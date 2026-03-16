Δούκισσα Νομικού: Σχολιάζει τις 7 πιο δημοφιλείς αναζητήσεις για εκείνη στο Google

Η Δούκισσα Νομικού αποκαλύπτει με χιούμορ τις πιο δημοφιλείς αναζητήσεις για εκείνη στο Google και μοιράζεται προσωπικές λεπτομέρειες για τη ζωή της

Η Δούκισσα Νομικού μοιράστηκε πρόσφατα με τους ακολούθους της ένα βίντεο στο Instagram, στο οποίο αποκαλύπτει την αντίδρασή της όταν έβαλε το όνομά της στη Google και είδε ποιες είναι οι πιο δημοφιλείς αναζητήσεις για εκείνη. Η παρουσιάστρια και επιχειρηματίας δεν δίστασε να σχολιάσει ακομπλεξάριστα πως η πιο συχνή ερώτηση αφορά την ηλικία της: «Προσεχώς 40», είπε με χιούμορ, αποκαλύπτοντας πως είναι 39 ετών και μητέρα δύο παιδιών από τον γάμο της με τον Δημήτρη Θεοδωρίδη.

Στο video η Δούκισσα σχολιάζει με χιούμορ: «Συγγνώμη, νούμερο ένα στην αναζήτηση είναι η ηλικία μου; Δεν ξέρουν ότι είμαι 25;» και προσθέτει πως όταν ήταν μικρή είχε πει ψέματα για τα χρόνια της. Παράλληλα, αποκάλυψε και τις υπόλοιπες αναζητήσεις που αφορούν την επιχείρησή της, το ύψος της (1,74), τον σύζυγό της, το βάρος της (55 κιλά) και άλλες λεπτομέρειες για την προσωπική της ζωή, όπως η αναφορά στη νύφη και τα παιδιά της.

Σε παλαιότερες συνεντεύξεις της, η Δούκισσα είχε μοιραστεί μερικά από τα μυστικά της για να διατηρείται σε φόρμα, λέγοντας ότι κάνει γυμναστική 4-5 φορές την εβδομάδα, ακόμα και με μικρές καθημερινές ασκήσεις, όπως γρήγορο περπάτημα και κοιλιακούς. Με χιούμορ, είχε σχολιάσει ότι σπάνια νευριάζει, αλλά όταν συμβαίνει είναι καλύτερο να την αφήσεις να ηρεμήσει.

Η δημοσιοποίηση αυτών των αναζητήσεων δείχνει την ακομπλεξάριστη διάθεση της Δούκισσας Νομικού απέναντι στα «ψιλά γράμματα» της δημόσιας ζωής και αποκαλύπτει με φυσικότητα πτυχές της καθημερινότητάς της που οι ακόλουθοί της βρίσκουν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες.

