Σε αυτό το λαχανικό δεν πρέπει να ρίχνεις καθόλου αλάτι

Η μοναδική γεύση του σέλινου γίνεται αμέσως αισθητή όταν το δοκιμάζεις ωμό: αφήνει μια διακριτικά αλμυρή νότα στο στόμα. Αυτό δεν είναι απλώς θέμα υποκειμενικής αίσθησης. Το σέλινο περιέχει φυσικό νάτριο σε ποσότητες αρκετά χαμηλές για να μην το κατατάσσουν στα αλμυρά τρόφιμα, αλλά αρκετά έντονες ώστε να επηρεάζουν τη γευστική του ταυτότητα. Γι’ αυτό το λόγο, λειτουργεί σαν φυσικός ενισχυτής γεύσης, προσθέτοντας νοστιμιά σε σαλάτες, σούπες και μαγειρευτά, μειώνοντας την ανάγκη για πρόσθετο αλάτι.

Η διαιτολόγος Allie Wergin από τη Mayo Clinic επισημαίνει ότι το σέλινο ξεχωρίζει λόγω του συνδυασμού χαμηλών θερμίδων, υψηλής περιεκτικότητας σε νερό και φυτικών συστατικών με διατροφική αξία. Αυτή η ιδιαιτερότητα το καθιστά χρήσιμο τόσο για τη διατροφή όσο και στη μαγειρική, δίνοντας γεύση και υφή χωρίς θερμιδικές επιβαρύνσεις.

Χειμωνιάτικο λαχανικό με πολλές χρήσεις

Το σέλινο θεωρείται φθινοπωρινό και χειμερινό λαχανικό, ανθεκτικό στο κρύο και με πιο έντονο άρωμα και καλύτερη υφή αυτή την εποχή. Συχνά βρίσκεται στη βάση πολλών συνταγών: σούπες, κατσαρόλες, λεμονάτα φαγητά και μαγειρευτά ξεκινούν με ψιλοκομμένο σέλινο.Συνδυασμένο με καρότο και κρεμμύδι, δημιουργεί ένα αρωματικό τρίο που ενισχύει τη γεύση πριν προστεθεί το κύριο υλικό. Η φυσική αλμυρή του νότα επιτρέπει τη χρήση λιγότερου αλατιού, κάνοντας τα φαγητά πιο ισορροπημένα.

Διατροφική αξία

Δύο κοτσάνια σέλινου περιέχουν περίπου 15 θερμίδες, γεγονός που το καθιστά ένα από τα πιο ελαφριά λαχανικά. Αποτελείται σχεδόν κατά 95% από νερό, προσφέροντας δροσιά και αίσθηση κορεσμού με μικρή ποσότητα. Περιέχει:

Φυτικές ίνες: για σωστή λειτουργία του εντέρου και αίσθημα κορεσμού

Βιταμίνη Κ: σημαντική για την πήξη του αίματος και την υγεία των οστών

Μικρές ποσότητες βιταμινών Α και C

Ασβέστιο και σίδηρο

Αντιοξειδωτικά φυτικά συστατικά

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το φυσικό νάτριο, που εξηγεί γιατί η γεύση του σέλινου μοιάζει ελαφρώς αλμυρή ακόμη κι όταν τρώγεται σκέτο. Παρότι περιέχει νάτριο, θεωρείται χαμηλού νατρίου τρόφιμο σε σχέση με επεξεργασμένα προϊόντα όπως τυριά, αλλαντικά ή αλμυρά σνακ. Ο συνδυασμός φυσικού νατρίου και νερού καθιστά το σέλινο εξαιρετικό για τη μαγειρική: ενισχύει τη γεύση των πιάτων χωρίς ανάγκη για πολύ πρόσθετο αλάτι, προσφέροντας έναν φυσικό τρόπο μείωσης του αλατιού στην καθημερινή κουζίνα.

Πώς να το χρησιμοποιήσεις

Η γεύση του σέλινου το κάνει ιδανικό για:

Σούπες λαχανικών και κοτόσουπες

Σαλάτες με τόνο ή κοτόπουλο

Λεμονάτα φαγητά κατσαρόλας

Συνοδευτικά πιάτα με μυρωδικά

Μπορεί να καταναλωθεί:Ωμό με ντιπ ή χούμους

Ψιλοκομμένο σε σαλάτες

Σοταρισμένο ελαφρά με κρεμμύδι

Βρασμένο σε ζωμό για πιο μαλακή υφή

Γεμιστό με τυρί κρέμα και ξηρούς καρπούς

Πώς να διαλέξεις καλό σέλινο

Στο μανάβικο, προτίμησε κοτσάνια:

Σφιχτά και τραγανά

Φωτεινά πράσινα, χωρίς μαλακά σημεία ή καφέ κηλίδες

Φύλλα φρέσκα και ζωντανά πράσινα

Στο ψυγείο διατηρείται περίπου μία εβδομάδα σε πλαστική σακούλα. Πλένε το λίγο πριν το χρησιμοποιήσεις και αφαίρεσε τις σκληρές εξωτερικές ίνες αν χρειάζεται.

Γιατί να το εντάξεις συχνά στη διατροφή σου

Το σέλινο:

Έχει πολύ λίγες θερμίδες

Προσφέρει φυτικές ίνες και νερό

Δίνει γεύση χωρίς υπερβολικό αλάτι

Ταιριάζει από σούπες μέχρι σαλάτες

Λειτουργεί σαν φυσικό αρωματικό στην κουζίνα και μπορεί να σε βοηθήσει να μειώσεις το πρόσθετο αλάτι χωρίς να χάσεις τη νοστιμιά των φαγητών.

