητα.

skincare (18)
www.pexels.com

Πώς να εντάξεις τα ceramides στη ρουτίνα σου

Η ενσωμάτωσή τους είναι εύκολη: υπάρχουν σε κρέμες προσώπου και σώματος, σέρουμ και λάδια, για πρωί και βράδυ. Συνδυάζονται ιδανικά με υαλουρονικό οξύ ή άλλα λιπίδια για ενισχυμένη δράση και μειώνουν την ξηρότητα που μπορεί να προκαλεί η ρετινόλη. Με λίγα λόγια, τα ceramides είναι η βάση που χρειάζεται κάθε ολοκληρωμένη skincare routine για υγιές, ενυδατωμένο και προστατευμένο δέρμα.

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Σαρώνει η Cosmote TV σε συνδρομητές παρά τον αθέμιτο ανταγωνισμό

Λουκέτο πρώην Mega- Πληρώθηκαν οι τράπεζες από την Τηλέτυπος ΑΕ

Διαφήμιση: Η Ζέτα Μακρυπούλια πρόσωπο της Nivea Cellular Epigenetics

Monitor Paron.gr: Το εργαλείο που φέρνει την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο

Ακραία σενάρια σχετικά με τον ανασχηματισμό

Όλη η αλήθεια για τα κόστη του «Predator»

