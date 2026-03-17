Ο Χρήστος Μάστορας αφήνει το μικρόφωνο και γίνεται φωτογράφος για τη Γαρυφαλλιά Καληφώνη

Ο Χρήστος Μάστορας αφήνει για λίγο το μικρόφωνο και παίρνει τη φωτογραφική μηχανή, απαθανατίζοντας τη σύντροφό του

Ο Χρήστος Μάστορας και η Γαρυφαλλιά Καληφώνη απολαμβάνουν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, επιλέγοντας να μοιράζονται στιγμές με διακριτικότητα. Ο τραγουδιστής, άλλωστε, από τα πρώτα χρόνια της καριέρας του κρατά την προσωπική του ζωή ιδιωτική, περιορίζοντας τις δημόσιες εμφανίσεις και τις δηλώσεις.

Παρ’ όλα αυτά, το ζευγάρι δεν διστάζει να μοιράζεται μερικές κοινές στιγμές στα social media, πάντα με στιλ και δημιουργικότητα. Πρόσφατα, πέρασαν μεγάλο μέρος της ημέρας στο στούντιο, όπου ο Χρήστος Μάστορας ανέλαβε έναν διαφορετικό ρόλο από αυτόν που τον έχουμε συνηθίσει: πίσω από τη φωτογραφική μηχανή.

Ο Χρήστος Μάστορας πίσω από τον φακό

Ο τραγουδιστής φωτογράφισε τη σύντροφό του σε διάφορες πόζες, κρατώντας σε μερικές στιγμές μια μαργαρίτα, αναφορά στο νέο του τραγούδι με τίτλο «Μαργαρίτα». Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη ποζάρει με αυτοπεποίθηση και στιλ, θυμίζοντας τις επαγγελματικές φωτογραφίσεις μόδας, ενώ η ατμόσφαιρα της φωτογράφισης έχει editorial χαρακτήρα.

Πέρα από τις φωτογραφίες, δημιούργησε και ένα σύντομο βίντεο από τη φωτογράφιση, στο οποίο ακούγεται το νέο του τραγούδι. Το αποτέλεσμα δείχνει τόσο το καλλιτεχνικό ταλέντο του τραγουδιστή όσο και τη χημεία του με τη σύντροφό του.

Η δημοσίευση της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη

Η ίδια δημοσίευσε τις φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram με τη λεζάντα: «Behind the camera: him», αποκαλύπτοντας πως ο άνθρωπος πίσω από τον φακό ήταν ο Χρήστος Μάστορας. Με αυτόν τον τρόπο, φανερώνεται η αγάπη του τραγουδιστή για τη φωτογραφία, αλλά και για τη σύντροφό του.

Η συγκεκριμένη δημιουργική συνεργασία αναδεικνύει μία διαφορετική πλευρά του Χρήστου Μάστορα, που συνδυάζει τη μουσική με τη φωτογραφία, και αποκαλύπτει το κοινό πάθος του ζευγαριού για καλλιτεχνικές στιγμές, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

