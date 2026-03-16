Η Doja Cat μιλά ανοιχτά για τη μάχη της με τη διαταραχή οριακής προσωπικότητας

Η Doja Cat αποκαλύπτει μέσω TikTok ότι παλεύει εδώ και χρόνια με τη διαταραχή BPD και περιγράφει την εμπειρία ως «οδυνηρή»

Η Doja Cat προχώρησε σε μια προσωπική εξομολόγηση για την ψυχική της υγεία, αποκαλύπτοντας ότι έχει διαγνωστεί με διαταραχή οριακής προσωπικότητας. Η 30χρονη τραγουδίστρια μοιράστηκε την εμπειρία της μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στην πλατφόρμα TikTok στις 13 Μαρτίου.

Η Doja Cat εξήγησε ότι από πολύ μικρή ηλικία είχε μάθει να κρύβει τα πραγματικά της συναισθήματα. «Έμαθα από πολύ νωρίς να προσποιούμαι ότι μου αρέσουν πράγματα, να προσποιούμαι ότι είμαι χαρούμενη και να κάνω πως δεν μου αρέσουν πράγματα που στην πραγματικότητα μου αρέσουν, ώστε να φαίνεται ότι όλα είναι καλά», δήλωσε.

Η τραγουδίστρια πρόσθεσε ότι αυτή η στάση ζωής τελικά την επηρέασε βαθιά. «Κάποια στιγμή όλα αυτά σε προλαβαίνουν και πιστεύω ότι συμβαίνει σε όλους τους ανθρώπους», ανέφερε. «Τώρα παλεύω με τη διαταραχή οριακής προσωπικότητας».

Η διαταραχή οριακής προσωπικότητας αποτελεί ψυχική διαταραχή που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο ένα άτομο αντιλαμβάνεται τον εαυτό του και τους άλλους ανθρώπους. Σύμφωνα με την κλινική Mayo Clinic, η διαταραχή αυτή μπορεί να προκαλέσει έντονες και ασταθείς διαπροσωπικές σχέσεις, παρορμητικότητα και δυσκολία στη διαχείριση της αυτοεικόνας.

Η Doja Cat παραδέχθηκε ότι αντιμετωπίζει αυτή την κατάσταση εδώ και πολλά χρόνια. «Πιθανότατα παλεύω με αυτό σε όλη μου τη ζωή», δήλωσε. «Ήταν πραγματικά οδυνηρό».

Η τραγουδίστρια εξήγησε ότι βρίσκεται σε θεραπεία εδώ και αρκετά χρόνια και ότι η διαδικασία της αποκατάστασης είναι μακροχρόνια. «Κάνω θεραπεία εδώ και χρόνια και αισθάνομαι μεγάλη ανακούφιση αλλά και περηφάνια για τον εαυτό μου», είπε. «Έχω φτάσει πολύ μακριά και συνεχίζω να κάνω λάθη, αλλά πρόκειται για μια διαδικασία 8 χρόνων θεραπείας και επούλωσης».

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Doja Cat μιλά δημόσια για τις δυσκολίες της με την ψυχική υγεία. Σε συνέντευξή της στο περιοδικό «Rolling Stone» το 2021 είχε αποκαλύψει ότι αντιμετωπίζει επίσης διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας. Η ίδια είχε εγκαταλείψει το σχολείο σε ηλικία 16 ετών λόγω αυτών των δυσκολιών.

«Ένιωθα σαν να είχα κολλήσει σε ένα σημείο ενώ όλοι οι άλλοι προχωρούσαν συνεχώς μπροστά», είχε δηλώσει τότε η Doja Cat.

Στο ίδιο βίντεο στο TikTok η Doja Cat αναφέρθηκε και στην τραγουδίστρια Chappell Roan, η οποία πρόσφατα βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας μετά από ένταση με φωτογράφους κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας στο Παρίσι. Η Doja Cat εξέφρασε τον σεβασμό της για τη στάση της καλλιτέχνιδας. «Έπρεπε να μάθω να είμαι ειλικρινής», δήλωσε. «Έπρεπε να μάθω να είμαι ειλικρινής με τον εαυτό μου. Για χρόνια έλεγα ψέματα στον εαυτό μου, για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου. Το να τη βλέπω να κάθεται εκεί και να είναι ο εαυτός της, το αγαπώ. Μου αρέσει που μπορεί να το κάνει χωρίς να πληγώνει κανέναν».

Η Doja Cat πρόσθεσε ότι η στάση της Chappell Roan της δείχνει ότι είναι δυνατό να εκφράζεται κανείς αυθεντικά χωρίς να προκαλεί βλάβη στους άλλους. «Μπορεί να αισθάνεται άβολα μπροστά στους ανθρώπους και ταυτόχρονα να προστατεύει τον εαυτό της και να είναι ειλικρινής», ανέφερε.

Doja Cat has revealed she's been diagnosed with borderline personality disorder (BPD) … and is "struggling" with it after living with the condition for years. 🎥 TikTok/dojacat

Με την προσωπική αυτή εξομολόγηση, η Doja Cat εντάσσεται στη μακρά λίστα καλλιτεχνών που έχουν επιλέξει τα τελευταία χρόνια να μιλήσουν δημόσια για ζητήματα ψυχικής υγείας, επιχειρώντας να μειώσουν το κοινωνικό στίγμα και να ενθαρρύνουν τη συζήτηση γύρω από αυτές τις εμπειρίες.

