Celeb News 14.03.2026

Η Doja Cat παραδέχεται ότι άσκησε κριτική στον Timothée Chalamet για likes και προσοχή

Η Doja Cat δηλώνει ότι δεν γνωρίζει τίποτα για όπερα ή μπαλέτο και εξηγεί γιατί επιτέθηκε δημόσια στον Timothée Chalamet στα social media
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Doja Cat αποφάσισε να ανακαλέσει δημόσια την κριτική που είχε ασκήσει στον ηθοποιό Timothée Chalamet, μετά τη συζήτηση που προκάλεσαν οι δηλώσεις του για την όπερα και το μπαλέτο. Σε νέο βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok, η καλλιτέχνιδα παραδέχθηκε ότι η αρχική της αντίδραση ήταν περισσότερο μια προσπάθεια να κερδίσει προσοχή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρά μια ουσιαστική τοποθέτηση.

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε όταν ο Timothée Chalamet, υποψήφιος για Όσκαρ για την ταινία «Marty Supreme», μιλώντας με τον Matthew McConaughey σε εκδήλωση του CNN και του Variety, εξέφρασε την ανησυχία του για το μέλλον των κινηματογραφικών αιθουσών. Στο πλαίσιο της συζήτησης ανέφερε ότι δεν θα ήθελε ο κινηματογράφος να καταλήξει όπως η όπερα ή το μπαλέτο, μορφές τέχνης που, όπως είπε, προσπαθούν να παραμείνουν ζωντανές ακόμη κι όταν «κανείς δεν ενδιαφέρεται πλέον».

Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στο διαδίκτυο και στον καλλιτεχνικό κόσμο. Η Doja Cat ήταν μία από τις προσωπικότητες που αντέδρασαν δημόσια, μέσα από ένα βίντεο στο TikTok το οποίο στη συνέχεια διέγραψε. Στο αρχικό της σχόλιο είχε υπερασπιστεί την αξία των δύο αυτών μορφών τέχνης.

Ωστόσο σε νέο βίντεο η Doja Cat εξήγησε ότι η τοποθέτησή της δεν βασιζόταν σε πραγματική γνώση του θέματος. Όπως παραδέχθηκε «Δεν έχω πάει ποτέ σε μπαλέτο. Δεν έχω δει ποτέ όπερα». Η ίδια πρόσθεσε ότι απλώς ακολούθησε το κλίμα οργής που είχε δημιουργηθεί στο διαδίκτυο. Όπως είπε «Χθες αποφάσισα να του επιτεθώ επειδή υπάρχει μια κουλτούρα αγανάκτησης και οι άνθρωποι θέλουν να αισθάνονται ότι ανήκουν κάπου».

Η τραγουδίστρια εξήγησε ακόμη ότι η αντίδρασή της ήταν μια μορφή δημόσιας επίδειξης ηθικής στάσης με στόχο την αποδοχή του κοινού. Όπως δήλωσε «Αυτό που έκανα ήταν ένα είδος επίδειξης αρετής επειδή ήθελα να συνδεθώ με τους άλλους. Ήξερα ότι το λάθος του Timothée μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να νιώσουν οι άνθρωποι πιο κοντά μου».

Στη συνέχεια παραδέχθηκε ότι τέτοιου είδους αντιδράσεις συχνά λειτουργούν ως τρόπος για να κερδίσει κανείς δημοτικότητα στο διαδίκτυο. Όπως ανέφερε «Είναι ένας σύγχρονος τρόπος να κερδίζεις κλικ, likes και αποδοχή από τον κόσμο. Αυτό έκανα και δεν σκέφτηκα πραγματικά γιατί το έκανα».

Η Doja Cat πρόσθεσε επίσης ότι τελικά η εμπειρία αυτή την έκανε να αναλογιστεί τα κίνητρά της. Όπως είπε «Δεν ξέρω τίποτα για την όπερα. Δεν ξέρω τίποτα για το μπαλέτο και δεν έχω πάει ποτέ σε καμία από αυτές τις παραστάσεις. Νομίζω ότι απλώς ήθελα μια αγκαλιά και να νιώσω ότι είμαι μέρος κάποιου μεγαλύτερου συνόλου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η δήλωση του Timothée Chalamet είχε ήδη προκαλέσει αντιδράσεις από αρκετές προσωπικότητες του χώρου της ψυχαγωγίας. Η ηθοποιός Whoopi Goldberg σχολίασε το ζήτημα στην εκπομπή «The View», ενώ η ηθοποιός Juliette Binoche εξέφρασε επίσης τη διαφωνία της σε δημόσια εμφάνισή της στο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Αντίδραση υπήρξε και από τον χώρο του χορού. Η διάσημη μπαλαρίνα Misty Copeland αναρωτήθηκε δημοσίως γιατί ο Timothée Chalamet την είχε καλέσει να συμμετάσχει στην προώθηση της ταινίας «Marty Supreme» εφόσον θεωρεί ότι το μπαλέτο δεν ενδιαφέρει το κοινό.

Παράλληλα ο διάσημος Ιταλός τενόρος Andrea Bocelli εξέφρασε την έκπληξή του για τα σχόλια του ηθοποιού. Όπως δήλωσε «Πιστεύω ότι συχνά κρατάμε αποστάσεις από όσα δεν έχουμε πραγματικά γνωρίσει. Η όπερα και το μπαλέτο είναι μορφές τέχνης που έχουν διασχίσει αιώνες και συνεχίζουν να αγγίζουν την ανθρώπινη καρδιά, επειδή ανταποκρίνονται σε μια βαθιά ανάγκη για ομορφιά, αλήθεια και συναίσθημα. Δεν είναι τέχνες του παρελθόντος αλλά ζωντανές γλώσσες που εξακολουθούν να συγκινούν, να προβληματίζουν και να ενώνουν διαφορετικές γενιές».

Μέχρι στιγμής ο Timothée Chalamet δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια για την έντονη συζήτηση που προκάλεσαν οι αρχικές του δηλώσεις.

