Έρχεται ζόρικη άνοιξη για 3 ζώδια – Δες αν είσαι ανάμεσά τους

Η άνοιξη είναι συνδεδεμένη στο μυαλό μας με νέα ξεκινήματα, έρωτες, φρεσκάδα και αισιοδοξία. Είναι η εποχή που αφήνουμε πίσω τη βαριά ενέργεια του χειμώνα και νιώθουμε ότι κάτι αλλάζει μέσα μας και γύρω μας. Ο ήλιος δυναμώνει, η διάθεση ανεβαίνει και όλοι μπαίνουμε σε μια διαδικασία ανανέωσης: ξεκαθαρίζουμε στόχους, παίρνουμε αποφάσεις, τολμάμε βήματα που πριν φοβόμασταν. Για τα ζώδια, όμως, κάθε αλλαγή εποχής δεν φέρνει μόνο φως, φέρνει και μετακινήσεις, πιέσεις και έντονες όψεις που δοκιμάζουν αντοχές. Η φετινή άνοιξη έχει έντονο καρμικό χαρακτήρα. Πλανητικές συναντήσεις, απαιτητικές γωνίες και ενεργειακές μετατοπίσεις δημιουργούν ένα σκηνικό που δεν θα περάσει απαρατήρητο. Για κάποιους, θα είναι μια περίοδος εξέλιξης και ευκαιριών. Για άλλους, όμως, θα λειτουργήσει σαν crash test: σχέσεις θα δοκιμαστούν, οικονομικά θα πιεστούν, επαγγελματικές ισορροπίες θα αλλάξουν.

Δεν είναι απαραίτητα κακό. Συχνά, οι πιο δύσκολες περίοδοι είναι εκείνες που μας ωριμάζουν περισσότερο. Όταν το σύμπαν σπρώχνει, το κάνει για να μας βγάλει από ζώνες βολής που δεν μας εξυπηρετούν πια. Το θέμα είναι ποιοι θα χρειαστεί να κάνουν τη μεγαλύτερη εσωτερική δουλειά τους επόμενους μήνες. Αν ανήκεις στα παρακάτω 3 ζώδια, η άνοιξη ίσως σε βρει σε φάση έντονων αποφάσεων και ξεκαθαρισμάτων. Δες αν είσαι ανάμεσά τους.

1. Καρκίνος

Η άνοιξη φέρνει έντονη κινητικότητα στα επαγγελματικά σου. Υποχρεώσεις αυξάνονται, απαιτήσεις μεγαλώνουν και ίσως νιώσεις πως όλοι περιμένουν κάτι από εσένα. Παράλληλα, κάποια οικογενειακά ζητήματα μπορεί να σε πιέσουν συναισθηματικά. Το μεγαλύτερο στοίχημα για εσένα θα είναι να βάλεις όρια. Δεν χρειάζεται να σηκώνεις τα πάντα στους ώμους σου. Αν δεν φροντίσεις την ψυχική σου ισορροπία, η κούραση θα σε καταβάλει. Πρόσεξε επίσης παρεξηγήσεις με ανωτέρους ή συνεργάτες, η ευαισθησία σου μπορεί να σε κάνει να πάρεις προσωπικά πράγματα που δεν είναι.

2. Παρθένος

Για εσένα, η πρόκληση θα έρθει κυρίως μέσα από τις σχέσεις. Είτε πρόκειται για ερωτική σχέση είτε για στενή συνεργασία, η άνοιξη θα σε φέρει αντιμέτωπο/η με αλήθειες που ίσως απέφευγες. Κάποια πράγματα δεν θα μπορούν πλέον να μείνουν “κάτω από το χαλί”. Αν μια κατάσταση δεν σε καλύπτει, θα χρειαστεί να πάρεις θέση. Αυτό μπορεί να σημαίνει ρήξεις, ξεκαθαρίσματα ή δύσκολες συζητήσεις. Ωστόσο, μέσα από αυτή τη διαδικασία θα βγεις πιο δυνατός/ή. Μην φοβηθείς να διεκδικήσεις αυτά που αξίζεις.

3. Αιγόκερως

Η πίεση για εσένα θα είναι κυρίως οικονομική και πρακτική. Έξοδα που δεν περίμενες, καθυστερήσεις σε συμφωνίες ή επαγγελματικά σχέδια που δεν προχωρούν με τον ρυθμό που θέλεις μπορεί να σε εκνευρίσουν. Είσαι ζώδιο που αγαπά τον έλεγχο και τη σταθερότητα. Όταν τα πράγματα κινούνται πιο αργά ή απρόβλεπτα, αγχώνεσαι. Αυτή την άνοιξη θα χρειαστεί να μάθεις να προσαρμόζεσαι. Μην παίρνεις παρορμητικές αποφάσεις, ειδικά σε οικονομικά ζητήματα. Η υπομονή θα είναι ο μεγαλύτερος σύμμαχός σου.

