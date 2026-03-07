Long Long Road: Ο Sir Ringo Starr ανακοίνωσε νέο album

Ο πρώην ντράμερ των Beatles, Sir Ringo Starr, ανακοίνωσε την κυκλοφορία νέου άλμπουμ και παρουσίασε το πρώτο single από τη νέα δουλειά του.

Το πρώην θρυλικό σκαθάρι, ο Sir Ringo Starr, ανακοίνωσε την κυκλοφορία νέου album και παρουσίασε το πρώτο single. Ο 85χρονος μουσικός αποκάλυψε ότι ο δίσκος, με τίτλο «Long Long Road», θα περιλαμβάνει 10 τραγούδια και συνεργασίες με τους Billy Strings, Sheryl Crow και St. Vincent. Το πρώτο single του άλμπουμ, «It’s Been Too Long», στο οποίο συμμετέχουν οι Sarah Jarosz και Molly Tuttle, κυκλοφόρησε την Τρίτη. Το άλμπουμ, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 24 Απριλίου, συνυπογράφεται από τον Ringo Starr και τον Αμερικανό παραγωγό T Bone Burnett.

Η νέα δουλειά έρχεται μετά το άλμπουμ «Look Up» που κυκλοφόρησε το 2025 και χάρισε στον Starr το πρώτο του Νο1 στην επίσημη country κατάταξη του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο καλλιτέχνης από το Λίβερπουλ δήλωσε ότι αισθάνεται τυχερός που συνεργάζεται με τον T Bone Burnett. «Είμαι ευλογημένος που έχω τον T Bone στη ζωή μου αυτή την περίοδο και δουλεύουμε μαζί σε αυτούς τους δίσκους», ανέφερε.

«Αφού ολοκληρώσαμε το προηγούμενο άλμπουμ, το οποίο λατρεύω να ακούω, αυτό απλώς… προέκυψε. Μου αρέσει να λέω ότι μερικές φορές κάνω τις σωστές κινήσεις και μία από τις σωστές κινήσεις ήταν η συνεργασία με τον T Bone για το Look Up και τώρα για αυτό το άλμπουμ, που το ονομάζω Long Long Road, γιατί έχω διανύσει έναν πολύ μακρύ δρόμο».

Το άλμπουμ ηχογραφήθηκε στο Νάσβιλ και το Λος Άντζελες, έχει έντονες επιρροές από country και americana, ενώ συμμετέχουν αρκετοί από τους μουσικούς που συνεργάστηκαν και στο Look Up. Ο Ringo Starr αποκάλυψε επίσης ότι στο άλμπουμ περιλαμβάνεται τραγούδι του Carl Perkins, τονίζοντας πως τόσο ο ίδιος όσο και ο Burnett ήθελαν να συμπεριλάβουν ένα κομμάτι του στο νέο δίσκο.

Ο T Bone Burnett, βραβευμένος παραγωγός που συνεργάστηκε με τον Bob Dylan τη δεκαετία του 1970 και έχει κερδίσει πολλά Grammy και ένα Όσκαρ για μουσική σε ταινίες όπως το «O Brother, Where Art Thou?» και το «Walk the Line», δήλωσε ότι εμπνεύστηκε να γράψει τραγούδι για τον Ringo Starr μετά από μια κοινή τους παρουσία σε απαγγελία ποίησης.

«Αγαπώ το παίξιμο και τη φωνή του Ringo όλη μου τη ζωή», είπε. «Του έγραψα ένα τραγούδι στο ύφος του Gene Autry, γιατί πάντα άκουγα τον Ringo σαν έναν καλλιτέχνη από το Τέξας. Ο τρόπος που παίζει μου θυμίζει τη μουσική του Τέξας».

Το «Long Long Road» θα κυκλοφορήσει στις 24 Απριλίου.

