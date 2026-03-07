Fashion 07.03.2026

4 outfits για να υποδεχθείς την άνοιξη με τον πιο chic τρόπο

anixi_outfits
Απλά αλλά chic outfits για την άνοιξη που ανανεώνουν τη γκαρνταρόμπα σου και κάνουν κάθε εμφάνιση effortless
Μαρία Χατζηγιάννη

Με την άνοιξη να πλησιάζει, ο καιρός αρχίζει να ζεσταίνει και είναι η κατάλληλη στιγμή να ανανεώσεις τις εμφανίσεις σου. Αντί να ακολουθείς παροδικές τάσεις, η φετινή άνοιξη ζητάει κομψές και εύκολες φόρμουλες styling που δείχνουν προσεγμένες χωρίς πολύ κόπο.

Το πρώτο βήμα; Να εμπνευστείς από τους αγαπημένους σου fashion influencers στο Instagram. Τα feeds είναι γεμάτα από spring outfit ιδέες που συνδυάζουν βασικά κομμάτια της γκαρνταρόμπας με κομψότητα και πρακτικότητα. Εδώ συγκεντρώσαμε επτά στυλάτα και εύκολα outfits που μπορείς να αναδημιουργήσεις αυτή την άνοιξη.

anixi_outfits
https://www.instagram.com/selenamual/

Διάβασε επίσης: O Jonathan Anderson μετατρέπει τους Κήπους Tuileries σε ποιητική πασαρέλα για τον οίκο Dior

1. Χαλαρό Blazer + Midi Φόρεμα + Μπαλαρίνες

Ένα λινό midi φόρεμα γίνεται ιδανική για μεταβατικό καιρό όταν τη φορέσεις με ένα boxy blazer. Πρόσθεσε μονοχρωματικά αξεσουάρ για ένα διαχρονικό, κομψό αποτέλεσμα που λειτουργεί τόσο σε casual όσο και σε πιο επίσημες περιστάσεις.

https://www.instagram.com/haaannajohansson/

2. Ελαφρύ Πλεκτό + Σατέν Σορτς + Loafers

Τα lace-trim separates είναι από τις λίγες τάσεις του 2026 που αξίζει να ενσωματώσεις. Συνδύασε δροσερά σατέν σορτς με ένα ελαφρύ πλεκτό και κομψά loafers για άνεση και στυλ χωρίς υπερβολές.

anixi_outdit2
https://www.instagram.com/chloekathbutler/

3. Πουκάμισο + Wide-Leg Jeans + Μπότες

Τα wide-leg jeans παραμένουν βασικό κομμάτι όλο το χρόνο. Συνδύασέ τα με ένα λευκό button-down πουκάμισο και πρόσθεσε λεπτομέρειες όπως patterned scarf, tote τσάντα και chunky Chelsea boots για φρεσκάδα και κομψότητα.

anixia_outfit
https://www.instagram.com/maggie_mccormack/

4. Λινό Πουκάμισο + Suede Midi Φούστα + Mules

Το σουέντ δεν χρειάζεται να μπαίνει στην άκρη με το που έρχεται η άνοιξη. Μια suede midi skirt μπορείς να τη συνδυάσεις με μαύρο πουκάμισο και heeled pumps για ένα look που μεταβαίνει εύκολα από το γραφείο σε after-work drinks.

anixi_outfit
https://www.instagram.com/ingridedvinsen/

Διάβασε επίσης: Shoulder wrap: Το πιο glam αξεσουάρ της δεκαετίας του '50 κάνει δυναμικό comeback

Fashion fashion trends Άνοιξη
