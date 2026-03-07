Μουσικά Νέα 07.03.2026

Προσωπικά αντικείμενα της Selena στο μουσείο Grammy του Los Angeles

Στην έκθεση «Selena: From Texas to the World» παρουσιάζονται για πρώτη φορά εκτός Texas προσωπικά αντικείμενα της εμβληματικής τραγουδίστριας
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η έκθεση «Selena: From Texas to the World», αφιερωμένη στη μνήμη της θρυλικής τραγουδίστριας Selena Quintanilla, παρατείνεται έως τις 11 Μαΐου στο Μουσείο  Grammy του Los Angeles, ύστερα από ιδιαίτερα αυξημένη ζήτηση για εισιτήρια. Αρχικά είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει από τις 15 Ιανουαρίου έως τις 16 Μαρτίου, ωστόσο το ενδιαφέρον του κοινού οδήγησε τους διοργανωτές στην απόφαση να επεκτείνουν τη λειτουργία της. Για πρώτη φορά προσωπικά αντικείμενα της Selena εγκαταλείπουν το Selena Museum στο Corpus Christi του Texas, όπου φυλάσσονταν μέχρι σήμερα. Στην έκθεση παρουσιάζονται ρούχα, μικρόφωνα και ακόμη και το προσωπικό κινητό τηλέφωνο της τραγουδίστριας, αντικείμενα που συνδέονται άμεσα με τη ζωή και την καλλιτεχνική της πορεία.

Selena – Entre A Mi Mundo album cover. Photo Universal Music Latino. www.grammymuseum.org

Η Selena Quintanilla δολοφονήθηκε στις 31 Μαρτίου 1995 σε ηλικία 23 ετών. Μετά τον θάνατό της δημιουργήθηκε το Selena Museum στο Corpus Christi προκειμένου να τιμηθεί η μνήμη της καλλιτέχνιδας που θεωρείται η σημαντικότερη γυναικεία μορφή της Tex Mex μουσικής. Η τραγουδίστρια πέτυχε το πολυπόθητο crossover στην αμερικανική αγορά, κερδίζοντας βραβείο Grammy και κατακτώντας υψηλές θέσεις στα charts του Billboard.

Selena Quintanilla, 1994. Photo Al Rendon. www.grammymuseum.org

Στην είσοδο του μουσείου στο Los Angeles οι επισκέπτες αντικρίζουν μια τοιχογραφία που φιλοτέχνησε ο καλλιτέχνη Mr. Toledo, η οποία παρουσιάζει τη Selena σε διαφορετικές στιγμές της καριέρας της. Στο εσωτερικό της έκθεσης εκτίθενται αντικείμενα που επέλεξε η αδελφή της τραγουδίστριας Suzette Quintanilla. Μεταξύ αυτών βρίσκεται ένα μικρόφωνο που διατηρεί ακόμη τα σημάδια από το κόκκινο κραγιόν της, το προσωπικό της κινητό τηλέφωνο, μουσικά όργανα από το συγκρότημά της Los Dinos και τα βραβεία Grammy που απέσπασε κατά τη διάρκεια της καριέρας της.

Selena 1994. Photo Al Rendon. www.grammymuseum.org

Ιδιαίτερη θέση κατέχουν κομμάτια από τη χαρακτηριστική γκαρνταρόμπα της. Ανάμεσά τους βρίσκεται το λευκό φόρεμα με στρας του οίκου Lillie Rubin που φόρεσε στην τελετή απονομής των Grammy το 1994. Η τραγουδίστρια υπήρξε σύμβολο μόδας για πολλές Λατίνες γυναίκες και σχεδίαζε συχνά η ίδια τα ρούχα της. Στην έκθεση παρουσιάζονται επίσης ορισμένα από τα αυθεντικά σκίτσα των ενδυματολογικών της δημιουργιών.

Selena, Madame Tussaud. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Selena θεωρείται μία από τις πιο επιδραστικές καλλιτέχνιδες της γενιάς της. Αναμόρφωσε τη λατινοαμερικανική μουσική σκηνή συνδυάζοντας στοιχεία tejano με norteño ήχους και δυναμικές techno cumbias, αναδεικνύοντας την ευελιξία της ως ερμηνεύτριας. Τραγούδια όπως «Amor Prohibido», «Bidi Bidi Bom Bom», «Como La Flor» και «No Me Queda Más» εξακολουθούν να ακούγονται δεκαετίες μετά τον θάνατό της.

Ο Abraham Quintanilla Jr. και η Marcella Ofelia Quintanilla. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στα charts του Billboard η Selena σημείωσε 24 εμφανίσεις στη λίστα Top Latin Albums. Από αυτές οι 16 βρέθηκαν στην πρώτη δεκάδα και οι 7 στην κορυφή. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει το άλμπουμ «Amor Prohibido», το οποίο παρέμεινε για 20 εβδομάδες στο Νο. 1 το 1994, καθώς και το μεταθανάτιο «Dreaming of You», που κατέκτησε την κορυφή για 40 εβδομάδες το 1995. Στις λίστες Regional Mexican Albums και Latin Pop Albums κατέλαβε αντίστοιχα 7 και 6 φορές την πρώτη θέση, ενώ το «Amor Prohibido» παρέμεινε στην κορυφή της πρώτης λίστας για σχεδόν 100 εβδομάδες.

Το αστέρι της Selena Quintanilla στη Λεωφόρο της Δόξας. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τα εγκαίνια της έκθεσης πραγματοποίησαν η Suzette Quintanilla και ο σύζυγος της τραγουδίστριας Chris Pérez.

Η παρουσίαση της συλλογής πραγματοποιείται έναν μήνα μετά τον θάνατο του Abraham Quintanilla, πατέρα και μάνατζερ της Μεξικανοαμερικανίδας σταρ, ο οποίος για δεκαετίες είχε καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της καλλιτεχνικής της κληρονομιάς.

Η παράταση της έκθεσης δίνει πλέον τη δυνατότητα σε ακόμη περισσότερους θαυμαστές να γνωρίσουν από κοντά προσωπικά αντικείμενα μιας από τις σημαντικότερες μορφές της λατινικής μουσικής.

Κεντρική φωτογραφία: Selena, Amor Prohibido album cover. Photo Universal Music Latino. www.grammymuseum.org

