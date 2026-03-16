Ανατροπές και ηχηρές απουσίες στα Όσκαρ – Με άδεια χέρια έφυγε ο Timothée Chalamet

Παρά τις 9 υποψηφιότητες και τη μεγάλη εμπορική επιτυχία, η ταινία του Josh Safdie, «Marty Supreme», έφυγε από τη βραδιά χωρίς κανένα Όσκαρ

Η τελετή απονομής των Βραβείων Όσκαρ 2026 περιλάμβανε αναμενόμενες επικρατήσεις αλλά και αρκετές εκπλήξεις, με ορισμένες από τις πιο πολυσυζητημένες ταινίες της χρονιάς να φεύγουν χωρίς καμία διάκριση. Ανάμεσα στις πιο ηχηρές απουσίες βραβείων βρέθηκε η ταινία «Marty Supreme» του σκηνοθέτη Josh Safdie. Η ταινία συγκέντρωσε 9 υποψηφιότητες και κατέγραψε σημαντική εμπορική επιτυχία παγκοσμίως, με εισπράξεις που ξεπέρασαν τα 179 εκατομμύρια δολάρια και βαθμολογία 93% στον ιστότοπο Rotten Tomatoes. Παρά τις προσδοκίες, η παραγωγή δεν κατάφερε να κερδίσει ούτε ένα από τα 9 βραβεία για τα οποία ήταν υποψήφια.

Ο ηθοποιός Timothée Chalamet βρέθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο επίκεντρο της βραδιάς χωρίς τελικά να ανέβει στη σκηνή για να παραλάβει κάποιο βραβείο. Όπως και το 2025 με την ταινία «A Complete Unknown», έτσι και το 2026 η ταινία του ηθοποιού Timothée Chalamet αποχώρησε χωρίς καμία νίκη, παρά τις πολλές υποψηφιότητες.

Η επίδοση της ταινίας «Marty Supreme» συγκαταλέγεται πλέον ανάμεσα στις πιο απογοητευτικές βραδιές στην ιστορία των Βραβείων Oscar για ταινίες με μεγάλο αριθμό υποψηφιοτήτων. Στην ίδια κατηγορία ανήκουν παραγωγές με 11 υποψηφιότητες που δεν κέρδισαν κανένα βραβείο όπως οι ταινίες «The Turning Point» και «The Color Purple», καθώς και ταινίες με 10 υποψηφιότητες χωρίς νίκη όπως οι «Gangs of New York», «True Grit», «American Hustle», «The Irishman» και «Killers of the Flower Moon». Στην ίδια λίστα βρίσκονται επίσης ταινίες με 9 υποψηφιότητες χωρίς βραβείο όπως οι «The Little Foxes», «Peyton Place» και «The Banshees of Inisherin».

Και άλλες ταινίες με πολλαπλές υποψηφιότητες έμειναν χωρίς διάκριση στη φετινή τελετή. Οι παραγωγές «Bugonia», «The Secret Agent» και «Train Dreams», καθεμία με 4 υποψηφιότητες, δεν κατόρθωσαν να αποσπάσουν κανένα βραβείο.

Αντίθετα οι ταινίες «Sentimental Value» και «Hamnet», που είχαν επίσης από 9 υποψηφιότητες, κατάφεραν να κερδίσουν από ένα σημαντικό βραβείο. Η ταινία «Sentimental Value» επικράτησε στην κατηγορία καλύτερης διεθνούς ταινίας ενώ η ταινία «Hamnet» χάρισε βραβείο καλύτερης ηθοποιού στην πρωταγωνίστριά της.

Η τελετή περιλάμβανε και αρκετές απρόσμενες εξελίξεις. Στην κατηγορία ταινίας μικρού μήκους ζωντανής δράσης καταγράφηκε μια σπάνια ισοπαλία, με τις ταινίες «Singers» και «Two People Exchanging Saliva» να μοιράζονται το βραβείο.

Έκπληξη σημειώθηκε επίσης στην κατηγορία καλύτερου ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους. Η ταινία «Mr. Nobody Against Putin» απέσπασε το βραβείο, παρά τις προβλέψεις πολλών ειδικών που θεωρούσαν φαβορί την ταινία «The Perfect Neighbor».

Η σκηνοθέτιδα Geeta Gandbhir, δημιουργός της ταινίας «The Perfect Neighbor», είχε την ευκαιρία να διεκδικήσει δύο διαφορετικά βραβεία στην ίδια τελετή, στην κατηγορία καλύτερου ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους και στην κατηγορία ντοκιμαντέρ μικρού μήκους. Τελικά δεν κατάφερε να επικρατήσει σε καμία από τις δύο κατηγορίες.

Ιστορική στιγμή καταγράφηκε στην κατηγορία καλύτερης φωτογραφίας. Η διευθύντρια φωτογραφίας Autumn Durald Arkapaw κέρδισε το Oscar για τη δουλειά της στην ταινία «Sinners», γράφοντας ιστορία ως η πρώτη μαύρη γυναίκα αλλά και η πρώτη γυναίκα οποιασδήποτε εθνοτικής καταγωγής που κερδίζει το συγκεκριμένο βραβείο.

Πολλοί αναλυτές της κινηματογραφικής βιομηχανίας θεωρούσαν ότι το Oscar καλύτερης φωτογραφίας θα κατέληγε στην ταινία «One Battle After Another». Τελικά η ίδια ταινία κέρδισε το βραβείο καλύτερου casting, μια κατηγορία στην οποία αρκετοί ειδικοί προέβλεπαν νίκη της ταινίας «Sinners».

Παρά τις ανατροπές, οι ταινίες «One Battle After Another» και «Sinners» κυριάρχησαν συνολικά στη βραδιά, κατακτώντας 6 και 4 βραβεία αντίστοιχα και επιβεβαιώνοντας τη δυναμική τους στη φετινή κινηματογραφική σεζόν.

