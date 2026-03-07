Η Jessica Simpson διατηρεί την πολυτελή της έπαυλη των 17 εκατομμυρίων μετά τον χωρισμό της

Σε μία σημαντική εξέλιξη στην προσωπική της ζωή, η διάσημη τραγουδίστρια και επιχειρηματίας Jessica Simpson αποφάσισε να διατηρήσει την πολυτελή της έπαυλη, αξίας 17 εκατομμυρίων δολαρίων, στην περιοχή του Λος Άντζελες. Η απόφαση αυτή έρχεται μετά την αποχώρηση του εν διαστάσει συζύγου της, Eric Johnson, από την κοινή κατοικία, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο για την ίδια και τα παιδιά της. Η Jessica Simpson, γνωστή για την καριέρα της στη μουσική και τη μόδα, επικεντρώνεται πλέον στην ανατροφή των παιδιών της και στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις. Πηγές που είναι ενήμερες για την κατάσταση αποκάλυψαν ότι ο Eric Johnson έχει ήδη μετακομίσει σε δικό του σπίτι, το οποίο βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από την έπαυλη. Η κατοικία της Simpson είναι ένα εντυπωσιακό ακίνητο με 6 υπνοδωμάτια, 10 μπάνια και έκταση 10.000 τετραγωνικών ποδιών, το οποίο εκτιμάται στα 17 εκατομμύρια δολάρια.

Η απόφαση της ηθοποιού να κρατήσει την έπαυλη δεν ήταν άμεση. Η τραγουδίστρια, γνωστή για επιτυχίες όπως το «Take My Breath Away», είχε προσπαθήσει να πουλήσει το σπίτι για περισσότερο από έναν χρόνο. Συγκεκριμένα, το είχε βγάλει στην αγορά το 2023 με τιμή 22 εκατομμυρίων δολαρίων, προτού αποσύρει την αγγελία. Τον Ιανουάριο, το επανέφερε στην αγορά με μειωμένη τιμή, στα 17,9 εκατομμύρια δολάρια, για να την αποσύρει τελικά ξανά, καταλήγοντας στην απόφαση να παραμείνει στην ιδιοκτησία της.

Η ιστορία της έπαυλης έχει και ένα ενδιαφέρον παρελθόν, καθώς η Jessica Simpson την είχε αγοράσει το 2013 έναντι 11,5 εκατομμυρίων δολαρίων από τους θρύλους της ροκ, Ozzy και Sharon Osbourne. Πλέον, η Jessica δεν είναι μόνη στην έπαυλη, καθώς τα τρία της παιδιά διαμένουν μαζί της, όταν δεν περνούν χρόνο με τον πατέρα τους. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Jessica Simpson είναι αυτή τη στιγμή ανύπαντρη και δεν βγαίνει ραντεβού, εστιάζοντας πλήρως στα παιδιά της και στην επαγγελματική της πορεία.

Η περίπτωση του Hugh Jackman

Οι χωρισμοί στον κόσμο των διασήμων συχνά συνοδεύονται από περίπλοκες διαδικασίες διαχείρισης περιουσίας, με τις αποφάσεις για ακίνητα και οικονομικά να αποτελούν κεντρικό σημείο διαπραγματεύσεων. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση του Hugh Jackman και της Deborra-Lee Furness.

Όπως είχαμε αναφέρει, μετά από 27 χρόνια κοινής πορείας, ο Hugh Jackman και η Deborra-Lee Furness οριστικοποίησαν τον χωρισμό τους, καταλήγοντας σε συμφωνία για την κατανομή της εντυπωσιακής περιουσίας τους, η οποία ανέρχεται στα 387 εκατομμύρια δολάρια. Το διαζύγιο προχώρησε συναινετικά, χωρίς νομικές διαμάχες, με όλες τις οικονομικές λεπτομέρειες να έχουν ήδη συμφωνηθεί και να αναμένεται απλώς η επικύρωση από το δικαστήριο.

Επίκεντρο της συμφωνίας αποτέλεσαν πολυτελή ακίνητα υψηλής αξίας που βρίσκονται σε Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένο Βασίλειο και Αυστραλία. Ανάμεσά τους συγκαταλέγονται ένα ρετιρέ πολλών εκατομμυρίων, μια έπαυλη στα Hamptons και μια παραθαλάσσια κατοικία στο Bondi Beach. Πιο συγκεκριμένα, μεταξύ των ακινήτων που αναδιανέμονται είναι ένα πολυτελές τριώροφο διαμέρισμα στο Chelsea της Νέας Υόρκης, το οποίο το ζευγάρι απέκτησε το 2008 έναντι 21 εκατομμυρίων δολαρίων, καθώς και ένα σύγχρονο ρετιρέ στο Λονδίνο, αξίας 21,25 εκατομμυρίων. Ο Jackman θα διατηρήσει στην κατοχή του το ακίνητο της Νέας Υόρκης, στο οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, κατοικεί πλέον με τη νέα του σύντροφο, την ηθοποιό του Broadway, Sutton Foster.

Η περίπτωση του Jackman και της Furness αναδεικνύει την πολυπλοκότητα των διαζυγίων με μεγάλη περιουσία, αλλά και τη δυνατότητα για μια ομαλή και συναινετική επίλυση, όταν και τα δύο μέρη είναι πρόθυμα να συνεργαστούν. Ο Hugh Jackman παραμένει ιδιαίτερα ενεργός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μοιράζοντας συχνά στιγμές από την επαγγελματική και προσωπική του ζωή με τους χιλιάδες θαυμαστές του.

Το μέλλον της Jessica Simpson και οι γενικότερες τάσεις

Η απόφαση της Jessica Simpson να διατηρήσει την έπαυλή της και να επικεντρωθεί στα παιδιά και την καριέρα της αντικατοπτρίζει μια κοινή τάση μεταξύ των διασήμων να αναζητούν σταθερότητα και να προστατεύουν την ιδιωτική τους ζωή μετά από έναν χωρισμό. Η διαχείριση της περιουσίας, η ανατροφή των παιδιών και η διατήρηση μιας επαγγελματικής πορείας αποτελούν συχνά πολύπλοκες προκλήσεις, οι οποίες απαιτούν προσεκτικό σχεδιασμό και προσωπική δύναμη.

Η ιστορία της Jessica Simpson, όπως και αυτή του Hugh Jackman, αναδεικνύουν τις διαφορετικές πτυχές της ζωής των διασήμων, από τις πολυτελείς συμφωνίες διαζυγίου έως τις προσωπικές μάχες για οικονομική ανεξαρτησία. Κάθε περίπτωση είναι μοναδική, αλλά όλες υπογραμμίζουν την ανθρώπινη πλευρά πίσω από το φως της δημοσιότητας, τις αποφάσεις που καθορίζουν την προσωπική και επαγγελματική τους πορεία και την αδιάκοπη προσπάθεια για ισορροπία σε έναν κόσμο που βρίσκεται διαρκώς στο προσκήνιο. Η Jessica Simpson φαίνεται να χαράζει τη δική της πορεία, με απόλυτη αφοσίωση στις νέες προτεραιότητές της, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας σχετικά με την προσωπική της ζωή.

