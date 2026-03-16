Όσκαρ 2026: Οι κορυφαίες στιγμές και τα πιο αμήχανα περιστατικά της βραδιάς

Από τον θρίαμβο του Michael B. Jordan και το ιστορικό βραβείο κάστινγκ μέχρι απρόσμενες ισοπαλίες και αμφιλεγόμενα χιουμοριστικά στιγμιότυπα, η τελετή των Όσκαρ 2026 είχε τα πάντα

Η 98η τελετή απονομής των Βραβείων Όσκαρ στο Dolby Theatre του Χόλιγουντ πρόσφερε για ακόμη μία χρονιά ένα μωσαϊκό από δυνατές στιγμές, ιστορικές διακρίσεις αλλά και ορισμένα απρόσμενα ή αμήχανα περιστατικά. Η βραδιά περιλάμβανε συγκίνηση, χιούμορ και μερικές στιγμές που προκάλεσαν απορίες τόσο στο κοινό της αίθουσας όσο και στους τηλεθεατές. Η πιο εντυπωσιακή νίκη της βραδιάς ανήκε στον Michael B. Jordan. Ο ηθοποιός κατέκτησε το Όσκαρ Α΄ ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στους δίδυμους χαρακτήρες Smoke και Stack στην ταινία «Sinners». Μετά από ένα θερμό χειροκρότημα και μια παρατεταμένη όρθια αποθέωση, ο Michael B. Jordan στάθηκε στο μικρόφωνο και δήλωσε «Ο Θεός είναι καλός». Η φράση προκάλεσε χαμόγελα ακόμη και στους δημοσιογράφους που παρακολουθούσαν την τελετή από την αίθουσα Τύπου.

Η χαρά ήταν εμφανής και ανάμεσα στους συναδέλφους του. Η ηθοποιός Teyana Taylor από την ταινία «One Battle After Another» σηκώθηκε όρθια και πανηγύρισε τη στιγμή, ενώ ο ίδιος ο Michael B. Jordan απευθύνθηκε στους θαυμαστές του λέγοντας «Ξέρω ότι θέλετε να τα καταφέρω και θέλω να το κάνω».

Μια ακόμη ιστορική στιγμή της βραδιάς ήταν η πολυαναμενόμενη νίκη του σκηνοθέτη Paul Thomas Anderson. Ο δημιουργός της ταινίας «One Battle After Another» κατέκτησε το Όσκαρ σκηνοθεσίας έπειτα από σχεδόν 28 χρόνια αναμονής από την πρώτη του υποψηφιότητα. Ο Paul Thomas Anderson είχε προταθεί για πρώτη φορά το 1998 για το πρωτότυπο σενάριο της ταινίας «Boogie Nights». Στο διάστημα που ακολούθησε συγκέντρωσε συνολικά 14 υποψηφιότητες χωρίς να κερδίσει. Στη φετινή τελετή όμως έφυγε με 3 αγαλματίδια για σκηνοθεσία, διασκευασμένο σενάριο και καλύτερη ταινία. Με χιούμορ σχολίασε από τη σκηνή «Σας πήρε καιρό να με κάνετε να δουλέψω τόσο σκληρά για ένα από αυτά».

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν και η στιγμή της Jessie Buckley, η οποία κέρδισε το Όσκαρ Α΄ γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία «Hamnet». Η Jessie Buckley γίνεται η πρώτη Ιρλανδή ηθοποιός που κερδίζει το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου. Παρά το ισχυρό αποτύπωμα που έχουν αφήσει Ιρλανδές ηθοποιοί στον διεθνή κινηματογράφο, η συγκεκριμένη κατηγορία δεν έχει κατακτηθεί ποτέ από εκπρόσωπο της Ιρλανδίας. Στο παρελθόν είχαν φτάσει μέχρι την υποψηφιότητα ονόματα όπως η Saoirse Ronan και η Ruth Negga, ενώ η Brenda Fricker είχε κερδίσει Όσκαρ Β Γυναικείου Ρόλου το 1989. Ωστόσο, το βραβείο του Α’ γυναικείου ρόλου παραμένει μέχρι σήμερα εκτός ιρλανδικής τροπαιοθήκης.

Η Jessie Buckley ανέβηκε στη σκηνή γελώντας από χαρά και αναφέρθηκε με τρυφερότητα στην οικογένειά της που βρισκόταν στην αίθουσα. Με χιούμορ είπε ότι η Ιρλανδία πλήρωσε τα αεροπορικά εισιτήρια της οικογένειάς της, ενώ ανέφερε ότι η οκτώ μηνών κόρη της «μάλλον ονειρεύεται γάλα».

Η έναρξη της τελετής ανήκε στον παρουσιαστή Conan O’Brien. Ο Conan O’Brien εμφανίστηκε σε ένα προηχογραφημένο σατιρικό βίντεο μεταμφιεσμένος ως η μάγισσα Gladys από την ταινία «Weapons» την οποία υποδύεται η Amy Madigan. Στο βίντεο ο παρουσιαστής εμφανιζόταν να τρέχει μέσα από σκηνές υποψήφιων ταινιών ενώ τον καταδίωκαν τα παιδιά της ταινίας «Weapons». Σε μία από τις πιο κωμικές στιγμές της εισαγωγής, ο Conan O’Brien εμφανίστηκε σε σκηνή της ταινίας «Sinners» τραγουδώντας το παραδοσιακό ιρλανδικό τραγούδι «Danny Boy». Λίγο αργότερα η Amy Madigan κέρδισε το Όσκαρ για τον ρόλο της.

Στο κόκκινο χαλί της τελετής ξεχώρισε επίσης μια διαφορετική τάση στη μόδα. Αντί για τις υπερβολικές δημιουργίες που κυριαρχούν συχνά στην εκδήλωση, αρκετές ηθοποιοί προτίμησαν πιο λιτές επιλογές. Η Renate Reinsve εμφανίστηκε με ένα απλό κόκκινο φόρεμα χωρίς διακοσμητικά στοιχεία. Η Wunmi Mosaku επέλεξε ένα πράσινο φόρεμα που τόνιζε την εγκυμοσύνη της, ενώ η Gwyneth Paltrow εμφανίστηκε με ένα εξαιρετικά μινιμαλιστικό λευκό φόρεμα.

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η απόφαση της παραγωγής να διακόψει απότομα την ομιλία των δημιουργών του τραγουδιού «Golden» από την ταινία «KPop Demon Hunters». Καθώς ένας από τους δημιουργούς ετοιμαζόταν να συνεχίσει την ευχαριστήρια ομιλία, η ορχήστρα άρχισε να παίζει, το μικρόφωνο έκλεισε και η κάμερα απομακρύνθηκε από τη σκηνή πριν μεταδοθούν διαφημίσεις. Η ίδια ταινία είχε ήδη βιώσει μια παρόμοια διακοπή όταν οι σκηνοθέτες Maggie Kang και Chris Appelhans παρέλαβαν το Όσκαρ καλύτερης ταινίας κινουμένων σχεδίων.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η ενότητα In Memoriam. Η Barbra Streisand εμφανίστηκε στη σκηνή για να τιμήσει τον Robert Redford με τον οποίο είχε συνεργαστεί στην ταινία «The Way We Were». Η Barbra Streisand μίλησε για τη σχέση τους και δήλωσε συγκινημένη «Μου λείπει τώρα περισσότερο από ποτέ». Στη συνέχεια τραγούδησε λίγους στίχους από το ομώνυμο τραγούδι της ταινίας.

Στο ίδιο αφιέρωμα υπήρξε και φόρος τιμής στον σκηνοθέτη Rob Reiner και τη σύζυγό του Michele Singer Reiner. Ο ηθοποιός Billy Crystal θυμήθηκε τη γνωριμία τους τη δεκαετία του 1970 και απευθυνόμενος στο κοινό είπε «Ο Rob Reiner μου έλεγε πάντα ότι σήμαινε τα πάντα για εκείνον το ότι η δουλειά του σήμαινε κάτι για εσάς».

https://www.instagram.com/reels/DV7yiVeD-gv/

Ιστορία γράφτηκε και στην κατηγορία φωτογραφίας. Η Autumn Durald Arkapaw έγινε η πρώτη γυναίκα που κέρδισε το Όσκαρ καλύτερης φωτογραφίας για την ταινία «Sinners». Στην ομιλία της κάλεσε τις γυναίκες που βρίσκονταν στην αίθουσα να σηκωθούν όρθιες λέγοντας «Νιώθω ότι δεν θα είχα φτάσει εδώ χωρίς εσάς».

Μια ακόμη ιστορική διάκριση ήταν το πρώτο Όσκαρ για την κατηγορία κάστινγκ. Η Cassandra Kulukundis τιμήθηκε για την ταινία «One Battle After Another». Με χιούμορ απευθύνθηκε στον σκηνοθέτη Paul Thomas Anderson λέγοντας «Έχω ήδη ένα πριν από εσένα. Ελπίζω να πάρεις κι εσύ ένα απόψε».

Από τις πιο απρόσμενες στιγμές της βραδιάς ήταν η ισοπαλία στην κατηγορία καλύτερης ταινίας μικρού μήκους live action. Τα βραβεία μοιράστηκαν στις ταινίες «The Singers» και «Two People Exchanging Saliva». Ο παρουσιαστής Kumail Nanjiani υπογράμμισε ότι δεν επρόκειτο για αστείο, καθώς ήταν η 7η ισοπαλία στην ιστορία των Όσκαρ.

Παρά τις μικρές αστοχίες, η τελετή απέδειξε για ακόμη μία χρονιά ότι τα Όσκαρ παραμένουν ένα από τα πιο απρόβλεπτα και πολυσυζητημένα γεγονότα της παγκόσμιας κινηματογραφικής βιομηχανίας.

