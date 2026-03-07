Streaming News 07.03.2026

Η νέα σειρά The Testaments με την Chase Infiniti αποκαλύπτεται στο πρώτο trailer

Η συνέχεια της τηλεοπτικής επιτυχίας «The Handmaid’s Tale», βασισμένη στο μυθιστόρημα της Margaret Atwood, κάνει πρεμιέρα στις 8 Απριλίου
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Το Hulu παρουσίασε το πρώτο επίσημο τρέιλερ της σειράς «The Testaments», της πολυαναμενόμενης συνέχειας της επιτυχημένης τηλεοπτικής παραγωγής «The Handmaid’s Tale». Η νέα σειρά βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Margaret Atwood και μεταφέρει ξανά το κοινό στον σκοτεινό κόσμο της Γκιλεάντ. Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκονται δύο νεαρές ηρωίδες, η Agnes την οποία υποδύεται η Chase Infiniti και η Daisy την οποία ερμηνεύει η Lucy Halliday. Η Agnes παρουσιάζεται ως ένα πειθαρχημένο και βαθιά θρησκευόμενο κορίτσι που μεγαλώνει εντός του καθεστώτος της Γκιλεάντ, ενώ η Daisy είναι μια νεοφερμένη που προέρχεται από τον κόσμο εκτός των συνόρων της θεοκρατικής κοινωνίας. Οι ζωές των δύο κοριτσιών συνδέονται με το καθεστώς μέσα από μυστικά που σταδιακά αποκαλύπτονται.

Η ιστορία εξελίσσεται στους επιβλητικούς χώρους της ελίτ σχολής που διευθύνει η Aunt Lydia, την οποία υποδύεται η Ann Dowd. Πρόκειται για ένα αυστηρό εκπαιδευτικό περιβάλλον όπου εκπαιδεύονται τα κορίτσια που προορίζονται να γίνουν σύζυγοι στο καθεστώς της Γκιλεάντ. Εκεί η υπακοή επιβάλλεται με σκληρότητα και πάντοτε με θρησκευτική δικαιολόγηση. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στις δύο νεαρές πρωταγωνίστριες εξελίσσεται σε καταλύτη που απειλεί να ανατρέψει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον τους.

Στο καστ της σειράς συμμετέχουν επίσης η Mabel Li στον ρόλο της Aunt Vidalia, η Amy Seimetz ως Paula, ο Brad Alexander ως Garth, η Rowan Blanchard ως Shunammite, η Mattea Conforti ως Becka Grove, η Zarrin Darnell Martin ως Aunt Gabbana, η Eva Foote ως Aunt Estee, η Isolde Ardies ως Huldah, η Shechinah Mpumlwana ως Jehosheba, η Birva Pandya ως Miriam και η Kira Guloien ως Rosa.

The Testaments– “First Look” (Disney)

Η σειρά «The Testaments» θα κάνει πρεμιέρα στις 8 Απριλίου με 3 επεισόδια, ενώ στη συνέχεια θα κυκλοφορεί ένα νέο επεισόδιο κάθε εβδομάδα. Θα είναι διαθέσιμη μέσω της πλατφόρμας Disney+.

Δημιουργός της σειράς είναι ο Bruce Miller, ο οποίος εκτελεί και χρέη showrunner και εκτελεστικού παραγωγού. Η νέα τηλεοπτική μεταφορά φιλοδοξεί να συνεχίσει τη δραματική αφήγηση του δυστοπικού κόσμου που δημιούργησε η Margaret Atwood, εστιάζοντας σε μια νεότερη γενιά χαρακτήρων που καλούνται να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες ενός αυταρχικού καθεστώτος.

Chase Infiniti Disney The Handmaid’s Tale The Testaments TRAILER
4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Σαρώνει η Cosmote TV σε συνδρομητές παρά τον αθέμιτο ανταγωνισμό

Λουκέτο πρώην Mega- Πληρώθηκαν οι τράπεζες από την Τηλέτυπος ΑΕ

Διαφήμιση: Η Ζέτα Μακρυπούλια πρόσωπο της Nivea Cellular Epigenetics

Monitor Paron.gr: Το εργαλείο που φέρνει την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο

Ακραία σενάρια σχετικά με τον ανασχηματισμό

Όλη η αλήθεια για τα κόστη του «Predator»

