Το Netflix επιβεβαίωσε ότι έρχεται το KPop Demon Hunters 2

Το Netflix και η Sony επιβεβαίωσαν επίσημα ότι βρίσκεται σε ανάπτυξη η συνέχεια της επιτυχημένης ταινίας κινουμένων σχεδίων «KPop Demon Hunters», βάζοντας τέλος στους μήνες έντονης φημολογίας γύρω από το μέλλον του δημοφιλούς πρότζεκτ. Η νέα ταινία με τίτλο «KPop Demon Hunters 2» θα φέρει ξανά πίσω τους δημιουργούς της πρώτης ταινίας Maggie Kang και Chris Appelhans, οι οποίοι θα αναλάβουν τόσο τη σκηνοθεσία όσο και το σενάριο της συνέχειας. H παραγωγή στοχεύει σε κυκλοφορία το 2029. Η συνέχεια της ταινίας θα αποτελέσει επίσης την πρώτη συνεργασία στο πλαίσιο της νέας πολυετούς συμφωνίας που υπέγραψαν οι Maggie Kang και Chris Appelhans με το Netflix για τη δημιουργία νέων έργων κινουμένων σχεδίων ως σεναριογράφοι και σκηνοθέτες.

Η Maggie Kang εξέφρασε τη συγκίνησή της για την επιτυχία της ταινίας και για την ανταπόκριση του κοινού. Όπως δήλωσε «Νιώθω τεράστια υπερηφάνεια ως Κορεάτισσα δημιουργός που το κοινό θέλει να δει περισσότερα από αυτή την κορεατική ιστορία και τους κορεατικούς χαρακτήρες μας. Υπάρχουν τόσα πολλά ακόμη σε αυτόν τον κόσμο που δημιουργήσαμε και ανυπομονώ να σας τα δείξω. Αυτή είναι μόνο η αρχή».

Η πρώτη ταινία «KPop Demon Hunters» αφηγείται την ιστορία μιας φανταστικής γυναικείας K-pop μπάντας που ζει διπλή ζωή. Όταν δεν γεμίζουν στάδια με τις συναυλίες τους, οι πρωταγωνίστριες Rumi, Mira και Zoey χρησιμοποιούν τις μυστικές τους ταυτότητες ως κυνηγοί δαιμόνων για να προστατεύσουν τους θαυμαστές τους από υπερφυσικές απειλές.

Παρότι οι λεπτομέρειες της πλοκής για το «KPop Demon Hunters 2» δεν έχουν ακόμη αποκαλυφθεί, ο Chris Appelhans άφησε να εννοηθεί ότι η ιστορία θα συνεχίσει να εξελίσσει τους χαρακτήρες της. Όπως ανέφερε «Ανυπομονούμε να γράψουμε το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας τους, να τους προκαλέσουμε και να τους δούμε να εξελίσσονται». Ο ίδιος πρόσθεσε «Αυτοί οι χαρακτήρες είναι σαν οικογένεια για εμάς. Ο κόσμος τους έχει γίνει το δεύτερο σπίτι μας».

Η ανακοίνωση της συνέχειας έρχεται σε μια περίοδο ιδιαίτερης επιτυχίας για την ταινία, η οποία έχει προταθεί για Όσκαρ στην κατηγορία καλύτερης ταινίας κινουμένων σχεδίων, ενώ το τραγούδι «Golden» διεκδικεί το βραβείο καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού.

Η ταινία δημιουργήθηκε και παρήχθη από την Sony Pictures Animation και κυκλοφόρησε απευθείας στο Netflix. Από την πρώτη στιγμή μετατράπηκε σε παγκόσμιο φαινόμενο και σήμερα θεωρείται η πιο δημοφιλής ταινία στην ιστορία της πλατφόρμας. Η επιτυχία της επεκτάθηκε και εκτός streaming, καθώς το Netflix παρουσίασε το φθινόπωρο του 2025 μια ειδική εκδοχή sing-along σε κινηματογραφικές αίθουσες για εκδηλώσεις με θαυμαστές.

Η επικεφαλής περιεχομένου του Netflix Bela Bajaria τόνισε τη σημασία της επιτυχίας της ταινίας. Όπως δήλωσε «Με το “KPop Demon Hunters” η Maggie Kang και ο Chris Appelhans δεν προσέγγισαν απλώς το κοινό, αλλά δημιούργησαν ένα παγκόσμιο φαινόμενο θαυμαστών που ξεπέρασε γλώσσες, γενιές και είδη ψυχαγωγίας. Είμαστε απίστευτα περήφανοι που ενισχύουμε τη συνεργασία μας μαζί τους και που, μαζί με τους συνεργάτες μας στη Sony Pictures Animation, θα συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε αυτό το σύμπαν με τρόπους που θα εκπλήξουν και θα ενθουσιάσουν τους θεατές σε όλο τον κόσμο».

Από την πλευρά του Netflix ο πρόεδρος Dan Lin εξήρε τη δημιουργική τόλμη των σκηνοθετών. Όπως ανέφερε «Η Maggie Kang και ο Chris Appelhans είχαν το θάρρος να κάνουν ένα τολμηρό δημιουργικό βήμα αφηγούμενοι μια ιστορία που ήταν βαθιά προσωπική και ταυτόχρονα ξεπέρασε πολιτισμικά σύνορα». Ο ίδιος πρόσθεσε «Στο Netflix στόχος μας είναι να δημιουργούμε την αγαπημένη ταινία κάποιου θεατή. Εκείνοι το πέτυχαν δημιουργώντας την πιο δημοφιλή ταινία στην ιστορία της πλατφόρμας».

Παρόμοια εκτίμηση εξέφρασαν και οι πρόεδροι της Sony Pictures Animation Kristine Belson και Damien de Froberville. Όπως δήλωσαν «Η υποστήριξη των τολμηρών δημιουργικών οραμάτων των σκηνοθετών βρίσκεται στον πυρήνα της φιλοσοφίας της Sony Pictures Animation.

Η Maggie Kang και ο Chris Appelhans έφεραν τις μοναδικές δημιουργικές τους οπτικές σε αυτή την ταινία και αφηγήθηκαν μια ιστορία που το κοινό αγκάλιασε σε όλο τον κόσμο. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε ξανά μαζί τους για να επεκτείνουμε το όραμά τους στο επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας».

