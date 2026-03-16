Screen News 16.03.2026

Η Anne Hathaway και η Anna Wintour έφεραν το The Devil Wears Prada στα Όσκαρ 2026

Η ηθοποιός και η διευθύντρια της Vogue, που ενέπνευσε τον ρόλο της Meryl Streep, επιφύλαξαν μια έκπληξη για το κοινό
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Anna Wintour και η Anne Hathaway ήταν αναμφισβήτητα ένα από τα πιο στιλάτα και διασκεδαστικά ντουέτα της βραδιάς στα 98α Όσκαρ, συνδυάζοντας κομψότητα, χιούμορ και μια νοσταλγική αναφορά στο κλασικό The Devil Wears Prada.

Ως διευθύντρια σύνταξης της Vogue, η 76χρονη Wintour ανέβηκε στη σκηνή μαζί με την 43χρονη Hathaway για να παρουσιάσουν τα βραβεία Καλύτερης Σχεδίασης Κοστουμιών και Καλύτερου Μακιγιάζ και Χτενίσματος, την Κυριακή 15 Μαρτίου 2026, στο Dolby Theatre του Χόλιγουντ.

Κατά την παρουσίαση, η Hathaway δεν έχασε την ευκαιρία να αναφερθεί στην ταινία του 2006, όπου υποδύθηκε τη φιλόδοξη δημοσιογράφο Andy Sachs, ενώ η Meryl Streep ενσάρκωνε τη διάσημη Miranda Priestly, χαρακτήρα εμπνευσμένο από την ίδια τη Wintour. Προτού ανακοινωθεί η νικήτρια για το Όσκαρ Καλύτερου Κοστουμιού, η Hathaway ρώτησε τη Wintour: «Anna, απλά από περιέργεια, τι πιστεύεις για το φόρεμά μου απόψε;».  Η Wintour απάντησε με χαρακτηριστική αφοπλιστική ατάκα: «Και οι υποψήφιοι είναι…»

Όταν ήρθε η σειρά να ανακοινώσουν τους υποψήφιους, που τελικά κέρδισε ξανά το Frankenstein, η Hathaway πρότεινε να αφήσει τη Wintour να διαβάσει τις υποψηφιότητες. Η διάσημη διευθύντρια μόδας δεν έχασε την ευκαιρία να κάνει πλάκα, αποκαλώντας τη Hathaway «Emily», παραπέμποντας στον ρόλο της Emily Blunt ως βοηθού στη θρυλική ταινία.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίας της στη σκηνή, η Wintour κράτησε τα γνωστά γυαλιά ηλίου της, που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του iconic στιλ της.

Πριν τη μεγάλη βραδιά, είχε σχεδιαστεί μια έκπληξη εμπνευσμένη από το The Devil Wears Prada, με τη Hathaway να συμμετέχει ως παρουσιάστρια. Η ταινία ετοιμάζεται να έχει συνέχεια, με το The Devil Wears Prada 2 να κυκλοφορεί στις αίθουσες την 1η Μαΐου 2026, με επιστροφή της Hathaway, Streep και Blunt, μαζί με το υπόλοιπο καστ και τους σκηνοθέτες David Frankel και Aline Brosh McKenna.

Η επανένωση της Hathaway, της Streep και της Blunt επί σκηνής θυμίζει στους fans την αξεπέραστη χημεία τους και την κληρονομιά της ταινίας, που παραμένει αγαπημένο πολιτιστικό φαινόμενο ακόμα και δύο δεκαετίες μετά την πρώτη προβολή της.

