Μουσικά Νέα 16.03.2026

Ο Harry Styles εντυπωσίασε στο Saturday Night Live

Ο Harry Styles παρουσίασε δύο τραγούδια από το νέο του άλμπουμ «Kiss All the Time. Disco, Occasionally.», χαρίζοντας στο κοινό μια από τις πιο συζητημένες εμφανίσεις της φετινής σεζόν
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Harry Styles επέστρεψε δυναμικά στη σκηνή του «Saturday Night Live», αναλαμβάνοντας διπλό ρόλο ως παρουσιαστής και μουσικός καλεσμένος στο επεισόδιο της 14ης Μαρτίου. Ο Βρετανός ποπ σταρ παρουσίασε δύο τραγούδια από το νέο του άλμπουμ «Kiss All the Time. Disco, Occasionally», χαρίζοντας στο κοινό μια από τις πιο συζητημένες εμφανίσεις της φετινής σεζόν.

Ο 32χρονος καλλιτέχνης άνοιξε το μουσικό μέρος της εκπομπής με το τραγούδι «Dance No More». Η εμφάνιση είχε έντονη ντίσκο αισθητική, με πολύχρωμα σκηνικά και έντονο ρυθμό. Την εισαγωγή της ερμηνείας έκανε ο ηθοποιός Ryan Gosling, ο οποίος είχε παρουσιάσει το προηγούμενο επεισόδιο της εκπομπής. Μάλιστα, την προηγούμενη εβδομάδα ο Harry Styles είχε εμφανιστεί αιφνιδιαστικά κατά την εισαγωγή του Ryan Gosling, δημιουργώντας μια χιουμοριστική στιγμή που σχολιάστηκε έντονα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στη δεύτερη μουσική του εμφάνιση, ο Harry Styles άλλαξε ύφος και παρουσίασε το πιο συναισθηματικό τραγούδι «Coming Up Roses». Ο τραγουδιστής κάθισε στο πιάνο και ερμήνευσε τη μπαλάντα σε μια πιο λιτή αλλά ιδιαίτερα ατμοσφαιρική σκηνική παρουσία. Την εισαγωγή της εμφάνισης έκανε ο θρυλικός τραγουδοποιός Paul Simon.

Η ερμηνεία συνοδευόταν από πλούσια ενορχήστρωση εγχόρδων, η οποία είχε σχεδιαστεί από τον βραβευμένο με Grammy ενορχηστρωτή Jules Buckley. Ο Harry Styles εμφανίστηκε στη σκηνή φορώντας ένα κομψό μπλε κοστούμι με ροζ γραβάτα, προσδίδοντας μια διακριτική αλλά χαρακτηριστική αισθητική στη σκηνική του παρουσία.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η συμμετοχή του Harry Styles στο «Saturday Night Live» πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της προώθησης του τέταρτου στούντιο άλμπουμ του «Kiss All the Time. Disco, Occasionally.», το οποίο κυκλοφόρησε στις 6 Μαρτίου. Το άλμπουμ είχε προαναγγελθεί με τα singles «Aperture» και «American Girls».

Η νέα δισκογραφική δουλειά ακολουθεί το ιδιαίτερα επιτυχημένο άλμπουμ «Harry’s House», το οποίο κυκλοφόρησε το 2022, κατέκτησε την κορυφή του Billboard 200 και τιμήθηκε με το βραβείο άλμπουμ της χρονιάς στα 65α βραβεία Grammy.

Η εμφάνιση της 14ης Μαρτίου αποτέλεσε τη δεύτερη φορά που ο Harry Styles ανέλαβε ταυτόχρονα τον ρόλο του παρουσιαστή και του μουσικού καλεσμένου στο «Saturday Night Live». Στο παρελθόν είχε εμφανιστεί ακόμη 4 φορές στην εκπομπή ως μουσικός καλεσμένος, 3 φορές με το συγκρότημα One Direction και 1 φορά ως σόλο καλλιτέχνης το 2017.

Με τη νέα αυτή εμφάνιση, ο Harry Styles επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τη στενή σχέση του με το ιστορικό τηλεοπτικό πρόγραμμα, το οποίο συχνά λειτουργεί ως σημαντική πλατφόρμα προβολής για καλλιτέχνες της σύγχρονης ποπ μουσικής.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

