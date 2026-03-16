Μαρίνα Σάττι: «Ντρεπόμουν όταν ο μπαμπάς μου ερχόταν να με πάρει από το φροντιστήριο επειδή είναι μαύρος»

Η Μαρίνα Σάττι μιλά για την ντροπή που ένιωθε μικρή λόγω της καταγωγής του πατέρα της και για το πώς άλλαξε η στάση της μεγαλώνοντας απέναντι στις κοινωνικές προκαταλήψεις

Μια προσωπική εξομολόγηση για τις εμπειρίες που τη σημάδεψαν μεγαλώνοντας έκανε η Μαρίνα Σάττι, μιλώντας για τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις που αντιμετώπισε ως παιδί. Η τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι όταν ήταν παιδί ένιωθε ντροπή όταν ο πατέρας της πήγαινε να την πάρει από το φροντιστήριο, καθώς φοβόταν την αντίδραση των συμμαθητών της λόγω της καταγωγής του.

Η Μαρίνα Σάττι συμμετείχε το Σάββατο 14 Μαρτίου στην εκδήλωση Women’s Forum, η οποία ήταν αφιερωμένη στο ζήτημα των κοινωνικών στερεοτύπων. Αποσπάσματα από την τοποθέτησή της προβλήθηκαν την Κυριακή 15 Μαρτίου στην τηλεοπτική εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ».

Διάβασε επίσης: Μαρίνα Σάττι: «Το τραγούδι του Ακύλα μου φάνηκε τέλειο και ο ίδιος είναι γλύκας»

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στις ανασφάλειες που ένιωθε ως παιδί, όταν ο πατέρας της εμφανιζόταν έξω από το φροντιστήριο για να τη συναντήσει.

Για την εμπειρία αυτή η Μαρίνα Σάττι είπε: «Επειδή ο μπαμπάς μου ήταν μαύρος και ήταν από το Σουδάν, ντρεπόμουν όταν ήμουν μικρή και ερχόταν να με πάρει από το φροντιστήριο. Δεν ήξερα πώς θα το πάρουν οι συμμαθητές μου και φοβόμουν».

Στο ίδιο πλαίσιο μίλησε και για τη δυσκολία που είχε για πολλά χρόνια να δηλώσει ανοιχτά το επάγγελμά της, εξηγώντας ότι ένιωθε αμηχανία ακόμη και όταν είχε ήδη ξεκινήσει την πορεία της στη μουσική. Όπως ανέφερε: «Ντρεπόμουν για πολλά χρόνια να πω ότι είμαι τραγουδίστρια. Δεν ξέρω, στο δικό μου μυαλό, επειδή είμαι από χωριό;».

Η Μαρίνα Σάττι μίλησε επίσης για τη σχέση της με τον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης, εξηγώντας ότι δεν θεωρεί πως της ταιριάζει το συγκεκριμένο μοντέλο καριέρας. Η ίδια σημείωσε: «Δεν λέω κάτι για όποιον το κάνει, αλλά εμένα δεν μου ταιριάζει. Δεν μπορώ να κάνω νύχτα, βραδινά μαγαζιά».

Μετά το τέλος της εκδήλωσης, η τραγουδίστρια μίλησε και στην κάμερα της εκπομπής, εξηγώντας ότι με τα χρόνια έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τις κοινωνικές προκαταλήψεις.

Η Μαρίνα Σάττι ανέφερε: «Παντού στη ζωή υπάρχουν στερεότυπα. Αν κάτι δεν μου ταίριαζε και ένιωθα ότι δεν χωράω, κάπως αντιδρούσε το σώμα μου σε αυτό. Μεγαλώνοντας προσπαθώ να συγκεντρώνομαι σε αυτό που νιώθω και αυτό που εγώ πιστεύω».





Διάβασε επίσης: Actor Awards 2026: Η Rue Rose έκλεψε την παράσταση δίπλα στην Teyana Taylor

