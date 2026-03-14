Η Nikki Glaser θα είναι η παρουσιάστρια των Χρυσών Σφαιρών για τρίτη φορά

Η κωμικός Nikki Glaser θα βρεθεί ξανά στη σκηνή των 84ων Χρυσών Σφαιρών, η τελετή των οποίων θα πραγματοποιηθεί στις 10 Ιανουαρίου 2027

Η κωμικός Nikki Glaser θα επιστρέψει στον ρόλο της παρουσιάστριας των Χρυσών Σφαιρών για τρίτη φορά το 2027, επιβεβαιώνοντας τη συνεργασία της με τον θεσμό έπειτα από την επιτυχία των δύο προηγούμενων εμφανίσεών της στην τελετή απονομής. Η ανακοίνωση έγινε από το τηλεοπτικό δίκτυο CBS και την εταιρεία παραγωγής Dick Clark Productions, οι οποίες γνωστοποίησαν ότι η 84η τελετή των Χρυσών Σφαιρών θα πραγματοποιηθεί στις 10 Ιανουαρίου 2027.

Η Nikki Glaser σχολίασε την επιστροφή της στον ρόλο της παρουσιάστριας με το χαρακτηριστικό της χιούμορ, δηλώνοντας «Είμαι ενθουσιασμένη που θα παρουσιάσω τις Χρυσές Σφαίρες για τρίτη φορά, όχι μόνο επειδή είναι η καλύτερη δουλειά που είχα ποτέ, αλλά επειδή η αδελφή μου έχει 3 παιδιά και τώρα θα είμαστε ίσες στα μάτια των γονιών μου και του Κυρίου».

Η παρουσία της Nikki Glaser στην τελετή των Golden Globes έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα επιτυχημένη τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με στοιχεία των διοργανωτών, η φετινή τελετή συγκέντρωσε 9,17 εκατομμύρια τηλεθεατές στις Ηνωμένες Πολιτείες στο σύνολο της προβολής live+7 ημερών, ενώ διεθνώς προστέθηκαν ακόμη 27,07 εκατομμύρια θεατές.

Παράλληλα, ο εναρκτήριος μονόλογος της Nikki Glaser προκάλεσε έντονη απήχηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των Χρυσών Σφαιρών, συγκεντρώνοντας περισσότερες από 14 εκατομμύρια προβολές μέσα στις πρώτες 36 ώρες μετά τη μετάδοση της τελετής.

Η πρόεδρος των Χρυσών Σφαιρών Helen Hoehne εξέφρασε την ικανοποίησή της για την επιστροφή της κωμικού στον ρόλο της παρουσιάστριας. Όπως ανέφερε «Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα υποδεχθούμε ξανά τη Nikki Glaser στη σκηνή των Χρυσών Σφαιρών το 2027.

Η ακρίβεια στο χιούμορ της, η αυθεντικότητά της και η ικανότητά της να κυριαρχεί στη σκηνή είναι πραγματικά μοναδικές και ανυπομονούμε να δούμε τι εκπλήξεις ετοιμάζει για την επόμενη τελετή».

